Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210604/deti-1735705676.html
В Сибири у матери изъяли семерых детей, которые якобы ели окурки от голода
В Сибири у матери изъяли семерых детей, которые якобы ели окурки от голода - РИА Новости, 04.06.2021
В Сибири у матери изъяли семерых детей, которые якобы ели окурки от голода
Следователи СК организовали проверку на халатность органов опеки и системы профилактики после информации о проживании семерых детей в антисанитарных условиях,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:48
2021-06-04T19:10
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тогучин
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735707812_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_df679408698f18110d78cc2a87a25594.jpg
НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Следователи СК организовали проверку на халатность органов опеки и системы профилактики после информации о проживании семерых детей в антисанитарных условиях, их уже забрали у матери, сообщает в пятницу СУСК РФ по Новосибирской области. "Следственным отделом по городу Тогучин СУСК России по Новосибирской области по информации СМИ о проживании шестерых детей, а также 19-летнего сына-инвалида в антисанитарных условиях, опасной для жизни и здоровья среде, организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.По информации СМИ, в деревне Долгово Тогучинского района дети проживают с матерью, которая ведет асоциальный образ жизни, детьми не занимается, те часто находятся без присмотра и регулярно пропускают школу. В соцсетях распространено видео и говорится, что дети от недостатка пищи якобы едят даже окурки."В ходе проведения проверки установлено, что в настоящий момент пятеро детей помещены в социальные учреждения, один проживает у родственника по собственному желанию, а совершеннолетний помещен в психоневрологический интернат", - сообщили в управлении.Следователи проведут полный комплекс проверочных мероприятий, дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и соответствующих органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В свою очередь, ГУМВД по Новосибирской области сообщает, что полицейские после появления в интернете видеозаписи из дома с детьми организовали проверку, в ходе которой установили, что видео было снято еще в 2020 году и в настоящее время жилищно-бытовые условия "не соответствуют опубликованным на видеозаписи".Семья стоит на профилактическом учете, на постоянной основе инспекторами ПДН проводится профилактическая работа, добавили в главке.
https://ria.ru/20210224/otkazniki-1598341895.html
https://ria.ru/20210531/ubiystvo-1734652756.html
россия
тогучин
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Жевали окурки с пола": у матери забрали голодных детей
В Новосибирской области семеро детей жили в антисанитарных условиях. Мать получала алименты и пособия. Но в доме не оказалось ни еды, ни одежды. Органы опеки забрали детей. Двое из них отправлены на лечение.
2021-06-04T18:48
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735707812_65:0:545:360_1920x0_80_0_0_bdfc53be33dd472363828bf40ee475dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), тогучин, новосибирская область, происшествия

В Сибири у матери изъяли семерых детей, которые якобы ели окурки от голода

18:48 04.06.2021 (обновлено: 19:10 04.06.2021)
 
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Следователи СК организовали проверку на халатность органов опеки и системы профилактики после информации о проживании семерых детей в антисанитарных условиях, их уже забрали у матери, сообщает в пятницу СУСК РФ по Новосибирской области.
"Следственным отделом по городу Тогучин СУСК России по Новосибирской области по информации СМИ о проживании шестерых детей, а также 19-летнего сына-инвалида в антисанитарных условиях, опасной для жизни и здоровья среде, организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, в деревне Долгово Тогучинского района дети проживают с матерью, которая ведет асоциальный образ жизни, детьми не занимается, те часто находятся без присмотра и регулярно пропускают школу. В соцсетях распространено видео и говорится, что дети от недостатка пищи якобы едят даже окурки.
"В ходе проведения проверки установлено, что в настоящий момент пятеро детей помещены в социальные учреждения, один проживает у родственника по собственному желанию, а совершеннолетний помещен в психоневрологический интернат", - сообщили в управлении.
Зоя Мороз с ребенком - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 08:00
"Иногда лучше в детдом, чем к родителям". Страшные судьбы беззащитных
Следователи проведут полный комплекс проверочных мероприятий, дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и соответствующих органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В свою очередь, ГУМВД по Новосибирской области сообщает, что полицейские после появления в интернете видеозаписи из дома с детьми организовали проверку, в ходе которой установили, что видео было снято еще в 2020 году и в настоящее время жилищно-бытовые условия "не соответствуют опубликованным на видеозаписи".
Семья стоит на профилактическом учете, на постоянной основе инспекторами ПДН проводится профилактическая работа, добавили в главке.
Наталья и Виталий Гавриловы - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 08:00
"К этому все шло": кто допустил зверское убийство ребенка в Челябинске
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ТогучинНовосибирская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
22:55Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Лента новостейМолния