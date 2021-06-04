https://ria.ru/20210604/ekologiya-1735622325.html

Власти Ленобласти сократят выбросы парниковых газов

Власти Ленобласти сократят выбросы парниковых газов - РИА Новости, 04.06.2021

Власти Ленобласти сократят выбросы парниковых газов

Власти Ленинградской области реализуют пилотные проекты по сокращению выбросов парниковых газов - соответствующее соглашение подписал в рамках Петербургского... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:13

2021-06-04T14:13

2021-06-04T14:13

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Власти Ленинградской области реализуют пилотные проекты по сокращению выбросов парниковых газов - соответствующее соглашение подписал в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления УК "РОСНАНО" Сергей Куликов.В рамках соглашения будет реализован пилотный проект по созданию углеродно-свободной зоны (УСЗ) на территории региона. В пределах этой зоны будет реализован комплекс мероприятий по внедрению технологий с различным уровнем готовности, направленных на снижение выбросов парниковых газов в жизненном цикле производства промышленной продукции. Также в углеродно-свободной зоне будут внедряться технологии "зеленой" утилизации ТКО, возобновляемых источников энергии, электротранспорт, технологии энергоэффективности и прочее."Для Ленинградской области это новое и актуальное направление. Создание такой территории будет интересным и для тех, кто реализует проекты в сфере "зеленой энергетики" и для наших экспортеров, которые смогут снизить углеродный след в своей продукции и получить зеленый сертификат для выхода на рынок Евросоюза", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко На территории Ленинградской области сегодня заявлены инвестиционные проекты в сфере ветроэнергетики на территории Волховского, Ломоносовского, Выборгского и Кингисеппского районов. Общая мощность ветропарков в области будет достигать до 300 МВт.Пресс- служба областного правительства напоминает, что речь идет о так называемом углеродном налоге, который Евросоюз планирует ввести с 2025 года. Предполагается, что он будет взиматься с зарубежных производителей товаров, которые выпускаются с нарушением европейских экологических требований.

https://ria.ru/20210604/svyaz-1735616754.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, пмэф