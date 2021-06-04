https://ria.ru/20210604/danilov-1735731430.html

Украинцы высмеяли главу СНБО, обвинившего Германию и Францию в потере Крыма

Украинцы высмеяли главу СНБО, обвинившего Германию и Францию в потере Крыма - РИА Новости, 04.06.2021

Украинцы высмеяли главу СНБО, обвинившего Германию и Францию в потере Крыма

Читатели агентства УНИАН раскритиковали заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова об ответственности Германии и Франции за РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T22:23

2021-06-04T22:23

2021-06-04T22:23

россия

алексей данилов

франция

германия

украина

в мире

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Читатели агентства УНИАН раскритиковали заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова об ответственности Германии и Франции за возвращение Крыма в состав России. Ранее Данилов, выступая на брифинге после заседания СНБО, заявил, что Париж и Берлин на саммите НАТО в 2008 году отказали Киеву в плане действий по членству в альянсе, что, по его словам, в будущем привело к возвращению Крыма в состав России. Некоторые пользователи предположили, что секретарь СНБО нетрезв."Считаю, что нужно ввести санкции против Франции и Германии. И конфисковать их имущество на территории Украины. А Меркель и Макрона внести на "Миротворец", подать в розыск и закрыть въезд", — заявил Геннадий Калинин. "Россия должна платить Украине репарации за Майдан , Германия — за Гитлера, Франция — за Наполеона, Грузия — за Сталина, Белоруссия — за недостаточное участие в партизанской борьбе против фашистов, прибалты — за недостаточную поддержку инициатив Зеленского и Порошенко. Скоро полный перечень должников будет опубликован. Суммы, подлежащие оплате, будут оглашены СНБО позднее", — пошутил Вадим Поярков. "На какую ответственность этих стран надеются наши чиновники? Они больные или дураки?" — спросила Александра Толкачева. Она назвала СНБО шапито, которое ничего не решает, а лишь сотрясает воздух."А со своими претензиями к НАТО, США, Германии и Франции, останутся на мели. Бездари!" — подытожила читательница. Также гневные комментарии оставили посетители страницы Офиса президента Украины в фейсбуке. "Бла-бла-бла", — написал пользователь с ником Юрий Саныч. "Конкретные проблемы не решают, а отвлекают внимание от ничегонеделанья", — прокомментировал Юрий Руденко.

https://ria.ru/20210604/snbo-1735724186.html

https://ria.ru/20210604/snbo-1735729352.html

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россия, алексей данилов, франция, германия, украина, в мире