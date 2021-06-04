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Наука
https://ria.ru/20210604/disk-1735476569.html
Какой жесткий диск выбрать: семь популярных моделей 2021 года
Какой жесткий диск выбрать: семь популярных моделей 2021 года - РИА Новости, 04.06.2021
Какой жесткий диск выбрать: семь популярных моделей 2021 года
Не слишком быстрые, но надежные и относительно недорогие винчестеры, как выяснилось, идеально подходят для майнинга новой криптовалюты Chia. Возник ажиотажный... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:00
2021-06-04T08:02
наука
криптовалюта
компьютерные технологии
toshiba corporation
технологии
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Кирилл Каримов. Не слишком быстрые, но надежные и относительно недорогие винчестеры, как выяснилось, идеально подходят для майнинга новой криптовалюты Chia. Возник ажиотажный спрос. Наиболее ходовые модели подскочили в цене в два-три раза за считанные недели, что не слишком понравилось обычным пользователям, ищущим накопители для собственных нужд. Обзор самых популярных жестких дисков — в материале РИА Новости.Western Digital WD40PURXЦена: 14 000 рублейЖесткий диск объемом 4 ТБ относится к так называемой пурпурной серии Western Digital, которая славится надежностью. Хотя производитель и советует использовать винчестер в системах видеонаблюдения, WD40PURX неплохо себя зарекомендовал и в качестве вспомогательного диска в компьютере или части NAS-хранилища. Солидный ресурс — производитель обещает миллион часов беспрерывной работы. Модель относительно медленная из-за буферной памяти в 64 МБ и скорости вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту. Последнее, правда, хорошо сказывается на акустическом комфорте — 3,5-дюймовое изделие — тихое, не раздражает вибрацией и потрескиваниями. Результат весеннего "набега" майнеров: в апреле за WD просили 9500 рублей, сейчас с трудом найдешь за 14 000.Toshiba 1 TB HDWD110UZSVAЦена: 3000 рублейТерабайтная модель от Toshiba выделяется полноценной двухлетней гарантией. Шпиндель делает 7200 оборотов в минуту — значит, диск довольно шумный и быстрый. Реальная скорость записи и чтения — порядка 180 МБ/с. Бесспорный плюс — нет модной ныне технологии черепичной магнитной записи (SMR). Но возникает проблема резкого падения скорости при продолжительной нагрузке, при заполненности выше 50 процентов — в два-три раза. Этой особенности напрочь лишен HDWD120UZSVA. В пассив стоит отнести лишь нагрев — некоторые пользователи жалуются, что диск сохраняет 40 градусов даже в простое.Seagate IronWolf 4 TBЦена: 15 000 рублейОбъемная модель от Seagate стала дефицитом на фоне ажиотажа, созданного майнерами. Дело в том, что для добычи Chia лучше всего подходят винчестеры емкостью от 4 ТБ. Поэтому устройство, которое еще в апреле обошлось бы в 9000 рублей, теперь предлагают за 15 тысяч, и это еще не предел. Seagate IronWolf применяют в сетевых накопителях (NAS), но и в качестве дополнительного хранилища в компьютере он не лишний. Во-первых, диск довольно тихий — этому способствует работа на 5900 оборотах в минуту. Во-вторых, здесь технология CMR, то есть обычная магнитная, а не черепичная. Скорость записи и чтения держится на уровне 160-170 МБ/с вне зависимости от заполненности. И гарантия хорошая — три года. Правда, есть информация, что при интенсивной нагрузке диск выходит из строя как раз через три года. Western Digital HUH721212ALE604Цена: 60 000 рублейПожалуй, самое драматичное подорожание — в сегменте жестких дисков сверхвысокой емкости. Вот хотя бы модель HUH721212ALE604 от Western Digital, которая еще в апреле стоила 25 000 рублей. Устройство на 12 ТБ предназначено для серверов и сетевых хранилищ, но при желании можно установить и в компьютер. Винчестер не издает лишнего шума по меркам моделей со шпинделем, делающим 7200 оборотов в минуту. Большая буферная память — 256 МБ — обеспечивает высокую скорость передачи данных. Главная проблема — в Россию диск официально не поставляют, а значит, нет гарантии производителя. Seagate Exos 7E8 8 TBЦена: 55 000 рублейЕще одна модель, позиционируемая как серверная. Серия Seagate Exos неплохо зарекомендовала себя — этот винчестер не выйдет внезапно из строя через несколько лет работы. При 7200 оборотах в минуту диск довольно шумный, а некоторые экземпляры еще и громко потрескивают. "Черепичная запись" не используется, поэтому скорость на чтение и запись стабильно высокая. Устройство довольно прожорливое и потребляет до 10 Вт электроэнергии. Конечно, продолжает удивлять ценообразование в условиях очередной майнинг-лихорадки — в середине весны — 18 тысяч, теперь — больше 50.Toshiba 6 TB HDWD260UZSVAЦена: 21 000 рублейЖесткий диск объемом 6 ТБ сам производитель рекомендует использовать в качестве накопителя в компьютере. Правда, есть один нюанс — модель HDWD260UZSVA выполнена по той самой SMR-технологии, которая применяется для увеличения плотности записи. Вообще, "черепичный метод" позволяет дать много памяти за малые деньги. Но и с этим сегодня не задалось — устройство подорожало до 21 тысячи. Скорость записи в нормальном режиме — около 180 МБ/с, но стоит заполнить объем выше 80 процентов или запустить загрузку большого массива мелких файлов, и показатель просядет втрое. При шпинделе с 5400 оборотами в минуту диск довольно тихий, но отдельные экземпляры донимают шумной парковкой пишущей головки. Устройство довольно надежное, гарантия — два года.Western Digital WD Blue 1 TB WD10EZRZЦена: 3300 рублейДиски небольшого объема, как например этот WD Blue 1 TБ, пока не пострадали от майнингового бума — практически не подорожали и доступны в продаже. "Синяя" серия Western Digital традиционно считается "народной" и очень популярна, хотя и не отличается передовыми решениями. При 5400 оборотах в минуту диск способен выдавать скорость записи-чтения в 130 МБ/с — благо тут привычная магнитная технология. Однако невысокие обороты сочетаются с шумностью и вибрациями. Есть и значительный недостаток — нередко из-за заводского брака диск после пары лет работы внезапно "умирает", унося с собой все данные.
https://ria.ru/20210402/bitkoin-1603670455.html
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криптовалюта, компьютерные технологии, toshiba corporation, технологии

