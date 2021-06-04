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Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве ЕС
Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве ЕС - РИА Новости, 04.06.2021
Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве ЕС
Белорусским авиаперевозчикам официально запретили использовать воздушное пространство и аэропорты Европейского союза. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:35
2021-06-04T19:04
задержание основателя telegram-канала nexta
евросовет
евросоюз
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Белорусским авиаперевозчикам официально запретили использовать воздушное пространство и аэропорты Европейского союза. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.Решение предусматривает запрет на взлет и посадку на территории Евросоюза, а также на пролет всех лайнеров, используемых авиакомпаниями из Белоруссии.Как ранее передавало агентство Рейтер со ссылкой на источники, послы ЕС также одобрили запрет европейским авиакомпаниям летать над Белоруссией, эти меры вступят в силу в полночь по центральноевропейскому времени (01:00 мск).Инцидент с RyanairТакие ограничения стали реакций на инцидент с самолетом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Тогда в Брюсселе приняли политическое решение запретить белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над республикой. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.
https://ria.ru/20210604/protasevich-1735655045.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, евросовет, евросоюз, белоруссия, в мире

Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве ЕС

16:35 04.06.2021 (обновлено: 19:04 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Белорусским авиаперевозчикам официально запретили использовать воздушное пространство и аэропорты Европейского союза. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Решение предусматривает запрет на взлет и посадку на территории Евросоюза, а также на пролет всех лайнеров, используемых авиакомпаниями из Белоруссии.
Как ранее передавало агентство Рейтер со ссылкой на источники, послы ЕС также одобрили запрет европейским авиакомпаниям летать над Белоруссией, эти меры вступят в силу в полночь по центральноевропейскому времени (01:00 мск).

Инцидент с Ryanair

Такие ограничения стали реакций на инцидент с самолетом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Тогда в Брюсселе приняли политическое решение запретить белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над республикой. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Задержание основателя Telegram-канала NextaЕвросоветЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
 
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