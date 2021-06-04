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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/ekonomika-1735725115.html
Путин оценил рост ВВП к концу года в четыре процента
Путин оценил рост ВВП к концу года в четыре процента - РИА Новости, 04.06.2021
Путин оценил рост ВВП к концу года в четыре процента
Российская экономика по итогам 2020 года сократилась меньше мировой, а по итогам нынешнего года рост ВВП составит около 4%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T20:50
2021-06-04T21:43
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российская экономика по итогам 2020 года сократилась меньше мировой, а по итогам нынешнего года рост ВВП составит около 4%, заявил президент РФ Владимир Путин."В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика. А по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4%", - сказал Путин в пятницу на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины "Спутник V" на полях ПМЭФ.По его словам, такие результаты стали возможны и благодаря тому фундаменту, который был создан в предыдущие годы, и благодаря самоотверженной работе многих людей в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, в здравоохранении и науке.
https://ria.ru/20210604/putin-1735639322.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика

Путин оценил рост ВВП к концу года в четыре процента

20:50 04.06.2021 (обновлено: 21:43 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российская экономика по итогам 2020 года сократилась меньше мировой, а по итогам нынешнего года рост ВВП составит около 4%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика. А по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4%", - сказал Путин в пятницу на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины "Спутник V" на полях ПМЭФ.
По его словам, такие результаты стали возможны и благодаря тому фундаменту, который был создан в предыдущие годы, и благодаря самоотверженной работе многих людей в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, в здравоохранении и науке.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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