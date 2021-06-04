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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/gaz-1735574807.html
В "Единой России" оценил закон о бесплатном подведении газа
В "Единой России" оценил закон о бесплатном подведении газа - РИА Новости, 04.06.2021
В "Единой России" оценил закон о бесплатном подведении газа
Бесплатное подведение газа до границы участков в ближайшее время позволит догазифицировать до 2 миллионов домовладений, заявил секретарь генсовета партии... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:10
2021-06-04T11:10
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
единая россия
андрей турчак
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Бесплатное подведение газа до границы участков в ближайшее время позволит догазифицировать до 2 миллионов домовладений, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Ещё одна инициатива партии, которая вошла в послание, - это бесплатное подведение газа до границ земельных участков. Этого решения давно ждали люди. Буквально позавчера, 2 июня, СФ одобрил соответствующий ФЗ. Документ вводит понятие "единый оператор газификации"... По нашим оценкам, новая социальная модель уже в ближайшее время позволит догазифицировать до 2 миллионов домовладений", - сказал Турчак, выступая на ПМЭФ.Так, радикально упрощаются все процедуры и сроки подключения, подать заявку можно будет через МФЦ и с помощью госуслуг, определяются и источники финансирования газификации.Кроме того, новый закон позволяет вводить специальные надбавки на транспортировку газа ГРО, разрешается использовать средства спецнадбаво, в случае их нехватки расходы будут покрываться единым оператором газификации."Отдельную помощь оказать социально уязвимым категориям граждан – пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Чтобы никто не остался неохваченным", - заключил Турчак.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ. -0-
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петербургский международный экономический форум (фонд), единая россия, андрей турчак, общество

В "Единой России" оценил закон о бесплатном подведении газа

11:10 04.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Бесплатное подведение газа до границы участков в ближайшее время позволит догазифицировать до 2 миллионов домовладений, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Ещё одна инициатива партии, которая вошла в послание, - это бесплатное подведение газа до границ земельных участков. Этого решения давно ждали люди. Буквально позавчера, 2 июня, СФ одобрил соответствующий ФЗ. Документ вводит понятие "единый оператор газификации"... По нашим оценкам, новая социальная модель уже в ближайшее время позволит догазифицировать до 2 миллионов домовладений", - сказал Турчак, выступая на ПМЭФ.
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Так, радикально упрощаются все процедуры и сроки подключения, подать заявку можно будет через МФЦ и с помощью госуслуг, определяются и источники финансирования газификации.
Кроме того, новый закон позволяет вводить специальные надбавки на транспортировку газа ГРО, разрешается использовать средства спецнадбаво, в случае их нехватки расходы будут покрываться единым оператором газификации.
"Отдельную помощь оказать социально уязвимым категориям граждан – пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Чтобы никто не остался неохваченным", - заключил Турчак.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ. -0-
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Единая РоссияАндрей ТурчакОбщество
 
 
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