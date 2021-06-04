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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/deripaska-1735618270.html
Дерипаска заявил, что бизнесмены скоро смогут удивить россиян
Дерипаска заявил, что бизнесмены скоро смогут удивить россиян - РИА Новости, 04.06.2021
Дерипаска заявил, что бизнесмены скоро смогут удивить россиян
Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена и бизнесмены скоро смогут помочь россиянам. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:58
2021-06-04T18:01
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
олег дерипаска
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена и бизнесмены скоро смогут помочь россиянам.По его словам, благодаря президенту в стране сложились "достаточно предсказуемые условия" для инвестиций. Дерипаска ожидает увеличения вложений иностранного капитала в российскую экономику к осени.Бизнесмен заметил, что важно продемонстрировать развитие внутри страны и удивить мир, как это сделали "когда-то Япония, Китай, Катар, Корея".Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), олег дерипаска, экономика

Дерипаска заявил, что бизнесмены скоро смогут удивить россиян

13:58 04.06.2021 (обновлено: 18:01 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена и бизнесмены скоро смогут помочь россиянам.
По его словам, благодаря президенту в стране сложились "достаточно предсказуемые условия" для инвестиций. Дерипаска ожидает увеличения вложений иностранного капитала в российскую экономику к осени.

"Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю, мы сможем удивить и помочь российскому населению", — заявил он, выступая на ПМЭФ.

Бизнесмен заметил, что важно продемонстрировать развитие внутри страны и удивить мир, как это сделали "когда-то Япония, Китай, Катар, Корея".
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Олег ДерипаскаЭкономика
 
 
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