https://ria.ru/20210604/gladkov-1735625787.html

Врио губернатора Белгородской области рассказал о работе на ПМЭФ

Врио губернатора Белгородской области рассказал о работе на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2021

Врио губернатора Белгородской области рассказал о работе на ПМЭФ

Вопросы экологии стали главными при подписании Белгородской областью инвестиционных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:22

2021-06-04T14:22

2021-06-04T14:22

петербургский международный экономический форум

вячеслав гладков

петербургский международный экономический форум (фонд)

металлоинвест

белгородская область

новолипецкий металлургический комбинат

экономика

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ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Вопросы экологии стали главными при подписании Белгородской областью инвестиционных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал врио губернатора Вячеслав Гладков в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.Белгородская область на полях ПМЭФ подпишет соглашения с крупными компаниями на сумму более 400 миллиардов рублей. Регион, в частности, подписал соглашение на 250 миллиардов рублей с НЛМК, на 160 миллиардов рублей – с "Металлоинвестом"."Мы понимаем, что со стороны населения сумасшедший запрос на экологию, и развитие любого предприятия, в первую очередь крупного, людьми воспринимается сразу жестко отрицательно. Если идет крупный бизнес – значит, все будет плохо, настроят свинарников – значит, будет запах, значит, будут отходы, и у нас будет ухудшение (экологии – ред.). Современные технологии позволяют решать, с моей точки зрения, практически все проблемы. И, подписывая соглашения с крупными компаниями, во главу угла ставим вопросы "зеленых" технологий", - сказал врио губернатора.По словам Гладкова, при подписании соглашений с НЛМК и "Металлоинвестом" звучало понятие "зеленая металлургия"."Это самые современные технологии, которые позволяют сократить в разы выбросы (вредных веществ – ред.). Но опять, для того чтобы человек поверил, нужно пройти этот путь. Мы не боимся открытости, мы будем отвечать на все вопросы, каждый этап реализации будем освещать и показывать людям, каким образом каждый рубль инвестиционной деятельности изменит, улучшит жизнь людей", - пояснил Гладков.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/verofarm-1735553014.html

https://ria.ru/20210604/udmurtiya-1735566128.html

белгородская область

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вячеслав гладков, петербургский международный экономический форум (фонд), металлоинвест, белгородская область, новолипецкий металлургический комбинат, экономика