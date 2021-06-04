Дегтярев рассказал о работе на ПМЭФ-2021
07:58 04.06.2021 (обновлено: 10:18 04.06.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на площадках ПМЭФ-2021 подписал уже несколько знаковых для региона соглашений.
Делегация Хабаровского края работает на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге. Рабочая программа врио губернатора Хабаровского края на ПМЭФ стартовала с сессии, посвященной Дальнему Востоку.
"С ректором Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева Александром Мажугой подписали соглашение о партнерстве нашего региона и вуза по реализации совместных проектов в сфере образовательной, научно-практической, исследовательской и экспериментальной деятельности. Один из самых передовых университетов страны примет участие в создании Инновационного научно-технологического центра в крае. Это будет коллаборация с Тихоокеанским государственным университетом (определен как базовая научно-исследовательская площадка), Хабаровским государственным университетом экономики и права, Комсомольским-на-Амуре государственным университетом и предприятиями края, входящими в состав Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной судостроительной корпорации", - сказал Дегтярев на форуме после подписания документа.
РХТУ занимает передовые позиции в перечне технических университетов России и имеет самый высокий рейтинг среди химико-технологических вузов страны. Университет получил мировое признание как один из ведущих учебно-научных центров, обеспечивающих подготовку кадров высшей квалификации.
Отдельного внимания заслуживает реализация образовательного проекта "Менделеевские классы" для школьников Хабаровского края. Его цель - обеспечение условий выявления и поддержки наиболее способных и одаренных детей, последующая подготовка компетентных специалистов, необходимых химической, атомной, металлургической, энергетической и другим отраслям промышленности России.
Также врио губернатора края отметил значимость подписания меморандума о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и государственной корпорацией "Ростех". В регионе заинтересованы в привлечении "Ростеха" к созданию центра медицинской реабилитации на базе санатория "Уссури" (стоимость проекта может составить 3,7 миллиарда рублей): госкорпорации предложено принять участие в проекте в качестве концессионера.
"Это одно из знаковых учреждений на территории Хабаровского края, очень много жителей жаловались, в последние годы оно не работало. Как раз с "Ростехом" мы планируем рассмотреть, каким образом можно реанимировать, создать новые условия для получения уже реабилитации на территории Хабаровского края", - сказала на форуме первый зампредседателя правительства региона Мария Авилова после подписания документа о сотрудничестве сторон.
Кроме того, рассматривается возможность участия госкорпорации в завершении строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре.
Повестка макрорегиона стала специальной частью Питерского международного экономического форума. В четверг Дегтярев на сессии "Дальний восток: от ресурсной экономики к промышленности высоких переделов" стал ключевым спикером в обсуждении процесса перенастройки промышленного контура ДФО, шагов для сохранения темпов роста и качественных структурных сдвигов и других актуальных вопросов. Дегтярев представил инвестиционные возможности края. Так, глава региона подчеркнул, что сформирована основа для прорывного развития промышленности высоких переделов, обеспечиваются экспортные поставки несырьевой неэнергетической продукции, рассказал о точках роста и необходимой кластеризации – лесопромышленного комплекса.