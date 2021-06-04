https://ria.ru/20210604/eksperimenty-1735557071.html

Рогозин рассказал о военных экспериментах астронавтов на МКС

Рогозин рассказал о военных экспериментах астронавтов на МКС - РИА Новости, 04.06.2021

Рогозин рассказал о военных экспериментах астронавтов на МКС

Иностранные астронавты выполняли на МКС эксперименты в интересах военных, но и на российском сегменте станции космонавты тоже выполняли задание Минобороны,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:54

2021-06-04T09:54

2021-06-04T09:56

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596481742_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_93e288a4b06b176cb7cb951cd17230dd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Иностранные астронавты выполняли на МКС эксперименты в интересах военных, но и на российском сегменте станции космонавты тоже выполняли задание Минобороны, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме."Мы знаем, что и наши американские коллеги проводили некоторые эксперименты в интересах своего министерства обороны, и у нас первое время тоже было несколько экспериментов, таких по сути гражданских, не связанных с применением оружия, но тем не менее заказчиком, в том числе, выступало Минобороны", - рассказал Рогозин.Так, космонавты занимались наблюдением за определенными районами Земли."Программа МКС это не запрещала никогда. Другое дело, что когда у вас станция международная, то вы друг за другом подглядываете. Поэтому вы ограничены в свободе проведения каких-то экспериментов", - сказал Рогозин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735555622.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин