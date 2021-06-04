https://ria.ru/20210604/deripaska-1735618270.html

Дерипаска заявил, что бизнесмены скоро смогут удивить россиян

Дерипаска заявил, что бизнесмены скоро смогут удивить россиян - РИА Новости, 04.06.2021

Дерипаска заявил, что бизнесмены скоро смогут удивить россиян

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена и бизнесмены скоро смогут помочь россиянам. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:58

2021-06-04T13:58

2021-06-04T18:01

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

олег дерипаска

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена и бизнесмены скоро смогут помочь россиянам.По его словам, благодаря президенту в стране сложились "достаточно предсказуемые условия" для инвестиций. Дерипаска ожидает увеличения вложений иностранного капитала в российскую экономику к осени.Бизнесмен заметил, что важно продемонстрировать развитие внутри страны и удивить мир, как это сделали "когда-то Япония, Китай, Катар, Корея".Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/peregrev-1735388844.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), олег дерипаска, экономика