https://ria.ru/20210604/deripaska-1735618270.html
Дерипаска заявил, что бизнесмены скоро смогут удивить россиян
Дерипаска заявил, что бизнесмены скоро смогут удивить россиян - РИА Новости, 04.06.2021
Дерипаска заявил, что бизнесмены скоро смогут удивить россиян
Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена и бизнесмены скоро смогут помочь россиянам. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:58
2021-06-04T13:58
2021-06-04T18:01
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
олег дерипаска
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_851ef80c7298a7e74fff3cc236a35ecc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена и бизнесмены скоро смогут помочь россиянам.По его словам, благодаря президенту в стране сложились "достаточно предсказуемые условия" для инвестиций. Дерипаска ожидает увеличения вложений иностранного капитала в российскую экономику к осени.Бизнесмен заметил, что важно продемонстрировать развитие внутри страны и удивить мир, как это сделали "когда-то Япония, Китай, Катар, Корея".Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/peregrev-1735388844.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_f38fdd2b6287e4d8dfa68a73985ea2fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), олег дерипаска, экономика