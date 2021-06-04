https://ria.ru/20210604/evrosoyuz-1735667749.html
Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве ЕС
Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве ЕС - РИА Новости, 04.06.2021
Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве ЕС
Белорусским авиаперевозчикам официально запретили использовать воздушное пространство и аэропорты Европейского союза. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:35
2021-06-04T16:35
2021-06-04T19:04
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Белорусским авиаперевозчикам официально запретили использовать воздушное пространство и аэропорты Европейского союза. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.Решение предусматривает запрет на взлет и посадку на территории Евросоюза, а также на пролет всех лайнеров, используемых авиакомпаниями из Белоруссии.Как ранее передавало агентство Рейтер со ссылкой на источники, послы ЕС также одобрили запрет европейским авиакомпаниям летать над Белоруссией, эти меры вступят в силу в полночь по центральноевропейскому времени (01:00 мск).Инцидент с RyanairТакие ограничения стали реакций на инцидент с самолетом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Тогда в Брюсселе приняли политическое решение запретить белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над республикой. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.
https://ria.ru/20210604/protasevich-1735655045.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, евросовет, евросоюз, белоруссия, в мире