Кудрин прокомментировал решение отказаться от доллара в ФНБ
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Решение отказаться от долларовых активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) является вынужденным, при этом оно не скажется на повседневной жизни россиян, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Минфин РФ накануне объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.
"Когда мы уже ушли до 40 миллиардов (долларов - ред.) в составе, то уже уход до нуля - это ничего, 40 миллиардов ни для нас, ни для мира не являются (чем-то критическим - ред.)", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос про изменение структуры ФНБ.
"Это не меняет систему оборота долларов в России, это не меняет систему обменников или желание людей хранить этот доллар. Это вопрос просто в каких активах зарубежных лучше хранить. В этом смысле, конечно, с учётом санкций и опасений ухудшения расчетов в долларах, которые контролируются уполномоченным ФРС американскими банками, это скорее шаг осторожности", - отметил Кудрин.
"В целом вынужденное", - сказал он, отвечая на вопрос, правильное ли это решение.