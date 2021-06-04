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Канцлер Австрии заявил о возможности расчетов с Россией в евро
Канцлер Австрии заявил о возможности расчетов с Россией в евро - РИА Новости, 04.06.2021
Канцлер Австрии заявил о возможности расчетов с Россией в евро
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, отвечая на вопрос на пленарном заседании ПМЭФ-2021, не исключил расчетов с Россией за энергоресурсы в евро. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:10
2021-06-04T16:10
2021-06-04T16:48
петербургский международный экономический форум
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петербургский международный экономический форум (фонд)
себастьян курц
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, отвечая на вопрос на пленарном заседании ПМЭФ-2021, не исключил расчетов с Россией за энергоресурсы в евро."Готовы говорить о расчетах в евро. Евро для нас абсолютно приемлем в расчетах по газу. Это можно делать, конечно, и, наверное, нужно делать", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), себастьян курц, европа, австрия, в мире