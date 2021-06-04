https://ria.ru/20210604/cat-1735448848.html

Стало известно, кем на самом деле была кошка Филча из "Гарри Поттера"

Стало известно, кем на самом деле была кошка Филча из "Гарри Поттера" - РИА Новости, 04.06.2021

Стало известно, кем на самом деле была кошка Филча из "Гарри Поттера"

Авторы YouTube-канала SuperCarlinBrothers, посвященного фильмам о "Гарри Поттере" и другим популярным картинам, выяснили, кем на самом деле могла быть миссис... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T02:29

2021-06-04T02:29

2021-06-04T04:01

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гарри поттер

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Авторы YouTube-канала SuperCarlinBrothers, посвященного фильмам о "Гарри Поттере" и другим популярным картинам, выяснили, кем на самом деле могла быть миссис Норрис — кошка смотрителя Хогвартса Аргуса Филча.Ведущий канала озвучил теорию о том, что питомица Филча — Маледиктус — женщина-ведьма, на которой с рождения лежит заклятие. Из-за него она через какое-то время навсегда превращается в животное. В качестве доказательства блогер приводит тот факт, что миссис Норрис — единственное животное, которое когда-либо появлялось на Карте Мародеров. Пример тому третья книга "Гарри Поттер и узник Азкабана". В ней есть такой фрагмент: Затем в видеоролике ведущий задает вопрос: почему писательница не упомянула Фоукса — феникса Дамболдора? "В отрывке конкретно упоминается миссис Норрис и Дамболдор, но не Фоукс, который тоже был в кабинете профессора. Вывод: миссис Норрис — не животное", — заключил блогер. Он добавил, что имя бывшей ведьмы, должно быть, когда-то было записано в Книгу допуска Хогвартса. Поэтому она все еще отображалась на Карте Мародеров. И хотя многие зрители согласились с этой теорией, отметив, что теперь будут с большим интересом читать книги о "Гарри Поттере", некоторые выдвинули еще одну версию возникновения кошки Филча.

https://ria.ru/20201119/garri-potter-1585196655.html

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кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер