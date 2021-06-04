https://ria.ru/20210604/genprokuror-1735563803.html

Генпрокурор России предложил отложить введение новых проверок бизнеса

Генпрокурор России предложил отложить введение новых проверок бизнеса - РИА Новости, 04.06.2021

Генпрокурор России предложил отложить введение новых проверок бизнеса

Генпрокурор РФ Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что предложил президенту Владимиру Путину отложить введение новых... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:31

2021-06-04T10:31

2021-06-04T10:31

петербургский международный экономический форум

россия

игорь краснов

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что предложил президенту Владимиру Путину отложить введение новых видов проверок бизнеса, пока не будет определено, как именно их проводить.В июле в России вступает в силу закон о государственном и муниципальном контроле, вводящий "такие новые форматы общения проверяющего и предпринимателя, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, рейдовый осмотр, инспекционный визит". Все они должны проводиться только с одобрения прокурора."На прошлой неделе я обратился к главе государства и в правительство с предложением ускорить принятие предусмотренных законом положений о видах государственного и муниципального контроля, определяющих порядок их организации и осуществления. А если они не будут разработаны на момент формирования нами плана контрольных мероприятий на 2022 год, исключить их проведение", - сказал Краснов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210419/reestr-1728881567.html

https://ria.ru/20201222/proverki-1590437617.html

россия

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россия, игорь краснов, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика