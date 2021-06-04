https://ria.ru/20210604/dollar-1735539400.html

Бельгийский эксперт оценил уход ФНБ от доллара

Бельгийский эксперт оценил уход ФНБ от доллара - РИА Новости, 04.06.2021

Бельгийский эксперт оценил уход ФНБ от доллара

Решение отказаться от долларовых активов в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) не скажется на надежности резервов России, сказал РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T03:56

2021-06-04T03:56

2021-06-04T03:56

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

фонд национального благосостояния россии

антон силуанов

бельгия

китай

сша

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Решение отказаться от долларовых активов в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) не скажется на надежности резервов России, сказал РИА Новости глава Bank Degroof Petercam, бельгийский экономист Бруно Кольман (Bruno Colmant).Он также отметил, что в прошлом Россия уменьшала свою зависимость от доллара за счет сокращения доли своих активов в американской валюте. "Россия имеет значительные денежные резервные фонды, … она шестая по величине фондов благосостояния на планете, в то время как страна также является десятой крупнейшей экономикой в мире. Как и все великие державы, Россия диверсифицировала свои активы, увеличила долю золота в своих резервах", - заметил эксперт.Кольман сказал, что в других странах пока не ожидается отказ от доллара. Однако он также указал, что необходимо следить за действиями Китая, поскольку принятие такого решения в КНР может изменить эту тенденцию.Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в четверг на брифинге в рамках ПМЭФ-2021 об изменении структуры ФНБ. Так, с 20 мая 2021 года из структуры средств ФНБ исключен доллар США - его доля сокращена с 35% до 0%, доля фунта стерлингов снижена с 10% до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены с 35% до 40% и с 15% до 30% соответственно, а доля японской иены сохранена неизменной на уровне 5%.Кроме того, в нормативную структуру ликвидных активов ФНБ (средства на счетах в Банке России) включено золото в обезличенной форме с долей 20%.

https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735433811.html

https://ria.ru/20210603/dollar-1735445764.html

россия

бельгия

китай

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), фонд национального благосостояния россии, антон силуанов, бельгия, китай, сша, экономика