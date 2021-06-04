https://ria.ru/20210604/iata-1735608263.html
IATA призвала Европу отменить запрет на полеты над Белоруссией
IATA призвала Европу отменить запрет на полеты над Белоруссией - РИА Новости, 04.06.2021
IATA призвала Европу отменить запрет на полеты над Белоруссией
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) разделять политику и вопросы авиационной... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:12
2021-06-04T13:12
2021-06-04T13:25
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
ryanair
евросовет
международная ассоциация воздушного транспорта
евросоюз
в мире
белоруссия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) разделять политику и вопросы авиационной безопасности после инцидента с Ryanair, говорится в пресс-релизе ассоциации."Авиабезопасность нельзя политизировать ни при каких условиях. IATA осудила действия правительства Белоруссии и призвала провести независимое расследование. Запрет европейских самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством ... - это также политизация авиационной безопасности ... EASA должна отменить запрет", - заявил гендиректор IATA Уилли Уолш.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом.
https://ria.ru/20210602/belorussiya-1735237962.html
https://ria.ru/20210603/aviasoobschenie-1735473796.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, европейское агентство авиационной безопасности (easa), ryanair, евросовет, международная ассоциация воздушного транспорта, евросоюз, в мире, белоруссия