https://ria.ru/20210604/deti-1735705676.html

В Сибири у матери изъяли семерых детей, которые якобы ели окурки от голода

В Сибири у матери изъяли семерых детей, которые якобы ели окурки от голода - РИА Новости, 04.06.2021

В Сибири у матери изъяли семерых детей, которые якобы ели окурки от голода

Следователи СК организовали проверку на халатность органов опеки и системы профилактики после информации о проживании семерых детей в антисанитарных условиях,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T18:48

2021-06-04T18:48

2021-06-04T19:10

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тогучин

новосибирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735707812_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_df679408698f18110d78cc2a87a25594.jpg

НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Следователи СК организовали проверку на халатность органов опеки и системы профилактики после информации о проживании семерых детей в антисанитарных условиях, их уже забрали у матери, сообщает в пятницу СУСК РФ по Новосибирской области. "Следственным отделом по городу Тогучин СУСК России по Новосибирской области по информации СМИ о проживании шестерых детей, а также 19-летнего сына-инвалида в антисанитарных условиях, опасной для жизни и здоровья среде, организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.По информации СМИ, в деревне Долгово Тогучинского района дети проживают с матерью, которая ведет асоциальный образ жизни, детьми не занимается, те часто находятся без присмотра и регулярно пропускают школу. В соцсетях распространено видео и говорится, что дети от недостатка пищи якобы едят даже окурки."В ходе проведения проверки установлено, что в настоящий момент пятеро детей помещены в социальные учреждения, один проживает у родственника по собственному желанию, а совершеннолетний помещен в психоневрологический интернат", - сообщили в управлении.Следователи проведут полный комплекс проверочных мероприятий, дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и соответствующих органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В свою очередь, ГУМВД по Новосибирской области сообщает, что полицейские после появления в интернете видеозаписи из дома с детьми организовали проверку, в ходе которой установили, что видео было снято еще в 2020 году и в настоящее время жилищно-бытовые условия "не соответствуют опубликованным на видеозаписи".Семья стоит на профилактическом учете, на постоянной основе инспекторами ПДН проводится профилактическая работа, добавили в главке.

https://ria.ru/20210224/otkazniki-1598341895.html

https://ria.ru/20210531/ubiystvo-1734652756.html

россия

тогучин

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Жевали окурки с пола": у матери забрали голодных детей В Новосибирской области семеро детей жили в антисанитарных условиях. Мать получала алименты и пособия. Но в доме не оказалось ни еды, ни одежды. Органы опеки забрали детей. Двое из них отправлены на лечение. 2021-06-04T18:48 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тогучин, новосибирская область, происшествия