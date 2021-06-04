Фрадков назвал ведущего драйвера развития промышленности
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков на пленарном заседании в рамках форума-выставки "Госзаказ"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Выпуск высокотехнологичной гражданской продукции – это один из ведущих драйверов развития промышленности, считает председатель ПСБ Петр Фрадков. "Ключевыми факторами в деле разработки и внедрения инноваций являются господдержка, сбалансированное финансирование инновационных проектов, обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на зарубежных рынках, поддержка частных высокотехнологичных компаний, реализация проектов диверсификации и развитие кадрового потенциала. Поиск ключевых направлений и наиболее эффективных механизмов развития инновационных производств сегодня являются важнейшей задачей для бизнеса и государства. Ее успешное решение позволит развивать технологический и производственный ресурс страны, укреплять ее многотысячные трудовые коллективы", - сказал Фрадков, выступая на деловом завтраке на тему "Инвестиции в высокие технологии: курс на перспективное развитие", который прошел в рамках Петербургского международного экономического форума.
Организаторами мероприятия выступили ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Участники делового завтрака – представители банковского сообщества, госкорпораций, крупного бизнеса - обсудили меры государственной поддержки инновационных проектов для стимулирования технологичного роста бизнеса, привлечения инвестиций и кадровой трансформации предприятий ОПК, вопросы преимуществ предприятий ОПК в борьбе с технологическими лидерами за талантливые кадры, современные тренды в управлении инновационной компанией и возможность применения зарубежного опыта инновационного развития в России.