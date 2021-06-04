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Врач рассказал, как нельзя худеть
Врач рассказал, как нельзя худеть - РИА Новости, 04.06.2021
Врач рассказал, как нельзя худеть
Если вы придерживаетесь диеты, а избыточный вес не уходит или возвращается обратно, скорее всего, вы делаете что-то не так. Как худеть правильно и безопасно,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T04:10
2021-06-04T04:11
алексей ковальков
россия
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еда
питание
общество
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Если вы придерживаетесь диеты, а избыточный вес не уходит или возвращается обратно, скорее всего, вы делаете что-то не так. Как худеть правильно и безопасно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.Прежде всего, нужно понимать, с какой проблемой вы боретесь, отметил он. Если речь идет об ожирении, которое является сложным системным заболеванием, то диетой не обойтись, в этом случае требуется серьезное лечение. А вот чтобы сбросить избыточный вес — до десяти процентов лишней массы тела, диета вполне подойдет.Для того, чтобы получить желаемый результат, в первую очередь, нужно отказаться от сладкого, посоветовал Ковальков. Он объяснил, почему это так важно."Принцип диет заключается в одном — снизить уровень инсулина в крови, не давать ему подниматься высоко. Когда вы занимаетесь спортом, у вас выделяется жиросжигающий гормон — адреналин, когда вы едите сладости, у вас выделяется жиронакапливающий гормон — инсулин. Наша задача — чтобы инсулина вырабатывалось как можно меньше, а адреналина как можно больше, поэтому важен, прежде всего, отказ от сладостей", — подчеркнул врач.Он посоветовал ограничить или на время совсем убрать из рациона все, что содержит сахар: картофель, белый шлифованный рис, любой хлеб, фруктовые соки. Исключение можно сделать для овощных и свежевыжатых соков и меда. Диету хорошо дополнить физической нагрузкой.По его словам, распространенное мнение, что для похудения обязательно нужно отказаться от жирного, не соответствует действительности, так как существуют очень эффективные диеты, когда едят много жира и при этом сбрасывают вес. Более того, отказ от жиров может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Особенно это опасно для женщин. Он добавил, что разные популярные диеты, к которым люди часто прибегают самостоятельно, без консультации со специалистом дают массу осложнений, в том числе камни в почках, повышение мочевой кислоты, подагру.
https://rsport.ria.ru/20210603/kishechnik-1735459130.html
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алексей ковальков, россия, здоровье, еда, питание, общество

Врач рассказал, как нельзя худеть

04:10 04.06.2021 (обновлено: 04:11 04.06.2021)
 
© Fotolia / konradbakДевушка заглядывает в холодильник
Девушка заглядывает в холодильник - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Fotolia / konradbak
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Если вы придерживаетесь диеты, а избыточный вес не уходит или возвращается обратно, скорее всего, вы делаете что-то не так. Как худеть правильно и безопасно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.
Прежде всего, нужно понимать, с какой проблемой вы боретесь, отметил он. Если речь идет об ожирении, которое является сложным системным заболеванием, то диетой не обойтись, в этом случае требуется серьезное лечение. А вот чтобы сбросить избыточный вес — до десяти процентов лишней массы тела, диета вполне подойдет.
Для того, чтобы получить желаемый результат, в первую очередь, нужно отказаться от сладкого, посоветовал Ковальков. Он объяснил, почему это так важно.
"Принцип диет заключается в одном — снизить уровень инсулина в крови, не давать ему подниматься высоко. Когда вы занимаетесь спортом, у вас выделяется жиросжигающий гормон — адреналин, когда вы едите сладости, у вас выделяется жиронакапливающий гормон — инсулин. Наша задача — чтобы инсулина вырабатывалось как можно меньше, а адреналина как можно больше, поэтому важен, прежде всего, отказ от сладостей", — подчеркнул врач.
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Он посоветовал ограничить или на время совсем убрать из рациона все, что содержит сахар: картофель, белый шлифованный рис, любой хлеб, фруктовые соки. Исключение можно сделать для овощных и свежевыжатых соков и меда. Диету хорошо дополнить физической нагрузкой.

"Двигайтесь, проходите хотя бы пять километров в сутки. Просто ходьба, без спортзала, этого будет достаточно на первых порах. И через месяц вы потеряете килограммов семь-восемь", — уверен Ковальков.

По его словам, распространенное мнение, что для похудения обязательно нужно отказаться от жирного, не соответствует действительности, так как существуют очень эффективные диеты, когда едят много жира и при этом сбрасывают вес. Более того, отказ от жиров может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Особенно это опасно для женщин.
"Когда женщины худеют самостоятельно и неправильно, например, отказываясь полностью от жиров или от жиров животного происхождения, у них происходит нарушение выработки гормонов, в том числе эстрогена и прогестерона, который запускает месячный цикл. Самое типичное осложнение при самостоятельном похудении – это аменорея, то есть отсутствие месячных, которая потом лечится гормонами у эндокринологов", – сказал Ковальков.
Он добавил, что разные популярные диеты, к которым люди часто прибегают самостоятельно, без консультации со специалистом дают массу осложнений, в том числе камни в почках, повышение мочевой кислоты, подагру.
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