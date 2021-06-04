Россиянам объяснили, что делать с валютой после дедолларизации ФНБ
07:09 04.06.2021 (обновлено: 08:54 04.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Елена Лыкова. Эксперты порекомендовали россиянам не продавать доллары после того, как Минфин объявил о решении изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).
В течение месяца доля доллара в средствах ФНБ сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил накануне министр финансов Антон Силуанов.
Инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин рекомендует тем, кто получает доход и расходует в рублях, не менее 30-40% денег держать в валюте и валютных активах. И, судя по советам экспертов, новости Минфина не должны поменять эту пропорцию.
"Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов", — подчёркивает эксперт компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков
При высоких инфляционных ожиданиях, которые влияют на потребительское поведение, в частности, на повышенный спрос на квартиры и машины, цены будут расти, и рубль не будет крепким, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ капитала" Андрей Верников. Поэтому тем, у кого есть доллары, он рекомендует их держать.
"Новость о сокращении долларовой части в ФНБ, скорее, может оказать лишь определенное психологическое влияние на рынок. Средства ФНБ включены в состав золотовалютных резервов, которыми управляет ЦБ. Теоретически, если регулятор начнет менять валютную структуру ЗВР, ему будет достаточно купить на доллары другую зарубежную валюту. Такие операции не коснутся рубля", — в свою очередь считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко.
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Георгий Ващенко согласен, что наличным долларам россиян и их валютным вкладам в частных и даже в государственных подсанкционных банках ничего не угрожает.
"Сценарий отключения от SWIFT и жестких секторальных санкций уже обсуждался, и широко освещался в СМИ еще несколько лет назад. Пришли к выводу, что вкладчики свои средства в любом случае получат", — добавил он.
По словам Андрея Кочеткова, изменения в ФНБ пока отражают лишь политические решения руководства страны по отвязке от доллара. В личном плане лучше дождаться момента, когда рубль вернёт себе инвестиционную привлекательность. Он наступит, когда ставка ЦБ окажется выше инфляции, посоветовал эксперт.