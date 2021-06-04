https://ria.ru/20210604/dollar-1735596574.html

Володин призвал выходить из-под влияния доллара

Володин призвал выходить из-под влияния доллара - РИА Новости, 04.06.2021

Володин призвал выходить из-под влияния доллара

Россия должна выходить из-под влияния доллара и укреплять собственную валюту, заявил в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:33

2021-06-04T12:33

2021-06-04T13:02

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

вячеслав володин

экономика

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия должна выходить из-под влияния доллара и укреплять собственную валюту, заявил в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин."Надо относиться очень бережно к тем средствам, которые у нас есть, а американская валюта, доллар, зачастую используется, в том числе, для политического давления. Мы с вами видели, чем это заканчивается. Поэтому надо выходить из-под влияния доллара и укреплять собственную национальную валюту", - заявил Володин в эфире "Первого канала" во время включения с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Минфин РФ накануне объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках ПМЭФ. Сегодня на доллары и евро приходится примерно по 35% вложений ФНБ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/fnb-1735602152.html

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петербургский международный экономический форум (фонд), вячеслав володин, экономика