https://ria.ru/20210604/germaniya-1735576487.html

Немецкий бизнесмен оценил возможную остановку "Северного потока — 2"

Немецкий бизнесмен оценил возможную остановку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.06.2021

Немецкий бизнесмен оценил возможную остановку "Северного потока — 2"

Остановка строительства газопровода "Северный поток — 2" не отвечала бы интересам Европы, такой сценарий стал бы "наказанием" для самих европейцев, заявил РИА... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:16

2021-06-04T11:16

2021-06-04T11:19

петербургский международный экономический форум

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

клаус мангольд

петербургский международный экономический форум (фонд)

евросоюз

джо байден

германия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Остановка строительства газопровода "Северный поток — 2" не отвечала бы интересам Европы, такой сценарий стал бы "наказанием" для самих европейцев, заявил РИА Новости председатель Mangold Consulting GmbH, экс-глава Восточного комитета германской экономики Клаус Мангольд на Петербургском международном экономическом форуме.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.Собеседник агентства приветствовал тот факт, что, по его словам, США в настоящее время "отказываются от определенной враждебной позиции в отношении трубопровода". По его словам, об этом свидетельствуют последние шаги администрации президента Джо Байдена."Я уверен, что это очень поможет снизить температуру в том, что касается отношений между Россией и США, а также между США и Германией", - отметил Мангольд.По его убеждению, остановив строительство "Северного потока — 2", европейские страны лишь "наказали бы самих себя"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210604/stroitelstvo-1735559702.html

https://ria.ru/20210603/potok-1735410805.html

https://ria.ru/20210603/potok-1735348280.html

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, клаус мангольд, петербургский международный экономический форум (фонд), евросоюз, джо байден, германия, сша, экономика