Какой жесткий диск выбрать: семь популярных моделей 2021 года

08:00 04.06.2021 (обновлено: 08:02 04.06.2021)
 
© Fotolia / fotokupЖесткий диск
Жесткий диск - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Fotolia / fotokup
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Кирилл Каримов. Не слишком быстрые, но надежные и относительно недорогие винчестеры, как выяснилось, идеально подходят для майнинга новой криптовалюты Chia. Возник ажиотажный спрос. Наиболее ходовые модели подскочили в цене в два-три раза за считанные недели, что не слишком понравилось обычным пользователям, ищущим накопители для собственных нужд. Обзор самых популярных жестких дисков — в материале РИА Новости.
Western Digital WD40PURX
Цена: 14 000 рублей
© Western DigitalWestern Digital WD40PURX
Western Digital WD40PURX
© Western Digital
Western Digital WD40PURX
Жесткий диск объемом 4 ТБ относится к так называемой пурпурной серии Western Digital, которая славится надежностью. Хотя производитель и советует использовать винчестер в системах видеонаблюдения, WD40PURX неплохо себя зарекомендовал и в качестве вспомогательного диска в компьютере или части NAS-хранилища. Солидный ресурс — производитель обещает миллион часов беспрерывной работы. Модель относительно медленная из-за буферной памяти в 64 МБ и скорости вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту. Последнее, правда, хорошо сказывается на акустическом комфорте — 3,5-дюймовое изделие — тихое, не раздражает вибрацией и потрескиваниями. Результат весеннего "набега" майнеров: в апреле за WD просили 9500 рублей, сейчас с трудом найдешь за 14 000.
Toshiba 1 TB HDWD110UZSVA
Цена: 3000 рублей
© ToshibaToshiba 1 TB HDWD110UZSVA
Toshiba 1 TB HDWD110UZSVA
© Toshiba
Toshiba 1 TB HDWD110UZSVA
Терабайтная модель от Toshiba выделяется полноценной двухлетней гарантией. Шпиндель делает 7200 оборотов в минуту — значит, диск довольно шумный и быстрый. Реальная скорость записи и чтения — порядка 180 МБ/с. Бесспорный плюс — нет модной ныне технологии черепичной магнитной записи (SMR). Но возникает проблема резкого падения скорости при продолжительной нагрузке, при заполненности выше 50 процентов — в два-три раза. Этой особенности напрочь лишен HDWD120UZSVA. В пассив стоит отнести лишь нагрев — некоторые пользователи жалуются, что диск сохраняет 40 градусов даже в простое.
Seagate IronWolf 4 TB
Цена: 15 000 рублей
© SeagateSeagate IronWolf 4 TB
Seagate IronWolf 4 TB
© Seagate
Seagate IronWolf 4 TB
Объемная модель от Seagate стала дефицитом на фоне ажиотажа, созданного майнерами. Дело в том, что для добычи Chia лучше всего подходят винчестеры емкостью от 4 ТБ. Поэтому устройство, которое еще в апреле обошлось бы в 9000 рублей, теперь предлагают за 15 тысяч, и это еще не предел. Seagate IronWolf применяют в сетевых накопителях (NAS), но и в качестве дополнительного хранилища в компьютере он не лишний. Во-первых, диск довольно тихий — этому способствует работа на 5900 оборотах в минуту. Во-вторых, здесь технология CMR, то есть обычная магнитная, а не черепичная. Скорость записи и чтения держится на уровне 160-170 МБ/с вне зависимости от заполненности. И гарантия хорошая — три года. Правда, есть информация, что при интенсивной нагрузке диск выходит из строя как раз через три года.
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Western Digital HUH721212ALE604
Цена: 60 000 рублей
