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Фрадков назвал ведущего драйвера развития промышленности
Фрадков назвал ведущего драйвера развития промышленности - РИА Новости, 04.06.2021
Фрадков назвал ведущего драйвера развития промышленности
Выпуск высокотехнологичной гражданской продукции – это один из ведущих драйверов развития промышленности, считает председатель ПСБ Петр Фрадков. "Ключевыми... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:45
2021-06-04T12:45
россия
псб (банк псб)
иннопрактика
петр фрадков
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Выпуск высокотехнологичной гражданской продукции – это один из ведущих драйверов развития промышленности, считает председатель ПСБ Петр Фрадков. "Ключевыми факторами в деле разработки и внедрения инноваций являются господдержка, сбалансированное финансирование инновационных проектов, обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на зарубежных рынках, поддержка частных высокотехнологичных компаний, реализация проектов диверсификации и развитие кадрового потенциала. Поиск ключевых направлений и наиболее эффективных механизмов развития инновационных производств сегодня являются важнейшей задачей для бизнеса и государства. Ее успешное решение позволит развивать технологический и производственный ресурс страны, укреплять ее многотысячные трудовые коллективы", - сказал Фрадков, выступая на деловом завтраке на тему "Инвестиции в высокие технологии: курс на перспективное развитие", который прошел в рамках Петербургского международного экономического форума.Организаторами мероприятия выступили ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Участники делового завтрака – представители банковского сообщества, госкорпораций, крупного бизнеса - обсудили меры государственной поддержки инновационных проектов для стимулирования технологичного роста бизнеса, привлечения инвестиций и кадровой трансформации предприятий ОПК, вопросы преимуществ предприятий ОПК в борьбе с технологическими лидерами за талантливые кадры, современные тренды в управлении инновационной компанией и возможность применения зарубежного опыта инновационного развития в России.
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россия, псб (банк псб), иннопрактика, петр фрадков, промсвязьбанк, новости компаний - экономика

Фрадков назвал ведущего драйвера развития промышленности

12:45 04.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков на пленарном заседании в рамках форума-выставки "Госзаказ"
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков на пленарном заседании в рамках форума-выставки Госзаказ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Выпуск высокотехнологичной гражданской продукции – это один из ведущих драйверов развития промышленности, считает председатель ПСБ Петр Фрадков. "Ключевыми факторами в деле разработки и внедрения инноваций являются господдержка, сбалансированное финансирование инновационных проектов, обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на зарубежных рынках, поддержка частных высокотехнологичных компаний, реализация проектов диверсификации и развитие кадрового потенциала. Поиск ключевых направлений и наиболее эффективных механизмов развития инновационных производств сегодня являются важнейшей задачей для бизнеса и государства. Ее успешное решение позволит развивать технологический и производственный ресурс страны, укреплять ее многотысячные трудовые коллективы", - сказал Фрадков, выступая на деловом завтраке на тему "Инвестиции в высокие технологии: курс на перспективное развитие", который прошел в рамках Петербургского международного экономического форума.
Организаторами мероприятия выступили ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Участники делового завтрака – представители банковского сообщества, госкорпораций, крупного бизнеса - обсудили меры государственной поддержки инновационных проектов для стимулирования технологичного роста бизнеса, привлечения инвестиций и кадровой трансформации предприятий ОПК, вопросы преимуществ предприятий ОПК в борьбе с технологическими лидерами за талантливые кадры, современные тренды в управлении инновационной компанией и возможность применения зарубежного опыта инновационного развития в России.
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