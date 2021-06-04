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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210604/ikony-1735702784.html
Ученые представили свыше сотни редких икон Александра Невского
Ученые представили свыше сотни редких икон Александра Невского - РИА Новости, 04.06.2021
Ученые представили свыше сотни редких икон Александра Невского
В России впервые введены в научный оборот сразу 125 икон и других памятников, посвященных святому князю Александру Невскому, – они представлены в одноименной... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:35
2021-06-04T18:35
религия и мировоззрение
россия
сергей смирнов
александр невский
русская православная церковь
русский музей
третьяковская галерея
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В России впервые введены в научный оборот сразу 125 икон и других памятников, посвященных святому князю Александру Невскому, – они представлены в одноименной 700-страничной иллюстрированной книге, сообщил руководитель книжного проекта серии "Святые России" Дмитрий Вдовых на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Фундаментальное энциклопедическое издание "Благоверный великий князь Александр Невский: блистая славою на земле и на небесах" включает исследования по иконографии, агиографии и гимнографии святого, признанного "Именем России" в отечественном телепроекте 2008 года. Книга подготовлена Фондом социально-культурных инициатив к отмечаемому в 2021 году 800-летию со дня рождения князя. "Для нас очень важно соблюсти чистоту с точки зрения научной подготовленности издания и с духовной, церковной точки зрения. 125 новых памятников введено в научный оборот в этой книге, это очень большое количество. Более 50 музеев принимали участие в этом издании, как отечественных, так и зарубежных. 120 человек делали научные описания. Это последние научные знания, которые сейчас проверены для широкой аудитории", - сказал Дмитрий Вдовых.Новые памятники – "это в основном иконы", уточнил РИА Новости руководитель проекта "Святые России". Научными редактором издания стали начальник отдела экспертизы Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, кандидат искусствоведения Жанна Белик и директор Института истории и социальных наук РГПУ имени А.И. Герцена, доктор исторических наук, профессор Роман Соколов. В числе музеев и галерей, предоставивших материалы для книги, Музей имени Андрея Рублева, Третьяковская галерея, Эрмитаж, Музеи Московского Кремля, Русский музей. Отдельную благодарность коллектив авторов книги выразили региональным музеям и частным коллекционерам.Гендиректор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов отметил, что знаковые статьи из книги могул быть размещены на официальном сайте фонда. Бумажное же издание не распространяется в коммерческих целях, это благотворительный проект. Книги (в выходных данных указан тираж в одну тысячу экземпляров) будут переданы в епархии РПЦ, научные и монастырские библиотеки в России и за рубежом"Все изложенные в книге факты документально подтверждены. Это большой вклад в память об Александре Невском в год 800-летия со дня его рождения", - подчеркнул председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
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россия, сергей смирнов, александр невский, русская православная церковь, русский музей, третьяковская галерея

Ученые представили свыше сотни редких икон Александра Невского

18:35 04.06.2021
 
© предоставлено проектом "Святые России"Александр Невский. Фрагмент муромской иконы
Александр Невский. Фрагмент муромской иконы
© предоставлено проектом "Святые России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В России впервые введены в научный оборот сразу 125 икон и других памятников, посвященных святому князю Александру Невскому, – они представлены в одноименной 700-страничной иллюстрированной книге, сообщил руководитель книжного проекта серии "Святые России" Дмитрий Вдовых на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Фундаментальное энциклопедическое издание "Благоверный великий князь Александр Невский: блистая славою на земле и на небесах" включает исследования по иконографии, агиографии и гимнографии святого, признанного "Именем России" в отечественном телепроекте 2008 года. Книга подготовлена Фондом социально-культурных инициатив к отмечаемому в 2021 году 800-летию со дня рождения князя.
"Для нас очень важно соблюсти чистоту с точки зрения научной подготовленности издания и с духовной, церковной точки зрения. 125 новых памятников введено в научный оборот в этой книге, это очень большое количество. Более 50 музеев принимали участие в этом издании, как отечественных, так и зарубежных. 120 человек делали научные описания. Это последние научные знания, которые сейчас проверены для широкой аудитории", - сказал Дмитрий Вдовых.
Новые памятники – "это в основном иконы", уточнил РИА Новости руководитель проекта "Святые России".
© предоставлено проектом "Святые России"Александр Невский. Фрагмент иконы XVII века
Александр Невский. Фрагмент иконы XVII века
© предоставлено проектом "Святые России"
Александр Невский. Фрагмент иконы XVII века
Научными редактором издания стали начальник отдела экспертизы Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, кандидат искусствоведения Жанна Белик и директор Института истории и социальных наук РГПУ имени А.И. Герцена, доктор исторических наук, профессор Роман Соколов. В числе музеев и галерей, предоставивших материалы для книги, Музей имени Андрея Рублева, Третьяковская галерея, Эрмитаж, Музеи Московского Кремля, Русский музей. Отдельную благодарность коллектив авторов книги выразили региональным музеям и частным коллекционерам.
Гендиректор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов отметил, что знаковые статьи из книги могул быть размещены на официальном сайте фонда. Бумажное же издание не распространяется в коммерческих целях, это благотворительный проект. Книги (в выходных данных указан тираж в одну тысячу экземпляров) будут переданы в епархии РПЦ, научные и монастырские библиотеки в России и за рубежом
"Все изложенные в книге факты документально подтверждены. Это большой вклад в память об Александре Невском в год 800-летия со дня его рождения", - подчеркнул председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент
© предоставлено проектом "Святые России"Александр Невский. Картина конца XVIII века
Александр Невский. Картина конца XVIII века
© предоставлено проектом "Святые России"
Александр Невский. Картина конца XVIII века
 
Религия и мировоззрениеРоссияСергей СмирновАлександр НевскийРусская православная церковьРусский музейТретьяковская галерея
 
 
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