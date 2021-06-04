Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/genprokuror-1735563803.html
Генпрокурор России предложил отложить введение новых проверок бизнеса
Генпрокурор России предложил отложить введение новых проверок бизнеса - РИА Новости, 04.06.2021
Генпрокурор России предложил отложить введение новых проверок бизнеса
Генпрокурор РФ Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что предложил президенту Владимиру Путину отложить введение новых... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:31
2021-06-04T10:31
петербургский международный экономический форум
россия
игорь краснов
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315559_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5fd9624565b27905c218fa34ee3adaf0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что предложил президенту Владимиру Путину отложить введение новых видов проверок бизнеса, пока не будет определено, как именно их проводить.В июле в России вступает в силу закон о государственном и муниципальном контроле, вводящий "такие новые форматы общения проверяющего и предпринимателя, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, рейдовый осмотр, инспекционный визит". Все они должны проводиться только с одобрения прокурора."На прошлой неделе я обратился к главе государства и в правительство с предложением ускорить принятие предусмотренных законом положений о видах государственного и муниципального контроля, определяющих порядок их организации и осуществления. А если они не будут разработаны на момент формирования нами плана контрольных мероприятий на 2022 год, исключить их проведение", - сказал Краснов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210419/reestr-1728881567.html
https://ria.ru/20201222/proverki-1590437617.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315559_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b31e326fa6f6d536495e0e82f4c58cb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь краснов, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика

Генпрокурор России предложил отложить введение новых проверок бизнеса

10:31 04.06.2021
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что предложил президенту Владимиру Путину отложить введение новых видов проверок бизнеса, пока не будет определено, как именно их проводить.
В июле в России вступает в силу закон о государственном и муниципальном контроле, вводящий "такие новые форматы общения проверяющего и предпринимателя, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, рейдовый осмотр, инспекционный визит". Все они должны проводиться только с одобрения прокурора.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 10:05
Мишустин утвердил правила формирования единого реестра проверок бизнеса
"На прошлой неделе я обратился к главе государства и в правительство с предложением ускорить принятие предусмотренных законом положений о видах государственного и муниципального контроля, определяющих порядок их организации и осуществления. А если они не будут разработаны на момент формирования нами плана контрольных мероприятий на 2022 год, исключить их проведение", - сказал Краснов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 17:21
Малый и средний бизнес исключили из плана проверок на следующий год
 
Петербургский международный экономический форумРоссияИгорь КрасновПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
22:55Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Лента новостейМолния