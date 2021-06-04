https://ria.ru/20210604/gaz-1735681935.html

"Села в лужу": Пушков напомнил главе Минэнерго США о "грязном" российском газе

"Села в лужу": Пушков напомнил главе Минэнерго США о "грязном" российском газе - РИА Новости, 04.06.2021

"Села в лужу": Пушков напомнил главе Минэнерго США о "грязном" российском газе

Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление главы американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм о "грязном" российском газе и "чистом" американском. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:17

2021-06-04T17:17

2021-06-04T17:24

россия

uniper

северный поток — 2

wintershall

балтийское море

газпром

алексей пушков

владимир путин

сша

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление главы американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм о "грязном" российском газе и "чистом" американском.По словам члена Совфеда, Грэнхолм "как села в лужу, так там и пребывает". Он сослался на Владимира Путина, который назвал способ добычи газа в США варварским и сложным с экологической точки зрения. При этом добываемый в России газ "качают прямо из-под земли" без применения технологии гидроразрыва пласта, подчеркнул Пушков."Путин также обратил внимание, что, несмотря на это, немецкие зеленые выступают за закупки Германией именно американского сжиженного газа. Встает вопрос: они вообще настоящие зеленые? Или особые, евроатлантические? Скорее, на мой взгляд, второе", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Сегодня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. По словам президента, Россия готова и в дальнейшем реализовывать с европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские компании — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

https://ria.ru/20210604/polsha-1735617728.html

https://ria.ru/20210604/nitka-1735658120.html

россия

балтийское море

сша

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россия, uniper, северный поток — 2, wintershall, балтийское море, газпром, алексей пушков, владимир путин, сша, экономика