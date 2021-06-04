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JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки - РИА Новости, 04.06.2021
JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
Крупнейший производитель мяса JBS заявил, что полностью восстановил работу всех фабрик после кибератаки. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T01:17
2021-06-04T01:17
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Крупнейший производитель мяса JBS заявил, что полностью восстановил работу всех фабрик после кибератаки.Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Работа заводов постепенно восстанавливается.Президент США Джо Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки.Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями по ситуации с хакерской атакой против JBS, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России.
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джо байден, сша, в мире

JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки

01:17 04.06.2021
 
© REUTERS / Bing GuanЗавод компании JBS в в Миннесоте, США
Завод компании JBS в в Миннесоте, США - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© REUTERS / Bing Guan
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Крупнейший производитель мяса JBS заявил, что полностью восстановил работу всех фабрик после кибератаки.
"Сегодня JBS USA и (его подразделение - ред.) Pilgrim's объявляют, что все их фабрики по всему миру полностью работают после разрешения ситуации с преступной кибератакой 30 мая", - говорится в заявлении компании.
Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Работа заводов постепенно восстанавливается.
Президент США Джо Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки.
Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями по ситуации с хакерской атакой против JBS, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 20:09
Байден обсудит с Путиным кибератаку на JBS
 
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