© Western DigitalWestern Digital HUH721212ALE604
Western Digital HUH721212ALE604
© Western Digital
Western Digital HUH721212ALE604
Пожалуй, самое драматичное подорожание — в сегменте жестких дисков сверхвысокой емкости. Вот хотя бы модель HUH721212ALE604 от Western Digital, которая еще в апреле стоила 25 000 рублей. Устройство на 12 ТБ предназначено для серверов и сетевых хранилищ, но при желании можно установить и в компьютер. Винчестер не издает лишнего шума по меркам моделей со шпинделем, делающим 7200 оборотов в минуту. Большая буферная память — 256 МБ — обеспечивает высокую скорость передачи данных. Главная проблема — в Россию диск официально не поставляют, а значит, нет гарантии производителя.
Seagate Exos 7E8 8 TB
Цена: 55 000 рублей
© SeagateSeagate Exos 7E8 8 TB
Seagate Exos 7E8 8 TB
© Seagate
Seagate Exos 7E8 8 TB
Еще одна модель, позиционируемая как серверная. Серия Seagate Exos неплохо зарекомендовала себя — этот винчестер не выйдет внезапно из строя через несколько лет работы. При 7200 оборотах в минуту диск довольно шумный, а некоторые экземпляры еще и громко потрескивают. "Черепичная запись" не используется, поэтому скорость на чтение и запись стабильно высокая. Устройство довольно прожорливое и потребляет до 10 Вт электроэнергии. Конечно, продолжает удивлять ценообразование в условиях очередной майнинг-лихорадки — в середине весны — 18 тысяч, теперь — больше 50.
Toshiba 6 TB HDWD260UZSVA
Цена: 21 000 рублей
© ToshibaToshiba 6 TB HDWD260UZSVA
Toshiba 6 TB HDWD260UZSVA
© Toshiba
Toshiba 6 TB HDWD260UZSVA
Жесткий диск объемом 6 ТБ сам производитель рекомендует использовать в качестве накопителя в компьютере. Правда, есть один нюанс — модель HDWD260UZSVA выполнена по той самой SMR-технологии, которая применяется для увеличения плотности записи. Вообще, "черепичный метод" позволяет дать много памяти за малые деньги. Но и с этим сегодня не задалось — устройство подорожало до 21 тысячи. Скорость записи в нормальном режиме — около 180 МБ/с, но стоит заполнить объем выше 80 процентов или запустить загрузку большого массива мелких файлов, и показатель просядет втрое. При шпинделе с 5400 оборотами в минуту диск довольно тихий, но отдельные экземпляры донимают шумной парковкой пишущей головки. Устройство довольно надежное, гарантия — два года.
Western Digital WD Blue 1 TB WD10EZRZ
Цена: 3300 рублей
© Western DigitalWestern Digital WD Blue 1 TB WD10EZRZ
Western Digital WD Blue 1 TB WD10EZRZ
© Western Digital
Western Digital WD Blue 1 TB WD10EZRZ
Диски небольшого объема, как например этот WD Blue 1 TБ, пока не пострадали от майнингового бума — практически не подорожали и доступны в продаже. "Синяя" серия Western Digital традиционно считается "народной" и очень популярна, хотя и не отличается передовыми решениями. При 5400 оборотах в минуту диск способен выдавать скорость записи-чтения в 130 МБ/с — благо тут привычная магнитная технология. Однако невысокие обороты сочетаются с шумностью и вибрациями. Есть и значительный недостаток — нередко из-за заводского брака диск после пары лет работы внезапно "умирает", унося с собой все данные.
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19 апреля, 11:09Наука
Майнеры устроили ажиотаж на рынке жестких дисков из-за криптовалюты Chia
 
НаукаКриптовалютакомпьютерные технологииToshiba CorporationТехнологии
 
 
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