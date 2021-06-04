https://ria.ru/20210604/disk-1735476569.html

Какой жесткий диск выбрать: семь популярных моделей 2021 года

Какой жесткий диск выбрать: семь популярных моделей 2021 года - РИА Новости, 04.06.2021

Какой жесткий диск выбрать: семь популярных моделей 2021 года

Не слишком быстрые, но надежные и относительно недорогие винчестеры, как выяснилось, идеально подходят для майнинга новой криптовалюты Chia. Возник ажиотажный... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T08:00

2021-06-04T08:00

2021-06-04T08:02

наука

криптовалюта

компьютерные технологии

toshiba corporation

технологии

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Кирилл Каримов. Не слишком быстрые, но надежные и относительно недорогие винчестеры, как выяснилось, идеально подходят для майнинга новой криптовалюты Chia. Возник ажиотажный спрос. Наиболее ходовые модели подскочили в цене в два-три раза за считанные недели, что не слишком понравилось обычным пользователям, ищущим накопители для собственных нужд. Обзор самых популярных жестких дисков — в материале РИА Новости.Western Digital WD40PURXЦена: 14 000 рублейЖесткий диск объемом 4 ТБ относится к так называемой пурпурной серии Western Digital, которая славится надежностью. Хотя производитель и советует использовать винчестер в системах видеонаблюдения, WD40PURX неплохо себя зарекомендовал и в качестве вспомогательного диска в компьютере или части NAS-хранилища. Солидный ресурс — производитель обещает миллион часов беспрерывной работы. Модель относительно медленная из-за буферной памяти в 64 МБ и скорости вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту. Последнее, правда, хорошо сказывается на акустическом комфорте — 3,5-дюймовое изделие — тихое, не раздражает вибрацией и потрескиваниями. Результат весеннего "набега" майнеров: в апреле за WD просили 9500 рублей, сейчас с трудом найдешь за 14 000.Toshiba 1 TB HDWD110UZSVAЦена: 3000 рублейТерабайтная модель от Toshiba выделяется полноценной двухлетней гарантией. Шпиндель делает 7200 оборотов в минуту — значит, диск довольно шумный и быстрый. Реальная скорость записи и чтения — порядка 180 МБ/с. Бесспорный плюс — нет модной ныне технологии черепичной магнитной записи (SMR). Но возникает проблема резкого падения скорости при продолжительной нагрузке, при заполненности выше 50 процентов — в два-три раза. Этой особенности напрочь лишен HDWD120UZSVA. В пассив стоит отнести лишь нагрев — некоторые пользователи жалуются, что диск сохраняет 40 градусов даже в простое.Seagate IronWolf 4 TBЦена: 15 000 рублейОбъемная модель от Seagate стала дефицитом на фоне ажиотажа, созданного майнерами. Дело в том, что для добычи Chia лучше всего подходят винчестеры емкостью от 4 ТБ. Поэтому устройство, которое еще в апреле обошлось бы в 9000 рублей, теперь предлагают за 15 тысяч, и это еще не предел. Seagate IronWolf применяют в сетевых накопителях (NAS), но и в качестве дополнительного хранилища в компьютере он не лишний. Во-первых, диск довольно тихий — этому способствует работа на 5900 оборотах в минуту. Во-вторых, здесь технология CMR, то есть обычная магнитная, а не черепичная. Скорость записи и чтения держится на уровне 160-170 МБ/с вне зависимости от заполненности. И гарантия хорошая — три года. Правда, есть информация, что при интенсивной нагрузке диск выходит из строя как раз через три года. Western Digital HUH721212ALE604Цена: 60 000 рублейПожалуй, самое драматичное подорожание — в сегменте жестких дисков сверхвысокой емкости. Вот хотя бы модель HUH721212ALE604 от Western Digital, которая еще в апреле стоила 25 000 рублей. Устройство на 12 ТБ предназначено для серверов и сетевых хранилищ, но при желании можно установить и в компьютер. Винчестер не издает лишнего шума по меркам моделей со шпинделем, делающим 7200 оборотов в минуту. Большая буферная память — 256 МБ — обеспечивает высокую скорость передачи данных. Главная проблема — в Россию диск официально не поставляют, а значит, нет гарантии производителя. Seagate Exos 7E8 8 TBЦена: 55 000 рублейЕще одна модель, позиционируемая как серверная. Серия Seagate Exos неплохо зарекомендовала себя — этот винчестер не выйдет внезапно из строя через несколько лет работы. При 7200 оборотах в минуту диск довольно шумный, а некоторые экземпляры еще и громко потрескивают. "Черепичная запись" не используется, поэтому скорость на чтение и запись стабильно высокая. Устройство довольно прожорливое и потребляет до 10 Вт электроэнергии. Конечно, продолжает удивлять ценообразование в условиях очередной майнинг-лихорадки — в середине весны — 18 тысяч, теперь — больше 50.Toshiba 6 TB HDWD260UZSVAЦена: 21 000 рублейЖесткий диск объемом 6 ТБ сам производитель рекомендует использовать в качестве накопителя в компьютере. Правда, есть один нюанс — модель HDWD260UZSVA выполнена по той самой SMR-технологии, которая применяется для увеличения плотности записи. Вообще, "черепичный метод" позволяет дать много памяти за малые деньги. Но и с этим сегодня не задалось — устройство подорожало до 21 тысячи. Скорость записи в нормальном режиме — около 180 МБ/с, но стоит заполнить объем выше 80 процентов или запустить загрузку большого массива мелких файлов, и показатель просядет втрое. При шпинделе с 5400 оборотами в минуту диск довольно тихий, но отдельные экземпляры донимают шумной парковкой пишущей головки. Устройство довольно надежное, гарантия — два года.Western Digital WD Blue 1 TB WD10EZRZЦена: 3300 рублейДиски небольшого объема, как например этот WD Blue 1 TБ, пока не пострадали от майнингового бума — практически не подорожали и доступны в продаже. "Синяя" серия Western Digital традиционно считается "народной" и очень популярна, хотя и не отличается передовыми решениями. При 5400 оборотах в минуту диск способен выдавать скорость записи-чтения в 130 МБ/с — благо тут привычная магнитная технология. Однако невысокие обороты сочетаются с шумностью и вибрациями. Есть и значительный недостаток — нередко из-за заводского брака диск после пары лет работы внезапно "умирает", унося с собой все данные.

https://ria.ru/20210402/bitkoin-1603670455.html

https://ria.ru/20210419/mayning-1728893432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, компьютерные технологии, toshiba corporation, технологии