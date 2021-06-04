https://ria.ru/20210604/gaz-1735657206.html

Путин объяснил, почему российский газ самый экологичный

Путин объяснил, почему российский газ самый экологичный - РИА Новости, 04.06.2021

Путин объяснил, почему российский газ самый экологичный

Газ является наиболее экологичным среди углеводородов и оптимальным продуктом в период перехода к "зеленой" энергетике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:58

2021-06-04T15:58

2021-06-04T23:44

петербургский международный экономический форум

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Газ является наиболее экологичным среди углеводородов и оптимальным продуктом в период перехода к "зеленой" энергетике, заявил президент России Владимир Путин."Если мы говорим о таком источнике, как газ, для мировой экономики, давайте не будем забывать, ведь это самый оптимальный, самый востребованный продукт на достаточно большой, длительный период перехода к "зеленой" энергетике", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он отметил, что из всех углеводородов газ дольше всего останется на рынке, поскольку он самый экологичный."Я думаю, что такие проекты, они в интересах не только России, но и наших партнеров в Европе осуществляются, уверен в этом, и должны быть реализованы", - добавил Путин.Ранее в своем выступлении на форуме президент РФ сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, и "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом. По его словам, Россия готова и в дальнейшем реализовывать с европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток — 2".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/novak-1735448304.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735663470.html

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северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика