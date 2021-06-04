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Чернышенко объяснил, почему личные данные россиян важно хранить в России
Чернышенко объяснил, почему личные данные россиян важно хранить в России - РИА Новости, 04.06.2021
Чернышенко объяснил, почему личные данные россиян важно хранить в России
Данные пользователей из России важно хранить на российских серверах и российском оборудовании, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:32
2021-06-04T14:32
2021-06-04T14:48
петербургский международный экономический форум
россия
дмитрий чернышенко
петербургский международный экономический форум (фонд)
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Данные пользователей из России важно хранить на российских серверах и российском оборудовании, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Мы ответственно подходим к тому, чтобы данные наших граждан хранились защищенно, в отличие от, скажем так, тех данных, которые собирают глобальные корпорации. И поэтому очень важно, чтобы… данные российских пользователей хранились в России, на российских серверах, российском оборудовании, для того, чтобы обеспечить наш суверенитет", - сказал Чернышенко телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ.По его словам, "проектирование любых государственных систем изначально создается в защищенных режимах с высочайшим уровнем безопасности".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/bezopasnost-1735612507.html
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россия, дмитрий чернышенко, петербургский международный экономический форум (фонд), технологии