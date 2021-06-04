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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/fnb-1735602152.html
Кудрин прокомментировал решение отказаться от доллара в ФНБ
Кудрин прокомментировал решение отказаться от доллара в ФНБ - РИА Новости, 04.06.2021
Кудрин прокомментировал решение отказаться от доллара в ФНБ
Решение отказаться от долларовых активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) является вынужденным, при этом оно не скажется на повседневной жизни... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:51
2021-06-04T12:51
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
фонд национального благосостояния россии
алексей кудрин
счетная палата рф
федеральная резервная система сша
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Решение отказаться от долларовых активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) является вынужденным, при этом оно не скажется на повседневной жизни россиян, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Минфин РФ накануне объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%."Это не меняет систему оборота долларов в России, это не меняет систему обменников или желание людей хранить этот доллар. Это вопрос просто в каких активах зарубежных лучше хранить. В этом смысле, конечно, с учётом санкций и опасений ухудшения расчетов в долларах, которые контролируются уполномоченным ФРС американскими банками, это скорее шаг осторожности", - отметил Кудрин."В целом вынужденное", - сказал он, отвечая на вопрос, правильное ли это решение.
https://ria.ru/20210604/dollar-1735543349.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), фонд национального благосостояния россии, алексей кудрин, счетная палата рф, федеральная резервная система сша, экономика

Кудрин прокомментировал решение отказаться от доллара в ФНБ

12:51 04.06.2021
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Решение отказаться от долларовых активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) является вынужденным, при этом оно не скажется на повседневной жизни россиян, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Минфин РФ накануне объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.
"Когда мы уже ушли до 40 миллиардов (долларов - ред.) в составе, то уже уход до нуля - это ничего, 40 миллиардов ни для нас, ни для мира не являются (чем-то критическим - ред.)", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос про изменение структуры ФНБ.
"Это не меняет систему оборота долларов в России, это не меняет систему обменников или желание людей хранить этот доллар. Это вопрос просто в каких активах зарубежных лучше хранить. В этом смысле, конечно, с учётом санкций и опасений ухудшения расчетов в долларах, которые контролируются уполномоченным ФРС американскими банками, это скорее шаг осторожности", - отметил Кудрин.
"В целом вынужденное", - сказал он, отвечая на вопрос, правильное ли это решение.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
07:09Петербургский международный экономический форум
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Фонд национального благосостояния РоссииАлексей КудринСчетная палата РФФедеральная резервная система СШАЭкономика
 
 
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