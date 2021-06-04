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Бельгийский эксперт оценил уход ФНБ от доллара
Бельгийский эксперт оценил уход ФНБ от доллара - РИА Новости, 04.06.2021
Бельгийский эксперт оценил уход ФНБ от доллара
Решение отказаться от долларовых активов в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) не скажется на надежности резервов России, сказал РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T03:56
2021-06-04T03:56
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
фонд национального благосостояния россии
антон силуанов
бельгия
китай
сша
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Решение отказаться от долларовых активов в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) не скажется на надежности резервов России, сказал РИА Новости глава Bank Degroof Petercam, бельгийский экономист Бруно Кольман (Bruno Colmant).Он также отметил, что в прошлом Россия уменьшала свою зависимость от доллара за счет сокращения доли своих активов в американской валюте. "Россия имеет значительные денежные резервные фонды, … она шестая по величине фондов благосостояния на планете, в то время как страна также является десятой крупнейшей экономикой в мире. Как и все великие державы, Россия диверсифицировала свои активы, увеличила долю золота в своих резервах", - заметил эксперт.Кольман сказал, что в других странах пока не ожидается отказ от доллара. Однако он также указал, что необходимо следить за действиями Китая, поскольку принятие такого решения в КНР может изменить эту тенденцию.Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в четверг на брифинге в рамках ПМЭФ-2021 об изменении структуры ФНБ. Так, с 20 мая 2021 года из структуры средств ФНБ исключен доллар США - его доля сокращена с 35% до 0%, доля фунта стерлингов снижена с 10% до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены с 35% до 40% и с 15% до 30% соответственно, а доля японской иены сохранена неизменной на уровне 5%.Кроме того, в нормативную структуру ликвидных активов ФНБ (средства на счетах в Банке России) включено золото в обезличенной форме с долей 20%.
https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735433811.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), фонд национального благосостояния россии, антон силуанов, бельгия, китай, сша, экономика

Бельгийский эксперт оценил уход ФНБ от доллара

03:56 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Решение отказаться от долларовых активов в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) не скажется на надежности резервов России, сказал РИА Новости глава Bank Degroof Petercam, бельгийский экономист Бруно Кольман (Bruno Colmant).
"Россия является серьезным государством, которое не обременено долгами, и переход на другие резервные валюты, такие как евро и юань, не меняют уверенность в стране", - сказал Кольман.
Он также отметил, что в прошлом Россия уменьшала свою зависимость от доллара за счет сокращения доли своих активов в американской валюте. "Россия имеет значительные денежные резервные фонды, … она шестая по величине фондов благосостояния на планете, в то время как страна также является десятой крупнейшей экономикой в мире. Как и все великие державы, Россия диверсифицировала свои активы, увеличила долю золота в своих резервах", - заметил эксперт.
Кольман сказал, что в других странах пока не ожидается отказ от доллара. Однако он также указал, что необходимо следить за действиями Китая, поскольку принятие такого решения в КНР может изменить эту тенденцию.
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Кроме того, в нормативную структуру ликвидных активов ФНБ (средства на счетах в Банке России) включено золото в обезличенной форме с долей 20%.
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РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Фонд национального благосостояния РоссииАнтон СилуановБельгияКитайСШАЭкономика
 
 
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