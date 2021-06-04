Чернышенко заявил о готовности правительства делиться данными
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Правительство РФ не намерено монополизировать доступ к информационным данным, готово делиться ими с бизнесом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума.
"У правительства нет никакого намерения конкурировать с бизнесом. Правительство готово делиться данными, которые получает. И никакой монополии на эти данные нет", - сказал Чернышенко.
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По его словам, в настоящее время в координационный центр правительства поступает обратная связь по 13 каналам о ситуации в стране, в частности, поисковые запросы, соцопросы, обращения граждан и реакция граждан на действия правительства.
"Это новый подход к госуправлению... Управление построено на основе данных, чтобы видеть всю экономику, контрольно-кассовые терминалы, и эти данные являются основой принятия всех решений", - отметил вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.