https://ria.ru/20210604/degtyarev-1735545125.html

Дегтярев рассказал о работе на ПМЭФ-2021

Дегтярев рассказал о работе на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 04.06.2021

Дегтярев рассказал о работе на ПМЭФ-2021

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на площадках ПМЭФ-2021 подписал уже несколько знаковых для региона соглашений. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T07:58

2021-06-04T07:58

2021-06-04T10:18

хабаровский край

пмэф

александр мажуга

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

дальний восток

михаил дегтярев

объединенная судостроительная корпорация

ростех

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на площадках ПМЭФ-2021 подписал уже несколько знаковых для региона соглашений.Делегация Хабаровского края работает на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге. Рабочая программа врио губернатора Хабаровского края на ПМЭФ стартовала с сессии, посвященной Дальнему Востоку."С ректором Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева Александром Мажугой подписали соглашение о партнерстве нашего региона и вуза по реализации совместных проектов в сфере образовательной, научно-практической, исследовательской и экспериментальной деятельности. Один из самых передовых университетов страны примет участие в создании Инновационного научно-технологического центра в крае. Это будет коллаборация с Тихоокеанским государственным университетом (определен как базовая научно-исследовательская площадка), Хабаровским государственным университетом экономики и права, Комсомольским-на-Амуре государственным университетом и предприятиями края, входящими в состав Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной судостроительной корпорации", - сказал Дегтярев на форуме после подписания документа.РХТУ занимает передовые позиции в перечне технических университетов России и имеет самый высокий рейтинг среди химико-технологических вузов страны. Университет получил мировое признание как один из ведущих учебно-научных центров, обеспечивающих подготовку кадров высшей квалификации.Отдельного внимания заслуживает реализация образовательного проекта "Менделеевские классы" для школьников Хабаровского края. Его цель - обеспечение условий выявления и поддержки наиболее способных и одаренных детей, последующая подготовка компетентных специалистов, необходимых химической, атомной, металлургической, энергетической и другим отраслям промышленности России.Также врио губернатора края отметил значимость подписания меморандума о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и государственной корпорацией "Ростех". В регионе заинтересованы в привлечении "Ростеха" к созданию центра медицинской реабилитации на базе санатория "Уссури" (стоимость проекта может составить 3,7 миллиарда рублей): госкорпорации предложено принять участие в проекте в качестве концессионера."Это одно из знаковых учреждений на территории Хабаровского края, очень много жителей жаловались, в последние годы оно не работало. Как раз с "Ростехом" мы планируем рассмотреть, каким образом можно реанимировать, создать новые условия для получения уже реабилитации на территории Хабаровского края", - сказала на форуме первый зампредседателя правительства региона Мария Авилова после подписания документа о сотрудничестве сторон.Кроме того, рассматривается возможность участия госкорпорации в завершении строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре.Повестка макрорегиона стала специальной частью Питерского международного экономического форума. В четверг Дегтярев на сессии "Дальний восток: от ресурсной экономики к промышленности высоких переделов" стал ключевым спикером в обсуждении процесса перенастройки промышленного контура ДФО, шагов для сохранения темпов роста и качественных структурных сдвигов и других актуальных вопросов. Дегтярев представил инвестиционные возможности края. Так, глава региона подчеркнул, что сформирована основа для прорывного развития промышленности высоких переделов, обеспечиваются экспортные поставки несырьевой неэнергетической продукции, рассказал о точках роста и необходимой кластеризации – лесопромышленного комплекса.

https://ria.ru/20210601/biznes-1735037770.html

https://realty.ria.ru/20210521/degtyarev-1733256060.html

https://ria.ru/20210514/degtyarev-1732236991.html

https://realty.ria.ru/20210421/degtyarev-1729333787.html

россия

дальний восток

санкт-петербург

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