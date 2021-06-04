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Украинцы высмеяли главу СНБО, обвинившего Германию и Францию в потере Крыма
Украинцы высмеяли главу СНБО, обвинившего Германию и Францию в потере Крыма - РИА Новости, 04.06.2021
Украинцы высмеяли главу СНБО, обвинившего Германию и Францию в потере Крыма
Читатели агентства УНИАН раскритиковали заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова об ответственности Германии и Франции за РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T22:23
2021-06-04T22:23
россия
алексей данилов
франция
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Читатели агентства УНИАН раскритиковали заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова об ответственности Германии и Франции за возвращение Крыма в состав России. Ранее Данилов, выступая на брифинге после заседания СНБО, заявил, что Париж и Берлин на саммите НАТО в 2008 году отказали Киеву в плане действий по членству в альянсе, что, по его словам, в будущем привело к возвращению Крыма в состав России. Некоторые пользователи предположили, что секретарь СНБО нетрезв."Считаю, что нужно ввести санкции против Франции и Германии. И конфисковать их имущество на территории Украины. А Меркель и Макрона внести на "Миротворец", подать в розыск и закрыть въезд", — заявил Геннадий Калинин. "Россия должна платить Украине репарации за Майдан , Германия — за Гитлера, Франция — за Наполеона, Грузия — за Сталина, Белоруссия — за недостаточное участие в партизанской борьбе против фашистов, прибалты — за недостаточную поддержку инициатив Зеленского и Порошенко. Скоро полный перечень должников будет опубликован. Суммы, подлежащие оплате, будут оглашены СНБО позднее", — пошутил Вадим Поярков. "На какую ответственность этих стран надеются наши чиновники? Они больные или дураки?" — спросила Александра Толкачева. Она назвала СНБО шапито, которое ничего не решает, а лишь сотрясает воздух."А со своими претензиями к НАТО, США, Германии и Франции, останутся на мели. Бездари!" — подытожила читательница. Также гневные комментарии оставили посетители страницы Офиса президента Украины в фейсбуке. "Бла-бла-бла", — написал пользователь с ником Юрий Саныч. "Конкретные проблемы не решают, а отвлекают внимание от ничегонеделанья", — прокомментировал Юрий Руденко.
https://ria.ru/20210604/snbo-1735724186.html
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россия, алексей данилов, франция, германия, украина, в мире

Украинцы высмеяли главу СНБО, обвинившего Германию и Францию в потере Крыма

22:23 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Читатели агентства УНИАН раскритиковали заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова об ответственности Германии и Франции за возвращение Крыма в состав России.
Ранее Данилов, выступая на брифинге после заседания СНБО, заявил, что Париж и Берлин на саммите НАТО в 2008 году отказали Киеву в плане действий по членству в альянсе, что, по его словам, в будущем привело к возвращению Крыма в состав России.
Некоторые пользователи предположили, что секретарь СНБО нетрезв.
"Считаю, что нужно ввести санкции против Франции и Германии. И конфисковать их имущество на территории Украины. А Меркель и Макрона внести на "Миротворец", подать в розыск и закрыть въезд", — заявил Геннадий Калинин.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО о Германии и Франции
"Россия должна платить Украине репарации за Майдан , Германия — за Гитлера, Франция — за Наполеона, Грузия — за Сталина, Белоруссия — за недостаточное участие в партизанской борьбе против фашистов, прибалты — за недостаточную поддержку инициатив Зеленского и Порошенко. Скоро полный перечень должников будет опубликован. Суммы, подлежащие оплате, будут оглашены СНБО позднее", — пошутил Вадим Поярков.
"На какую ответственность этих стран надеются наши чиновники? Они больные или дураки?" — спросила Александра Толкачева.
Она назвала СНБО шапито, которое ничего не решает, а лишь сотрясает воздух.
"А со своими претензиями к НАТО, США, Германии и Франции, останутся на мели. Бездари!" — подытожила читательница.
Также гневные комментарии оставили посетители страницы Офиса президента Украины в фейсбуке.
"Бла-бла-бла", — написал пользователь с ником Юрий Саныч.
"Конкретные проблемы не решают, а отвлекают внимание от ничегонеделанья", — прокомментировал Юрий Руденко.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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