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Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии - РИА Новости, 04.06.2021
Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
На сайте Минобороны РФ опубликован новый историко-познавательный мультимедийный раздел "Жить в памяти и сердцах!", посвященный сохранению памяти о воинах... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T00:23
2021-06-04T07:38
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
москва
германия
латвия
ссср
адольф гитлер
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На сайте Минобороны РФ опубликован новый историко-познавательный мультимедийный раздел "Жить в памяти и сердцах!", посвященный сохранению памяти о воинах Красной Армии, освободивших Латвию от немецко-фашистских оккупантов, сообщили журналистам в военном ведомстве.Советские войска 14 сентября 1944 года после массированной артиллерийской и авиационной подготовки перешли на рижском направлении в крупномасштабное наступление. Это стало началом Прибалтийской наступательной операции, в которой были задействованы войска пяти советских фронтов и 12 армий. Им противостояли самые боеспособные формирования немецких войск на неприступных, как считало командование Вермахта, оборонительных рубежах в лесисто-болотистой местности. Бои за освобождение советских прибалтийских республик носили ожесточенный характер, противник часто переходил в контратаки. 7 октября 1944 года Адольф Гитлер объявил Ригу крепостью. Но благодаря мужеству и героизму советских солдат, умелому командованию и грамотному замыслу операции 13 октября Москва салютовала освободителям Риги. Прибалтийская операция завершилась 24 ноября 1944 года полным успехом.В разделе представлены ранее не публиковавшиеся журналы боевых действий советских стрелковых дивизий, наградные документы, а также информация о захоронениях солдат и офицеров Красной Армии на территории Латвии. За свободу советской Латвии свои жизни отдали более 205 тысяч красноармейцев, их останки покоятся в более чем 360 братских могилах и кладбищах страны. Некоторые братские могилы в Латвии, указывают в Минобороны, напоминают о зверствах фашистов. Так, согласно опубликованной учетной карточке воинского захоронения, расположенного в городе Елгава, в этом месте погребено около 12 тысяч человек – узников нацистских концлагерей, большинство имен которых установить не удалось.Среди наградных документов в разделе приведен лист, рассказывающий о подвиге Героя Советского Союза старшего сержанта Хакимьяна Ахметалина. "Взвод под его командованием, несмотря на ураганный огонь противника, при помощи шинелей преодолел проволочные заграждения. Ворвавшись в траншеи, уничтожил в рукопашной схватке два становых пулемета с расчетами. Крепко удерживал занятый рубеж. Воспользовавшись этим, другие две роты, развивая достигнутый успех, прорвали оборону противника. Это было началом победного наступления войск 2-го Прибалтийского фронта", - указывается в листе. В своем последнем бою старший сержант и еще 10 бойцов его взвода, оказавшись в окружении, в течение суток отбивали атаки превосходящих сил противника и удерживали высоту. В этой схватке выжил только один боец.В наградном листе на командира звена штурмовиков гвардии старшего лейтенанта Ивана Штабельникова указывается, что его группа в составе пяти самолетов подверглась внезапной атаке восьми истребителей противника, но продолжала уничтожать наземные цели. Самолет лейтенанта был подожжен, стрелок, прикрывающий заднюю полусферу, - убит. Лейтенант Штабельников "вышел на неуправляемом самолете и полностью горящем на свою территорию". "Под преследованием одного Me-109 упал в расположении своих войск. Противник продолжал расстреливать горящий самолет на земле", - рассказывается документе.В историческом разделе также размещены документы о теплой встрече войск Красной Армии местными жителями. "Население города Рига – рабочие, городская беднота, служащие, интеллигенты – встретили наши войска с большой радостью, искренней любовью. Жители города встречали бойцов и офицеров с цветами, красными флагами, с портретами руководителей нашей партии и правительства", - говорится в донесении начальнику политического управления 3-го Прибалтийского фронта. В документах 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии указывается, что "дивизия с боями прошла от границ Латвийской ССР до Риги, но нигде население не встречало приветливее, чем в Риге".За мужество и героизм, проявленные при освобождении прибалтийских республик, 112 советских воинов были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, трое были награждены второй медалью "Золотая Звезда", свыше 332 тысяч бойцов и командиров получили ордена и медали. За отличие в боях 131 воинское формирование получили почетные наименования Рижских, Таллинских, Валгинских и других.Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента Российской Федерации.
https://ria.ru/20210409/dokumenty-1727456604.html
https://ria.ru/20210430/dokumenty-1730597969.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), москва, германия, латвия, ссср, адольф гитлер, в мире

Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии

00:23 04.06.2021 (обновлено: 07:38 04.06.2021)
 
© Фото : Public domain Бойцы 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной Армии в освобожденной Риге. 15 октября 1944 года
Бойцы 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной Армии в освобожденной Риге. 15 октября 1944 года - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На сайте Минобороны РФ опубликован новый историко-познавательный мультимедийный раздел "Жить в памяти и сердцах!", посвященный сохранению памяти о воинах Красной Армии, освободивших Латвию от немецко-фашистских оккупантов, сообщили журналистам в военном ведомстве.
Советские войска 14 сентября 1944 года после массированной артиллерийской и авиационной подготовки перешли на рижском направлении в крупномасштабное наступление. Это стало началом Прибалтийской наступательной операции, в которой были задействованы войска пяти советских фронтов и 12 армий. Им противостояли самые боеспособные формирования немецких войск на неприступных, как считало командование Вермахта, оборонительных рубежах в лесисто-болотистой местности. Бои за освобождение советских прибалтийских республик носили ожесточенный характер, противник часто переходил в контратаки. 7 октября 1944 года Адольф Гитлер объявил Ригу крепостью. Но благодаря мужеству и героизму советских солдат, умелому командованию и грамотному замыслу операции 13 октября Москва салютовала освободителям Риги. Прибалтийская операция завершилась 24 ноября 1944 года полным успехом.
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Минобороны опубликовало уникальные документы о зверствах фашистов
В разделе представлены ранее не публиковавшиеся журналы боевых действий советских стрелковых дивизий, наградные документы, а также информация о захоронениях солдат и офицеров Красной Армии на территории Латвии. За свободу советской Латвии свои жизни отдали более 205 тысяч красноармейцев, их останки покоятся в более чем 360 братских могилах и кладбищах страны. Некоторые братские могилы в Латвии, указывают в Минобороны, напоминают о зверствах фашистов. Так, согласно опубликованной учетной карточке воинского захоронения, расположенного в городе Елгава, в этом месте погребено около 12 тысяч человек – узников нацистских концлагерей, большинство имен которых установить не удалось.
Среди наградных документов в разделе приведен лист, рассказывающий о подвиге Героя Советского Союза старшего сержанта Хакимьяна Ахметалина. "Взвод под его командованием, несмотря на ураганный огонь противника, при помощи шинелей преодолел проволочные заграждения. Ворвавшись в траншеи, уничтожил в рукопашной схватке два становых пулемета с расчетами. Крепко удерживал занятый рубеж. Воспользовавшись этим, другие две роты, развивая достигнутый успех, прорвали оборону противника. Это было началом победного наступления войск 2-го Прибалтийского фронта", - указывается в листе. В своем последнем бою старший сержант и еще 10 бойцов его взвода, оказавшись в окружении, в течение суток отбивали атаки превосходящих сил противника и удерживали высоту. В этой схватке выжил только один боец.
Советские солдаты в Берлине. 1945 год - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 00:12
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина
В наградном листе на командира звена штурмовиков гвардии старшего лейтенанта Ивана Штабельникова указывается, что его группа в составе пяти самолетов подверглась внезапной атаке восьми истребителей противника, но продолжала уничтожать наземные цели. Самолет лейтенанта был подожжен, стрелок, прикрывающий заднюю полусферу, - убит. Лейтенант Штабельников "вышел на неуправляемом самолете и полностью горящем на свою территорию". "Под преследованием одного Me-109 упал в расположении своих войск. Противник продолжал расстреливать горящий самолет на земле", - рассказывается документе.
В историческом разделе также размещены документы о теплой встрече войск Красной Армии местными жителями. "Население города Рига – рабочие, городская беднота, служащие, интеллигенты – встретили наши войска с большой радостью, искренней любовью. Жители города встречали бойцов и офицеров с цветами, красными флагами, с портретами руководителей нашей партии и правительства", - говорится в донесении начальнику политического управления 3-го Прибалтийского фронта. В документах 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии указывается, что "дивизия с боями прошла от границ Латвийской ССР до Риги, но нигде население не встречало приветливее, чем в Риге".
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Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
За мужество и героизм, проявленные при освобождении прибалтийских республик, 112 советских воинов были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, трое были награждены второй медалью "Золотая Звезда", свыше 332 тысяч бойцов и командиров получили ордена и медали. За отличие в боях 131 воинское формирование получили почетные наименования Рижских, Таллинских, Валгинских и других.
Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента Российской Федерации.
Морской бой в Заполярье. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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