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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/chernyshenko-1735579125.html
Чернышенко заявил о готовности правительства делиться данными
Чернышенко заявил о готовности правительства делиться данными - РИА Новости, 04.06.2021
Чернышенко заявил о готовности правительства делиться данными
Правительство РФ не намерено монополизировать доступ к информационным данным, готово делиться ими с бизнесом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:27
2021-06-04T11:27
петербургский международный экономический форум
россия
дмитрий чернышенко
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Правительство РФ не намерено монополизировать доступ к информационным данным, готово делиться ими с бизнесом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума."У правительства нет никакого намерения конкурировать с бизнесом. Правительство готово делиться данными, которые получает. И никакой монополии на эти данные нет", - сказал Чернышенко.По его словам, в настоящее время в координационный центр правительства поступает обратная связь по 13 каналам о ситуации в стране, в частности, поисковые запросы, соцопросы, обращения граждан и реакция граждан на действия правительства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210531/zakon-1734950971.html
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россия, дмитрий чернышенко, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика

Чернышенко заявил о готовности правительства делиться данными

11:27 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Правительство РФ не намерено монополизировать доступ к информационным данным, готово делиться ими с бизнесом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума.
"У правительства нет никакого намерения конкурировать с бизнесом. Правительство готово делиться данными, которые получает. И никакой монополии на эти данные нет", - сказал Чернышенко.
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По его словам, в настоящее время в координационный центр правительства поступает обратная связь по 13 каналам о ситуации в стране, в частности, поисковые запросы, соцопросы, обращения граждан и реакция граждан на действия правительства.
"Это новый подход к госуправлению... Управление построено на основе данных, чтобы видеть всю экономику, контрольно-кассовые терминалы, и эти данные являются основой принятия всех решений", - отметил вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияДмитрий ЧернышенкоПетербургский международный экономический форум (фонд)Экономика
 
 
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