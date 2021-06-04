https://ria.ru/20210604/fnb-1735602152.html

Кудрин прокомментировал решение отказаться от доллара в ФНБ

Кудрин прокомментировал решение отказаться от доллара в ФНБ - РИА Новости, 04.06.2021

Кудрин прокомментировал решение отказаться от доллара в ФНБ

Решение отказаться от долларовых активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) является вынужденным, при этом оно не скажется на повседневной жизни... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:51

2021-06-04T12:51

2021-06-04T12:51

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

фонд национального благосостояния россии

алексей кудрин

счетная палата рф

федеральная резервная система сша

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Решение отказаться от долларовых активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) является вынужденным, при этом оно не скажется на повседневной жизни россиян, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Минфин РФ накануне объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%."Это не меняет систему оборота долларов в России, это не меняет систему обменников или желание людей хранить этот доллар. Это вопрос просто в каких активах зарубежных лучше хранить. В этом смысле, конечно, с учётом санкций и опасений ухудшения расчетов в долларах, которые контролируются уполномоченным ФРС американскими банками, это скорее шаг осторожности", - отметил Кудрин."В целом вынужденное", - сказал он, отвечая на вопрос, правильное ли это решение.

https://ria.ru/20210604/dollar-1735543349.html

россия

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), фонд национального благосостояния россии, алексей кудрин, счетная палата рф, федеральная резервная система сша, экономика