https://ria.ru/20210604/dollar-1735543349.html

Россиянам объяснили, что делать с валютой после дедолларизации ФНБ

Россиянам объяснили, что делать с валютой после дедолларизации ФНБ - РИА Новости, 04.06.2021

Россиянам объяснили, что делать с валютой после дедолларизации ФНБ

Эксперты порекомендовали россиянам не продавать доллары после того, как Минфин объявил о решении изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T07:09

2021-06-04T07:09

2021-06-04T08:54

петербургский международный экономический форум

бкс мир инвестиций

россия

курс рубля

андрей кочетков

андрей верников

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Елена Лыкова. Эксперты порекомендовали россиянам не продавать доллары после того, как Минфин объявил о решении изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).В течение месяца доля доллара в средствах ФНБ сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил накануне министр финансов Антон Силуанов.Инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин рекомендует тем, кто получает доход и расходует в рублях, не менее 30-40% денег держать в валюте и валютных активах. И, судя по советам экспертов, новости Минфина не должны поменять эту пропорцию. "Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов", — подчёркивает эксперт компании "Открытие брокер" Андрей КочетковПри высоких инфляционных ожиданиях, которые влияют на потребительское поведение, в частности, на повышенный спрос на квартиры и машины, цены будут расти, и рубль не будет крепким, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ капитала" Андрей Верников. Поэтому тем, у кого есть доллары, он рекомендует их держать.Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Георгий Ващенко согласен, что наличным долларам россиян и их валютным вкладам в частных и даже в государственных подсанкционных банках ничего не угрожает."Сценарий отключения от SWIFT и жестких секторальных санкций уже обсуждался, и широко освещался в СМИ еще несколько лет назад. Пришли к выводу, что вкладчики свои средства в любом случае получат", — добавил он.По словам Андрея Кочеткова, изменения в ФНБ пока отражают лишь политические решения руководства страны по отвязке от доллара. В личном плане лучше дождаться момента, когда рубль вернёт себе инвестиционную привлекательность. Он наступит, когда ставка ЦБ окажется выше инфляции, посоветовал эксперт.

https://ria.ru/20210604/dollar-1735539400.html

https://ria.ru/20210601/dollar-1735126479.html

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бкс мир инвестиций, россия, курс рубля, андрей кочетков, андрей верников, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), доллар, общество