https://ria.ru/20210604/deti-1735705676.html
В Сибири у матери изъяли семерых детей, которые якобы ели окурки от голода
В Сибири у матери изъяли семерых детей, которые якобы ели окурки от голода - РИА Новости, 04.06.2021
В Сибири у матери изъяли семерых детей, которые якобы ели окурки от голода
Следователи СК организовали проверку на халатность органов опеки и системы профилактики после информации о проживании семерых детей в антисанитарных условиях,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:48
2021-06-04T18:48
2021-06-04T19:10
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тогучин
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Следователи СК организовали проверку на халатность органов опеки и системы профилактики после информации о проживании семерых детей в антисанитарных условиях, их уже забрали у матери, сообщает в пятницу СУСК РФ по Новосибирской области. "Следственным отделом по городу Тогучин СУСК России по Новосибирской области по информации СМИ о проживании шестерых детей, а также 19-летнего сына-инвалида в антисанитарных условиях, опасной для жизни и здоровья среде, организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.По информации СМИ, в деревне Долгово Тогучинского района дети проживают с матерью, которая ведет асоциальный образ жизни, детьми не занимается, те часто находятся без присмотра и регулярно пропускают школу. В соцсетях распространено видео и говорится, что дети от недостатка пищи якобы едят даже окурки."В ходе проведения проверки установлено, что в настоящий момент пятеро детей помещены в социальные учреждения, один проживает у родственника по собственному желанию, а совершеннолетний помещен в психоневрологический интернат", - сообщили в управлении.Следователи проведут полный комплекс проверочных мероприятий, дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и соответствующих органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В свою очередь, ГУМВД по Новосибирской области сообщает, что полицейские после появления в интернете видеозаписи из дома с детьми организовали проверку, в ходе которой установили, что видео было снято еще в 2020 году и в настоящее время жилищно-бытовые условия "не соответствуют опубликованным на видеозаписи".Семья стоит на профилактическом учете, на постоянной основе инспекторами ПДН проводится профилактическая работа, добавили в главке.
https://ria.ru/20210224/otkazniki-1598341895.html
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"Жевали окурки с пола": у матери забрали голодных детей
В Новосибирской области семеро детей жили в антисанитарных условиях. Мать получала алименты и пособия. Но в доме не оказалось ни еды, ни одежды. Органы опеки забрали детей. Двое из них отправлены на лечение.
2021-06-04T18:48
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тогучин, новосибирская область, происшествия