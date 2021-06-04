https://ria.ru/20210604/dokhody-1735596031.html

Ивановские власти приняли программу по увеличению доходов населения

Ивановские власти приняли программу по увеличению доходов населения - РИА Новости, 04.06.2021

Ивановские власти приняли программу по увеличению доходов населения

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский утвердил программу "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:32

2021-06-04T12:32

2021-06-04T12:32

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский утвердил программу "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Программа рассчитана до 2030 года. Основная цель - обеспечить устойчивый рост доходов населения не ниже инфляции, а также снизить уровень бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года", – сказал собеседник агентства.По его словам, в Ивановской области в рамках программы будут развивать систему социального контракта, систему социальной помощи нуждающимся гражданам, повышать эффективность и адресность мер поддержки, помогать в социальной адаптации малоимущих граждан.Первый этап рассчитан на три года – до 2024 года. В числе первоочередных мероприятий – содействие занятости женщин, воспитывающих детей, и создание новых мест в детских садах, гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам, предоставление регионального студенческого капитала и единовременной выплаты на оплату жилья или погашение ипотеки, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.В пресс-службе напомнили, что Ивановская область наряду с еще 20 субъектами России входит в число участников пилотного проекта, направленного на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в два раза.

https://ria.ru/20210520/agrostartap-1733122217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский