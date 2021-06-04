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"Должны всех кормить?" Путин раскрыл детали по "Северному потоку — 2"

"Должны всех кормить?" Путин раскрыл детали по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 04.06.2021

"Должны всех кормить?" Путин раскрыл детали по "Северному потоку — 2"

Похоже на 1 сентября, когда давно не виделись и хочется обняться, — говорили о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Перед пленарным... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T19:25

2021-06-04T19:25

2021-06-04T20:11

петербургский международный экономический форум

россия

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

максим орешкин

себастьян курц

алексей миллер

виктор вексельберг

газпром

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Похоже на 1 сентября, когда давно не виделись и хочется обняться, — говорили о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Перед пленарным заседанием, как и в прежние — доковидные — времена, очень крупные бизнесмены и чиновники долго не рассаживались. Ждали Владимира Путина — единственного спикера, присутствовавшего на пленарке офлайн. Живое общение не разочаровало: обнадеживающих новостей и полезных инициатив было много. Политику оставили на втором плане.Гибридный форматКресла в зале пленарных заседаний скреплены металлическим фиксатором — железная социальная дистанция обеспечена. Перед сценой — обеззараживающие колонки. Без традиционных рукопожатий — только локтями старался приветствовать знакомых глава "Роснефти" Игорь Сечин. Его коллега, директор "Газпрома" Алексей Миллер, в отличие от большинства, не снимал черную маску . Виктор Вексельберг, основной владелец "Реновы", пожал руку помощнику президента Максиму Орешкину.Первый вице-премьер Андрей Белоусов, который аккурат перед саммитом сказал, что металлурги "нахлобучили государство примерно на сто миллиардов рублей", активно общался с участниками. "Прошу коллег не обижаться на Андрея Рэмовича, — заметит чуть позже президент. — Он в запале дискуссии, может, высказался резковато". Когда все наконец заняли места, удивился даже ведущий Стас Натанзон: "А чего это мы здесь так свободно сидим?" Ведь некоторые страны до сих пор на карантине. В России, очевидно, ситуация позволяет проводить форумы "без особого риска". "Пандемия не закончилась. Но мы должны проявлять осторожность", — напомнил основной спикер пленарки Владимир Путин. На этих словах камера выхватила Игоря Сечина: в маске и резиновых перчатках.Позволяет ситуация или нет, главное заседание проходило в гибридном формате: Путин и ведущий — на сцене, иностранные гости — эмир Катара и канцлер Австрии — по видеосвязи, на экране."Спутник", не запущенный в ЕвропуПогремев чем-то на столе — "сейчас разберусь здесь", Путин открыл собрание. В первую очередь говорил о неравномерном восстановлении мировой экономики. Наглядный пример — борьба с пандемией. Страны с высоким уровнем дохода, на которые приходится лишь 16 процентов человечества, имеют доступ к вакцинам. Остальные — нет."Как говорят у нас в народе — своя рубашка ближе к телу", к тому же действуют запреты на закупку проверенных, надежных вакцин — политически мотивированные, уверен Путин. А заголовки западных СМИ вроде "Вакцина — российское оружие" он объясняет просто: это борьба за деньги — в ущерб людям.Его слова частично подтвердил и Себастьян Курц: Австрия хотела бы закупить "Спутник V", считает препарат надежным, но европейские регуляторы пока не разрешают. "Мы бы с удовольствием использовали эту вакцину", — признался канцлер.Привиться, добровольно и бесплатно, может любой россиянин. И президент предложил правительству организовать вакцинацию иностранцев — но уже платно. Трудовые мигранты тоже должны получить такое право.Путин впервые конкретизировал: он и сам привился именно "Спутником". Но соотечественников не убедишь — неохотно они идут на вакцинацию, обратил внимание ведущий. "Ну, у нас и от гриппа не все прививаются, — откликнулся Путин. — Заставлять не будем. Во многих странах тем, кто вакцинировался, пиво наливают".Идея ведущему понравилась: почему бы не привлечь пивоваров? Путин рассмеялся и представил, кажется, даже с удовольствием: "Налить пиво, с колбасой". К вакцинации возвращались еще не раз за трехчасовую беседу. Но в основе все-таки была экономика. А там много новостей."Думаете, мы должны всех кормить?""Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2", — поделился известием Путин. — Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена". "Газпром" готов к подаче горючего. В течение полутора-двух месяцев закончат и вторую нитку.Газ, который пойдет по этому трубопроводу, с экологической точки зрения самый чистый в мире, поскольку качается прямо из-под земли. А гидроразрыв пласта — это катастрофический способ добычи, уточнил Путин, там десятки и сотни тонн химикатов, прямой ущерб окружающей среде.Австрия, как и вся Европа, еще долго будет нуждаться в российском топливе, заверил Себастьян Курц. И проект надо реализовать, если новая американская администрация планирует выстраивать дружественные отношения с Европой, дополнил Путин. А что касается Украины и ее транзита: "Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая?""