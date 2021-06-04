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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/indiya-1735546083.html
Посол Индии в России на ПМЭФ заинтересовался инвестициями в ЕАО
Посол Индии в России на ПМЭФ заинтересовался инвестициями в ЕАО - РИА Новости, 04.06.2021
Посол Индии в России на ПМЭФ заинтересовался инвестициями в ЕАО
Посол Индии в России Венкатеш Варма выразил заинтересованность в развитии сразу в нескольких инвестиционных направлениях Еврейской автономной области (ЕАО),... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:13
2021-06-04T08:13
петербургский международный экономический форум
россия
венкатеш варма
ростислав гольдштейн
петербургский международный экономический форум (фонд)
владивосток
индия
экономика
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ХАБАРОВСК, 4 июн - РИА Новости. Посол Индии в России Венкатеш Варма выразил заинтересованность в развитии сразу в нескольких инвестиционных направлениях Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.Делегация ЕАО работает на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 2-5 июня в очном формате. Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн встретился с послом Индии в России."В ходе встречи была затронута тема инвестиционных возможностей ЕАО. Посол... выразил заинтересованность в развитии сразу в нескольких направлениях", - говорится в сообщении.Отмечается, что дальнейшие детали международного сотрудничества было решено обсудить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке."Еще не так давно наш регион был недооценен. Сегодня заметно большее внимание федерального центра, создаются возможности для привлечения зарубежных инвесторов",- сказал на встрече Гольдштейн.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/degtyarev-1735545125.html
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россия, венкатеш варма, ростислав гольдштейн, петербургский международный экономический форум (фонд), владивосток, индия, экономика

Посол Индии в России на ПМЭФ заинтересовался инвестициями в ЕАО

08:13 04.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 4 июн - РИА Новости. Посол Индии в России Венкатеш Варма выразил заинтересованность в развитии сразу в нескольких инвестиционных направлениях Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
Делегация ЕАО работает на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 2-5 июня в очном формате. Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн встретился с послом Индии в России.
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"В ходе встречи была затронута тема инвестиционных возможностей ЕАО. Посол... выразил заинтересованность в развитии сразу в нескольких направлениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дальнейшие детали международного сотрудничества было решено обсудить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке.
"Еще не так давно наш регион был недооценен. Сегодня заметно большее внимание федерального центра, создаются возможности для привлечения зарубежных инвесторов",- сказал на встрече Гольдштейн.
РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияВенкатеш ВармаРостислав ГольдштейнПетербургский международный экономический форум (фонд)ВладивостокИндияЭкономика
 
 
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