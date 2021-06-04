https://ria.ru/20210604/chernyshenko-1735579125.html

Чернышенко заявил о готовности правительства делиться данными

Чернышенко заявил о готовности правительства делиться данными - РИА Новости, 04.06.2021

Чернышенко заявил о готовности правительства делиться данными

Правительство РФ не намерено монополизировать доступ к информационным данным, готово делиться ими с бизнесом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:27

2021-06-04T11:27

2021-06-04T11:27

петербургский международный экономический форум

россия

дмитрий чернышенко

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Правительство РФ не намерено монополизировать доступ к информационным данным, готово делиться ими с бизнесом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума."У правительства нет никакого намерения конкурировать с бизнесом. Правительство готово делиться данными, которые получает. И никакой монополии на эти данные нет", - сказал Чернышенко.По его словам, в настоящее время в координационный центр правительства поступает обратная связь по 13 каналам о ситуации в стране, в частности, поисковые запросы, соцопросы, обращения граждан и реакция граждан на действия правительства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210531/zakon-1734950971.html

https://ria.ru/20210601/yandeks-1735066145.html

россия

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2021

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россия, дмитрий чернышенко, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика