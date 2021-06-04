https://ria.ru/20210604/deripaska-1735668872.html
Путин прокомментировал критику Дерипаски в адрес ЦБ
Путин прокомментировал критику Дерипаски в адрес ЦБ - РИА Новости, 04.06.2021
Путин прокомментировал критику Дерипаски в адрес ЦБ
Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ответил на критику Олега Дерипаски в адрес... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:36
2021-06-04T16:36
2021-06-04T17:04
петербургский международный экономический форум
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
олег дерипаска
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ответил на критику Олега Дерипаски в адрес Центробанка.В рамках пленарной сессии ведущий Станислав Натанзон попросил прокомментировать сообщения про Центробанк "блогера", бизнесмена Олега Дерипаски, которые он публикует в своем Telegram-канале. Ведущий сессии зачитал выдержки из сообщений бизнесмена: Дерипаска писал, что ЦБ "зажимает деньги для бизнеса", "ставки слишком высокие, развиваться невозможно"."Естественно, те, кто берет деньги, хочет взять деньги подешевле, а кто дает, особенно это касается Центробанка, должен следить за макроэкономическими показателями", - заявил Путин.Президент отметил, что Центробанк и так держал достаточно низкую для России ставку на протяжении длительного времени."Он вынужден реагировать на то, что происходит в экономике в целом, в том числе сжимая ликвидность. Олег Владимирович Дерипаска это знает, он опытный бизнесмен и достаточно успешный", - сказал президент, добавив, что в балансе интересов находится истина."Ну вот, а говорят, что у нас власти не замечают комментарии блогеров", - подвел итог Натанзон.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/deripaska-1735618270.html
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центральный банк рф (цб рф), владимир путин, олег дерипаска, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ
) ответил на критику Олега Дерипаски
в адрес Центробанка.
В рамках пленарной сессии ведущий Станислав Натанзон попросил прокомментировать сообщения про Центробанк "блогера", бизнесмена Олега Дерипаски, которые он публикует в своем Telegram-канале. Ведущий сессии зачитал выдержки из сообщений бизнесмена: Дерипаска писал, что ЦБ
"зажимает деньги для бизнеса", "ставки слишком высокие, развиваться невозможно".
"Естественно, те, кто берет деньги, хочет взять деньги подешевле, а кто дает, особенно это касается Центробанка, должен следить за макроэкономическими показателями", - заявил Путин.
Президент отметил, что Центробанк и так держал достаточно низкую для России
ставку на протяжении длительного времени.
"Он вынужден реагировать на то, что происходит в экономике в целом, в том числе сжимая ликвидность. Олег Владимирович Дерипаска это знает, он опытный бизнесмен и достаточно успешный", - сказал президент, добавив, что в балансе интересов находится истина.
"Ну вот, а говорят, что у нас власти не замечают комментарии блогеров", - подвел итог Натанзон.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.