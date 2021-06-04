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Туризм
https://ria.ru/20210604/indoneziya-1735633440.html
Бали готов открыться для туристов уже этим летом
Бали готов открыться для туристов уже этим летом - РИА Новости, 04.06.2021
Бали готов открыться для туристов уже этим летом
В Индонезии ожидают, что после долгого перерыва иностранные туристы вернутся на острова уже в июле, сообщает "Турпром". РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:37
2021-06-04T15:37
туризм
отдых на море
коронавирус covid-19
туризм
туристы
бали (остров)
новости - туризм
оаэ
индонезия
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Индонезии ожидают, что после долгого перерыва иностранные туристы вернутся на острова уже в июле, сообщает "Турпром". Согласно пресс-релизу министерства туризма и креативной экономики страны, она откроется для гостей в июле 2021 года. "Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах вновь открыть границы в июле 2021 года, при этом такие направления, как Бали, Батам и Бинтан, станут "локомотивными" регионами для запуска туризма для всей страны. В рамках подготовки к приему иностранных гостей правительство провело широкомасштабную программу вакцинации для целевых групп, включая работников сферы туризма", — говорится в сообщении. Информация о том, придется ли путешественникам делать прививки для отдыха в Индонезии, в релизе не было. Как сообщила заместитель министра по маркетингу туризма Ниа Ниская, правительство также инициировало программу сертификации чистоты, здоровья, безопасности и экологической устойчивости (CHSE) во всем туристическом секторе государства.В этом году в Индонезии была начата массовая обязательная вакцинация, ориентированная, прежде всего, на турсектор Бали. Однако, по данным World in Data, только шесть процентов населения в целом получили обе дозы прививки. Для российских отдыхающих Индонезия остается закрытой в том числе и из-за запрета на авиаперелеты. Если страна начнет принимать иностранных гостей, актуальными, вероятно, будут рейсы на Бали с пересадкой в ОАЭ.
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отдых на море, коронавирус covid-19, туризм, туристы, бали (остров), новости - туризм, оаэ, индонезия, вакцинация

Бали готов открыться для туристов уже этим летом

15:37 04.06.2021
 
© Depositphotos / YuliyaKirayonakBOДевушка на пляже на Бали
Девушка на пляже на Бали - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Depositphotos / YuliyaKirayonakBO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Индонезии ожидают, что после долгого перерыва иностранные туристы вернутся на острова уже в июле, сообщает "Турпром".
Согласно пресс-релизу министерства туризма и креативной экономики страны, она откроется для гостей в июле 2021 года.
"Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах вновь открыть границы в июле 2021 года, при этом такие направления, как Бали, Батам и Бинтан, станут "локомотивными" регионами для запуска туризма для всей страны. В рамках подготовки к приему иностранных гостей правительство провело широкомасштабную программу вакцинации для целевых групп, включая работников сферы туризма", — говорится в сообщении.
Информация о том, придется ли путешественникам делать прививки для отдыха в Индонезии, в релизе не было.
Как сообщила заместитель министра по маркетингу туризма Ниа Ниская, правительство также инициировало программу сертификации чистоты, здоровья, безопасности и экологической устойчивости (CHSE) во всем туристическом секторе государства.
В этом году в Индонезии была начата массовая обязательная вакцинация, ориентированная, прежде всего, на турсектор Бали. Однако, по данным World in Data, только шесть процентов населения в целом получили обе дозы прививки.
Для российских отдыхающих Индонезия остается закрытой в том числе и из-за запрета на авиаперелеты. Если страна начнет принимать иностранных гостей, актуальными, вероятно, будут рейсы на Бали с пересадкой в ОАЭ.
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