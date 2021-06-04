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https://ria.ru/20210604/germaniya-1735576487.html
Немецкий бизнесмен оценил возможную остановку "Северного потока — 2"
Немецкий бизнесмен оценил возможную остановку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.06.2021
Немецкий бизнесмен оценил возможную остановку "Северного потока — 2"
Остановка строительства газопровода "Северный поток — 2" не отвечала бы интересам Европы, такой сценарий стал бы "наказанием" для самих европейцев, заявил РИА... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:16
2021-06-04T11:19
петербургский международный экономический форум
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
клаус мангольд
петербургский международный экономический форум (фонд)
евросоюз
джо байден
германия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Остановка строительства газопровода "Северный поток — 2" не отвечала бы интересам Европы, такой сценарий стал бы "наказанием" для самих европейцев, заявил РИА Новости председатель Mangold Consulting GmbH, экс-глава Восточного комитета германской экономики Клаус Мангольд на Петербургском международном экономическом форуме.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.Собеседник агентства приветствовал тот факт, что, по его словам, США в настоящее время "отказываются от определенной враждебной позиции в отношении трубопровода". По его словам, об этом свидетельствуют последние шаги администрации президента Джо Байдена."Я уверен, что это очень поможет снизить температуру в том, что касается отношений между Россией и США, а также между США и Германией", - отметил Мангольд.По его убеждению, остановив строительство "Северного потока — 2", европейские страны лишь "наказали бы самих себя"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210604/stroitelstvo-1735559702.html
https://ria.ru/20210603/potok-1735410805.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, клаус мангольд, петербургский международный экономический форум (фонд), евросоюз, джо байден, германия, сша, экономика

Немецкий бизнесмен оценил возможную остановку "Северного потока — 2"

11:16 04.06.2021 (обновлено: 11:19 04.06.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Остановка строительства газопровода "Северный поток — 2" не отвечала бы интересам Европы, такой сценарий стал бы "наказанием" для самих европейцев, заявил РИА Новости председатель Mangold Consulting GmbH, экс-глава Восточного комитета германской экономики Клаус Мангольд на Петербургском международном экономическом форуме.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
10:10
Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
Собеседник агентства приветствовал тот факт, что, по его словам, США в настоящее время "отказываются от определенной враждебной позиции в отношении трубопровода". По его словам, об этом свидетельствуют последние шаги администрации президента Джо Байдена.
"Я уверен, что это очень поможет снизить температуру в том, что касается отношений между Россией и США, а также между США и Германией", - отметил Мангольд.
"Если бы трубопровод был остановлен, это было бы против европейских интересов. Так почему мы, европейцы, должны делать что-либо против наших интересов, когда американцы, очевидно, принимают происходящее?" - добавил собеседник РИА Новости.
По его убеждению, остановив строительство "Северного потока — 2", европейские страны лишь "наказали бы самих себя".
Рабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 12:57Петербургский международный экономический форум
США могут помешать сертификации "Северного потока — 2", заявил Чижов
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 02:17
США сообщили об обсуждении "Северного потока — 2" с немецкими экспертами
 
Петербургский международный экономический форумРоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Клаус МангольдПетербургский международный экономический форум (фонд)ЕвросоюзДжо БайденГерманияСШАЭкономика
 
 
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