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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/eksperimenty-1735557071.html
Рогозин рассказал о военных экспериментах астронавтов на МКС
Рогозин рассказал о военных экспериментах астронавтов на МКС - РИА Новости, 04.06.2021
Рогозин рассказал о военных экспериментах астронавтов на МКС
Иностранные астронавты выполняли на МКС эксперименты в интересах военных, но и на российском сегменте станции космонавты тоже выполняли задание Минобороны,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:54
2021-06-04T09:56
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Иностранные астронавты выполняли на МКС эксперименты в интересах военных, но и на российском сегменте станции космонавты тоже выполняли задание Минобороны, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме."Мы знаем, что и наши американские коллеги проводили некоторые эксперименты в интересах своего министерства обороны, и у нас первое время тоже было несколько экспериментов, таких по сути гражданских, не связанных с применением оружия, но тем не менее заказчиком, в том числе, выступало Минобороны", - рассказал Рогозин.Так, космонавты занимались наблюдением за определенными районами Земли."Программа МКС это не запрещала никогда. Другое дело, что когда у вас станция международная, то вы друг за другом подглядываете. Поэтому вы ограничены в свободе проведения каких-то экспериментов", - сказал Рогозин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735555622.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин рассказал о военных экспериментах астронавтов на МКС

09:54 04.06.2021 (обновлено: 09:56 04.06.2021)
 
© NASA / Human SpaceflightПриборы ASIM, закрепленные на внешней подвеске модуля МКС "Коламбус"
Приборы ASIM, закрепленные на внешней подвеске модуля МКС Коламбус - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© NASA / Human Spaceflight
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Иностранные астронавты выполняли на МКС эксперименты в интересах военных, но и на российском сегменте станции космонавты тоже выполняли задание Минобороны, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы знаем, что и наши американские коллеги проводили некоторые эксперименты в интересах своего министерства обороны, и у нас первое время тоже было несколько экспериментов, таких по сути гражданских, не связанных с применением оружия, но тем не менее заказчиком, в том числе, выступало Минобороны", - рассказал Рогозин.
Так, космонавты занимались наблюдением за определенными районами Земли.
"Программа МКС это не запрещала никогда. Другое дело, что когда у вас станция международная, то вы друг за другом подглядываете. Поэтому вы ограничены в свободе проведения каких-то экспериментов", - сказал Рогозин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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