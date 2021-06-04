https://ria.ru/20210604/fabriki-1735534700.html

JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки

JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки - РИА Новости, 04.06.2021

JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки

Крупнейший производитель мяса JBS заявил, что полностью восстановил работу всех фабрик после кибератаки. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T01:17

2021-06-04T01:17

2021-06-04T01:17

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Крупнейший производитель мяса JBS заявил, что полностью восстановил работу всех фабрик после кибератаки.Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Работа заводов постепенно восстанавливается.Президент США Джо Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки.Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями по ситуации с хакерской атакой против JBS, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России.

https://ria.ru/20210602/kiberataka-1735330238.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире