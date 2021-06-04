https://ria.ru/20210604/dokhody-1735596031.html
Ивановские власти приняли программу по увеличению доходов населения
Ивановские власти приняли программу по увеличению доходов населения - РИА Новости, 04.06.2021
Ивановские власти приняли программу по увеличению доходов населения
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский утвердил программу "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:32
2021-06-04T12:32
2021-06-04T12:32
ивановская область
станислав воскресенский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155994/16/1559941648_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_5d8bf517300d33c8a8b48f9a93f92d48.jpg
ИВАНОВО, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский утвердил программу "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Программа рассчитана до 2030 года. Основная цель - обеспечить устойчивый рост доходов населения не ниже инфляции, а также снизить уровень бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года", – сказал собеседник агентства.По его словам, в Ивановской области в рамках программы будут развивать систему социального контракта, систему социальной помощи нуждающимся гражданам, повышать эффективность и адресность мер поддержки, помогать в социальной адаптации малоимущих граждан.Первый этап рассчитан на три года – до 2024 года. В числе первоочередных мероприятий – содействие занятости женщин, воспитывающих детей, и создание новых мест в детских садах, гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам, предоставление регионального студенческого капитала и единовременной выплаты на оплату жилья или погашение ипотеки, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.В пресс-службе напомнили, что Ивановская область наряду с еще 20 субъектами России входит в число участников пилотного проекта, направленного на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в два раза.
https://ria.ru/20210520/agrostartap-1733122217.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155994/16/1559941648_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_627e99f931da31d2a89c8d4fdef1d0df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав воскресенский
ИВАНОВО, 4 июн – РИА Новости
. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
утвердил программу "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Программа рассчитана до 2030 года. Основная цель - обеспечить устойчивый рост доходов населения не ниже инфляции, а также снизить уровень бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в Ивановской области в рамках программы будут развивать систему социального контракта, систему социальной помощи нуждающимся гражданам, повышать эффективность и адресность мер поддержки, помогать в социальной адаптации малоимущих граждан.
Первый этап рассчитан на три года – до 2024 года. В числе первоочередных мероприятий – содействие занятости женщин, воспитывающих детей, и создание новых мест в детских садах, гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам, предоставление регионального студенческого капитала и единовременной выплаты на оплату жилья или погашение ипотеки, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В пресс-службе напомнили, что Ивановская область наряду с еще 20 субъектами России входит в число участников пилотного проекта, направленного на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в два раза.