https://ria.ru/20210604/demokratiya-1735622097.html

Матвиенко назвала демократию в США "сильно захромавшей"

Матвиенко назвала демократию в США "сильно захромавшей" - РИА Новости, 04.06.2021

Матвиенко назвала демократию в США "сильно захромавшей"

Демократия в США "очень захромала" в последнее время, о чем свидетельствует расследование штурма Конгресса 6 января, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:12

2021-06-04T14:12

2021-06-04T14:12

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дональд трамп

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Демократия в США "очень захромала" в последнее время, о чем свидетельствует расследование штурма Конгресса 6 января, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что Россия будет следить за этим расследованием."Демократия очень захромала в последнее время, мягко говоря, в США. Мы видим, что там происходит, какое противостояние, какие меры применяются к несогласным. Среди тех, кто пришёл к Конгрессу, 500 человек уже арестовано", - сказала Матвиенко в интервью порталу iz.ru.Она отметила, что их обвиняют по очень серьезным статьям, предусматривающим длительные тюремные сроки."Мы будем наблюдать за этим процессом", - заявила спикер Совфеда.Шестого января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20210603/evropa-1735397586.html

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вашингтон (город)

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россия, капитолий, дональд трамп, валентина матвиенко, совет федерации рф, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире