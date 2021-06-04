https://ria.ru/20210604/daniya-1735548692.html

Польша отреагировала на отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe

Польша отреагировала на отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe - РИА Новости, 04.06.2021

Польша отреагировала на отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач допустил, что отзыв Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe обусловлен не только заботой об... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T08:52

2021-06-04T08:52

2021-06-04T10:04

gaz-system

польша

дания

европа

в мире

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ВАРШАВА, 4 июн – РИА Новости. Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач допустил, что отзыв Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe обусловлен не только заботой об экологии."Конечно, мы будем стараться как можно скорее выяснить этот вопрос, хоть и понимаем, что за темой окружающей среды часто стоят другие интересы", — заявил он.Дипломат пояснил, что это решение касается только фрагмента газопровода на территории Дании. По его словам, два остальных участка трубы в безопасности.Ранее датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. Там считают, что в заключении властей недостаточно описаны меры для защиты соневых, лесных мышовок и летучих мышей во время строительства 210-километрового трубопровода через Данию. Сейчас оператор готовит план временной остановки строительных работ до получения необходимого разрешения.Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. Проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что рассчитывает использовать газопровод, так как в 2022 году истекает срок действия контракта на поставку российского газа в Польшу.

https://ria.ru/20210603/pushkov-1735519927.html

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gaz-system, польша, дания, европа, в мире