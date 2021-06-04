https://ria.ru/20210604/dollar-1735691984.html

В "Лукойле" оценили вероятность отказа от доллара при торговле нефтью

В "Лукойле" оценили вероятность отказа от доллара при торговле нефтью - РИА Новости, 04.06.2021

В "Лукойле" оценили вероятность отказа от доллара при торговле нефтью

Отказ от доллара в торговых операциях нефтяного сектора возможен, сказал журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:56

2021-06-04T17:56

2021-06-04T21:27

россия

лукойл

вагит алекперов

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Отказ от доллара в торговых операциях нефтяного сектора возможен, сказал журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов."Пока существует так называемая глобальная валюта — доллар, поэтому расчеты и котировки на бирже делаются в долларах. Очень сложно их сегодня переводить в реальном времени в другие валюты, но это возможно", — заявил он в кулуарах ПМЭФ.Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии форума ранее заявил, что если нефтяные компании уйдут от расчетов в долларах, это станет серьезным ударом для доллара как мировой резервной валюты.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/neft-1735664578.html

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россия, лукойл, вагит алекперов, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика