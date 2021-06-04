https://ria.ru/20210604/dokhody-1735532594.html

Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию

Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию - РИА Новости, 04.06.2021

Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию

Понятие "безбедной старости" в нашей стране разное из-за неоднородности уровня жизни в регионах. Тем не менее, очевидно, что уровень дохода человека после... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T01:15

2021-06-04T01:15

2021-06-04T01:16

бкс мир инвестиций

андрей русецкий

россия

инвестиции

пенсии

деньги

экономика

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Понятие "безбедной старости" в нашей стране разное из-за неоднородности уровня жизни в регионах. Тем не менее, очевидно, что уровень дохода человека после выхода на пенсию должен быть не ниже границы, на которой можно поддерживать привычные уровни потребления, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.По его словам, чтобы на пенсии не отказывать себе в привычном, 25-летниму человеку нужно инвестировать 11-15 процентов от зарплаты. При этом 20 процентов портфеля должны составлять облигаций и 80 процентов — российские акции.Русецкий напоминает, что цель такого долгосрочного инвестирования — сберечь накопления выше инфляции и выше девальвации. Акции, по его мнению, самый удобный долгосрочный актив. Финансист советует всем, кто моложе 40 лет, держать сто процентов акций в портфеле.

https://ria.ru/20210601/pensiya-1735022580.html

россия

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2021

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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, инвестиции, пенсии, деньги, экономика