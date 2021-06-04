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Матвиенко назвала демократию в США "сильно захромавшей"
Матвиенко назвала демократию в США "сильно захромавшей" - РИА Новости, 04.06.2021
Матвиенко назвала демократию в США "сильно захромавшей"
Демократия в США "очень захромала" в последнее время, о чем свидетельствует расследование штурма Конгресса 6 января, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:12
2021-06-04T14:12
россия
капитолий
дональд трамп
валентина матвиенко
совет федерации рф
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Демократия в США "очень захромала" в последнее время, о чем свидетельствует расследование штурма Конгресса 6 января, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что Россия будет следить за этим расследованием."Демократия очень захромала в последнее время, мягко говоря, в США. Мы видим, что там происходит, какое противостояние, какие меры применяются к несогласным. Среди тех, кто пришёл к Конгрессу, 500 человек уже арестовано", - сказала Матвиенко в интервью порталу iz.ru.Она отметила, что их обвиняют по очень серьезным статьям, предусматривающим длительные тюремные сроки."Мы будем наблюдать за этим процессом", - заявила спикер Совфеда.Шестого января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
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россия, капитолий, дональд трамп, валентина матвиенко, совет федерации рф, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Матвиенко назвала демократию в США "сильно захромавшей"

14:12 04.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Демократия в США "очень захромала" в последнее время, о чем свидетельствует расследование штурма Конгресса 6 января, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что Россия будет следить за этим расследованием.
"Демократия очень захромала в последнее время, мягко говоря, в США. Мы видим, что там происходит, какое противостояние, какие меры применяются к несогласным. Среди тех, кто пришёл к Конгрессу, 500 человек уже арестовано", - сказала Матвиенко в интервью порталу iz.ru.
Она отметила, что их обвиняют по очень серьезным статьям, предусматривающим длительные тюремные сроки.
"Мы будем наблюдать за этим процессом", - заявила спикер Совфеда.
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Вчера, 12:15
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Шестого января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
 
РоссияКапитолийДональд ТрампВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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