Северный поток — 2" — чисто экономический проект, маршрут из России в Германию короче и дешевле, чем через Украину и Словакию. "Есть возможность загружать ГТС Украины и в будущем, даже после завершения срока действия нашего контракта на транзит. Все можно, и готовы к этому, и хотим. Но нужна добрая воля со стороны наших украинских партнеров. Не для того, чтобы деньги брать, не для того, чтобы армию содержать и нацеливать ее на решение силовым способом проблемы Донбасса, а для того, чтобы экономику поднимать, с людьми работать", — объяснил российский президент.И добавил, что "у нас сложные отношения с руководством Украины, но мы думаем о том, как люди там живут". "Были бы нормальные отношения, вот сейчас у нас внутри страны цена на газ 63 доллара за тысячу кубов для населения, а на Украине сколько? Цена на хабе — 330 долларов за тысячу кубометров была вчера, плюс транспорт, Белоруссия в три раза меньше примерно платит за наш газ, чем на хабе".Экономика новой эпохиО российской экономике Владимир Путин говорил оптимистично — приближается к докризисным уровням. "Да, здесь есть проблемы. И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли назвать катастрофой, что в принципе было вполне возможно. Мы всего этого избежали".Прозвучали конкретные предложения: продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022-го для всех регионов — но по семь процентов, распространить это на семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018-го, плюс — в течение месяца подключить крупнейшие банки к системе быстрых платежей.Согласование с антимонопольными органами сделки по слиянию и поглощению на сумму менее 800 миллионов рублей больше не понадобится. Компании общепита с выручкой до двух миллиардов со следующего года освободят от НДС. Осенью отменят почти четыре тысячи строительных норм и правил.Разговоры о том, что Россия якобы не заинтересована в решении проблем глобального потепления, — это "чушь, миф и откровенное передергивание". "У нас целые города в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Если таять все начнет, какие последствия будут для России? Конечно, мы этим озабочены". К слову, в 2019-м сообщали, что российская экономика ежегодно теряет до 150 миллиардов рублей из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике.При этом Москва последовательно поддерживает реализацию Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения. И призывает убрать в сторону политические разногласия, "не превращать переход к углеродной нейтральности в инструмент нечестной конкурентной борьбы".Путин напомнил, что на Россию приходится пятая часть лесных ресурсов планеты. Уже сейчас они, по оценкам специалистов, поглощают миллиарды тонн углекислого газа ежегодно. Президент поручил кабмину разработать детальный план действий по снижению парниковой эмиссии до уровня ниже, чем в Европе. К тому же Россия продолжит работу по сокращению выбросов при добыче углеводородов. Доллар — пока не лишнийВедущий предложил гостям порассуждать о роли доллара, почему Австрия рассчитывается за российский газ американской валютой. "Все просто — у нас международная система и рыночные цены вычисляют в долларах", — не стал усложнять Себастьян Курц. Он не проявил интереса к критике американской денежной единицы: для его страны такой вопрос вообще не в приоритете, важнее — перспективы энергетики. "Для нас это экономика — не геополитика", — отметил канцлер и несколько раз напомнил, что Австрия — небольшое государство.Путин согласился: важна стабильность, предсказуемость и надежность, а не валюта. К тому же к доллару больше привязана нефть как биржевой товар, а не газ. Очень серьезно ударит по доллару как по резервной валюте отказ именно нефтяников. Но об этом речи пока не идет.Можно ли привлекать инвестиции из стран, которые Россия определила как недружественные (в списке США и Чехия)? Путин уверен: да — через компании, не считающие нас врагом.Непрекращающаяся эскалация между Западом и Россией вызывает у австрийского канцлера сожаление: "Меня это расстраивает, негативный фактор, ничего не меняется в лучшую сторону". Поэтому Австрия с интересом ожидает встречи Владимира Путина и Джо Байдена.Отношения Москвы и Вашингтона во многом оказались в заложниках у внутриполитических процессов в США, дополнил, со своей стороны, Владимир Путин. Президент указал, что фундаментальные интересы "хотя бы в сфере безопасности и стратегической стабильности, сокращения опасных для всего мира вооружений все-таки важнее, чем текущая внутриполитическая конъюнктура в самих США". И выразил надежду на то, что санкционная политика Белого дома "когда-нибудь закончится".Под конец заседания Путин в ответ на вопрос о блокировке в соцсетях твердо сказал: "Я плевать хотел на то, что меня кто-то где-то заблокирует. Для меня важно другое — доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь". Публике это понравилось, люди в очень дорогих костюмах впервые за несколько часов разразились овациями.

россия

чехия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), максим орешкин, себастьян курц, алексей миллер, виктор вексельберг, газпром, ренова, джо байден, владимир путин, чехия, сша, экономика, политика