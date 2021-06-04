https://ria.ru/20210604/ekonomika-1735725115.html

Путин оценил рост ВВП к концу года в четыре процента

Путин оценил рост ВВП к концу года в четыре процента - РИА Новости, 04.06.2021

Путин оценил рост ВВП к концу года в четыре процента

Российская экономика по итогам 2020 года сократилась меньше мировой, а по итогам нынешнего года рост ВВП составит около 4%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T20:50

2021-06-04T20:50

2021-06-04T21:43

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735683643_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_262676c303598418bec0dee3399d4244.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российская экономика по итогам 2020 года сократилась меньше мировой, а по итогам нынешнего года рост ВВП составит около 4%, заявил президент РФ Владимир Путин."В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика. А по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4%", - сказал Путин в пятницу на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины "Спутник V" на полях ПМЭФ.По его словам, такие результаты стали возможны и благодаря тому фундаменту, который был создан в предыдущие годы, и благодаря самоотверженной работе многих людей в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, в здравоохранении и науке.

https://ria.ru/20210604/putin-1735639322.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика