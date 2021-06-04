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СМИ: белорусским авиакомпаниям запретили летать над Евросоюзом
СМИ: белорусским авиакомпаниям запретили летать над Евросоюзом - РИА Новости, 04.06.2021
СМИ: белорусским авиакомпаниям запретили летать над Евросоюзом
Послы ЕС согласовали запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство ЕС и совершать посадки в аэропортах Евросоюза, сообщают СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:57
2021-06-04T11:57
2021-06-04T12:16
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Послы ЕС согласовали запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство ЕС и совершать посадки в аэропортах Евросоюза, сообщают СМИ со ссылкой на трех дипломатов.Обсуждения ограничений для авиалиний были начаты в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.Решение должно вступить в силу в полночь по центральноевропейскому времени (01.00 - мск субботы), передает агентство Рейтер. По словам дипломатов, возражений со стороны стран ЕС по решению, достигнутому послами, не ожидается.
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задержание основателя telegram-канала nexta, евросоюз, белоруссия, в мире