https://ria.ru/20210604/indiya-1735546083.html

Посол Индии в России на ПМЭФ заинтересовался инвестициями в ЕАО

Посол Индии в России на ПМЭФ заинтересовался инвестициями в ЕАО - РИА Новости, 04.06.2021

Посол Индии в России на ПМЭФ заинтересовался инвестициями в ЕАО

Посол Индии в России Венкатеш Варма выразил заинтересованность в развитии сразу в нескольких инвестиционных направлениях Еврейской автономной области (ЕАО),... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T08:13

2021-06-04T08:13

2021-06-04T08:13

петербургский международный экономический форум

россия

венкатеш варма

ростислав гольдштейн

петербургский международный экономический форум (фонд)

владивосток

индия

экономика

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ХАБАРОВСК, 4 июн - РИА Новости. Посол Индии в России Венкатеш Варма выразил заинтересованность в развитии сразу в нескольких инвестиционных направлениях Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.Делегация ЕАО работает на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 2-5 июня в очном формате. Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн встретился с послом Индии в России."В ходе встречи была затронута тема инвестиционных возможностей ЕАО. Посол... выразил заинтересованность в развитии сразу в нескольких направлениях", - говорится в сообщении.Отмечается, что дальнейшие детали международного сотрудничества было решено обсудить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке."Еще не так давно наш регион был недооценен. Сегодня заметно большее внимание федерального центра, создаются возможности для привлечения зарубежных инвесторов",- сказал на встрече Гольдштейн.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/degtyarev-1735545125.html

https://ria.ru/20210603/soglasheniya-1735459770.html

россия

владивосток

индия

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россия, венкатеш варма, ростислав гольдштейн, петербургский международный экономический форум (фонд), владивосток, индия, экономика