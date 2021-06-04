https://ria.ru/20210604/evro-1735660556.html

Канцлер Австрии заявил о возможности расчетов с Россией в евро

Канцлер Австрии заявил о возможности расчетов с Россией в евро - РИА Новости, 04.06.2021

Канцлер Австрии заявил о возможности расчетов с Россией в евро

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, отвечая на вопрос на пленарном заседании ПМЭФ-2021, не исключил расчетов с Россией за энергоресурсы в евро. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:10

2021-06-04T16:10

2021-06-04T16:48

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

себастьян курц

европа

австрия

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, отвечая на вопрос на пленарном заседании ПМЭФ-2021, не исключил расчетов с Россией за энергоресурсы в евро."Готовы говорить о расчетах в евро. Евро для нас абсолютно приемлем в расчетах по газу. Это можно делать, конечно, и, наверное, нужно делать", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/dollar-1735596574.html

россия

европа

австрия

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), себастьян курц, европа, австрия, в мире