https://ria.ru/20210604/dvorkovich-1735558258.html

Аркадий Дворкович: прототипы 6G появятся уже лет через пять

Аркадий Дворкович: прототипы 6G появятся уже лет через пять - РИА Новости, 04.06.2021

Аркадий Дворкович: прототипы 6G появятся уже лет через пять

"Утечка" мозгов остается острой проблемой российской экономики, но многие специалисты уже возвращаются в страну, говорит председатель фонда "Сколково" Аркадий... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:30

2021-06-04T10:30

2021-06-04T11:20

интервью

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

аркадий дворкович

сбербанк россии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

экономика

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"Утечка" мозгов остается острой проблемой российской экономики, но многие специалисты уже возвращаются в страну, говорит председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. В интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2021 он рассказал, смогут ли отечественные производители обеспечить микроэлектроникой автопром и авиацию, о новых проектах "Сколково", коронавирусном толчке и рисках госрегулирования цен. Беседовали Диляра Солнцева и Ирина Андреева.— Аркадий Владимирович, добрый день! С чем приехали на ПМЭФ? Какие ожидания от форума?— В этот раз мы приехали в составе большой команды группы ВЭБ. Конечно, у нас есть своя особая повестка, но при этом мы включены в общую повестку ВЭБа и показываем, как бесшовно мы можем оказывать весь спектр поддержки инновационному процессу по всей стране и с выходом на глобальные рынки.Мы привезли интересные стартапы, которые уже готовы масштабировать свои результаты, то есть находятся на продвинутой стадии, кто-то уже даже нашел инвестора. Показываем еще несколько проектов с партнерами. Например, квантовые технологии с Росатомом, медицина со Сбербанком, 5G с МТС. В общем, есть очень много всего интересного. Вот об этом и будем рассказывать.— А по микроэлектронике? Сейчас в мире дефицит микрочипов…— Мы участвуем в гражданских проектах с Минпромторгом. Отбираем под задачи профильные компании, причем необязательно сколковские. Это любые компании, которые имеют соответствующую компетенцию. Сегодня Россия не закрывает большую часть своих потребностей в микроэлектронике и вынуждена многое покупать за рубежом. Поэтому правительство концентрирует ресурсы для изменения ситуации. Это сложный проект, который требует действительно больших затрат.— А есть понимание, сколько денег понадобится на эти цели?— Минпромторг занимается выбором приоритетов, чтобы сосредоточиться в направлении главного. Оценки есть, конечно, но любая оценка зависит от выбранного приоритета.— А есть ли у нас "мозги", чтобы реализовать эти приоритеты?— Есть, но нужно еще больше, нужно, чтобы появилось новое поколение специалистов. Сегодня их недостаточно. Кого-то надо возвращать из-за рубежа. "Сколково" этим занимается.— Переманиваете?— Да. Иначе ничего не получится.— На ваш взгляд, какие приоритеты в микроэлектронике должны быть?— Я бы говорил об авиации, автомобилестроении, медицине, технологиях связи нового поколения, 5G, 6G…— А как вы думаете, в какой перспективе реально создание 6G в мире?— Сложно сказать, но специалисты говорят, что за десятилетие. Я имею в виду появление на рынке, а что касается прототипов, то, конечно, раньше, лет через пять.— Вы уже рассказывали об антиковидных разработках резидентов Сколково, появилось ли что-то новое?— Да, появилось. Компания "Рапид БИО", совместно с компанией "Авивир" зарегистрировала первый экспресс-тест для обнаружения антител после вакцинации от коронавируса. За 15 минут он определяет, сформировался ли устойчивый иммунитет к COVID-19. Достоверность результата – 96%.Еще был создан гемосорбент. Компания "Эфферон" создала установку для очистки крови от токсинов, она использовалось во многих клиниках. Это такая установка с абсорбентами, через которую чистится кровь и поступает обратно в организм. Она помогла спасти многих больных от цитокинового шторма.— Как вы думаете, коронавирусный толчок останется драйвером такого рода разработок?— Да, однозначно. Во-первых, государства точно повернутся в эту сторону, будет много госфинансирования, госзаказов. Кроме того, понятно, что не весь мир вернется в офлайн – часть останется онлайн, а значит, будут востребованы разработки, которые связаны с онлайн работой, обучением и иными сферами. Третье – сам цикл разработок, запущенный пандемией, охватит еще как минимум несколько месяцев.— Вы как раз упомянули, что некоторые люди останутся в онлайне и не вернутся в офисы. Как руководитель такой большой компании, вы сами можете оценить, снизилась ли эффективность от того, что люди в онлайн ушли?— Снизилась. Прежде всего, межличностное взаимодействие снизилось, несмотря на все зумы. Это минус, но в каких-то вопросах повысилась скорость – и это плюс. Например, раньше компании не надеялись, что Минздрав будет быстро регистрировать некоторые разработки, а сейчас это именно так, значит, общая эффективность повысилась.Дальше вопрос – как воспользоваться наработками. Например, в образовании, конечно, точно плохо все оставлять онлайн – это безумие. Но какая-то доля, которой раньше не было, вполне может быть в онлайне: рутинные лекции какие-то, где нет интерактива, где просто можно послушать материал, но это не более 20%.— Вопрос к вам, как к человеку, который курировал макроэкономику еще в Минэкономразвития. С вашей точки зрения, стоило ли этой весной создавать такое искусственное регулирование цен на продовольствие? Или надо было все-таки отпускать цены?— Политика часто оказывается в интервале между "бессмысленным" и "необходимым". Если серьезно, то ситуация, с одной стороны, была беспрецедентной, поэтому подобных рычагов было не избежать. Но думаю, что это будет хорошим для всех уроком. И качество предварительного анализа, мониторинга повысится, и можно будет заранее прогнозировать риски, предупреждать такие процессы. Сельское хозяйство и продовольствие – вообще сложная тема, потому что есть и сезонные колебания, и колебания год от года из-за урожайности. Это очень непростой рынок. И нет ни одной страны, которая каким-то образом не регулировала бы эту сферу. Просто везде по-разному к этому подходят. Где-то интервенциями, где-то квотами, где-то фиксированными минимальными ценами и так далее. Россия пользуется более ограниченным инструментарием, не имея возможности на огромные бюджетные субсидии. Это тонкий процесс.— Просто некоторые эксперты и компании уже грозят дефицитом…— До этого не дойдет.

https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html

https://ria.ru/20210406/sberbank-1604441800.html

https://ria.ru/20210603/tolstoy-1735379342.html

https://ria.ru/20210504/5g-1731069340.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), аркадий дворкович, сбербанк россии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, экономика