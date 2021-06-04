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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210604/cat-1735448848.html
Стало известно, кем на самом деле была кошка Филча из "Гарри Поттера"
Стало известно, кем на самом деле была кошка Филча из "Гарри Поттера" - РИА Новости, 04.06.2021
Стало известно, кем на самом деле была кошка Филча из "Гарри Поттера"
Авторы YouTube-канала SuperCarlinBrothers, посвященного фильмам о "Гарри Поттере" и другим популярным картинам, выяснили, кем на самом деле могла быть миссис... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T02:29
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культура
кино и сериалы
новости культуры
гарри поттер
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Авторы YouTube-канала SuperCarlinBrothers, посвященного фильмам о "Гарри Поттере" и другим популярным картинам, выяснили, кем на самом деле могла быть миссис Норрис — кошка смотрителя Хогвартса Аргуса Филча.Ведущий канала озвучил теорию о том, что питомица Филча — Маледиктус — женщина-ведьма, на которой с рождения лежит заклятие. Из-за него она через какое-то время навсегда превращается в животное. В качестве доказательства блогер приводит тот факт, что миссис Норрис — единственное животное, которое когда-либо появлялось на Карте Мародеров. Пример тому третья книга "Гарри Поттер и узник Азкабана". В ней есть такой фрагмент: Затем в видеоролике ведущий задает вопрос: почему писательница не упомянула Фоукса — феникса Дамболдора? "В отрывке конкретно упоминается миссис Норрис и Дамболдор, но не Фоукс, который тоже был в кабинете профессора. Вывод: миссис Норрис — не животное", — заключил блогер. Он добавил, что имя бывшей ведьмы, должно быть, когда-то было записано в Книгу допуска Хогвартса. Поэтому она все еще отображалась на Карте Мародеров. И хотя многие зрители согласились с этой теорией, отметив, что теперь будут с большим интересом читать книги о "Гарри Поттере", некоторые выдвинули еще одну версию возникновения кошки Филча.
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кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер

Стало известно, кем на самом деле была кошка Филча из "Гарри Поттера"

02:29 04.06.2021 (обновлено: 04:01 04.06.2021)
 
© Фото : Warner BrosМиссис Норрис
Миссис Норрис - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Warner Bros
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Авторы YouTube-канала SuperCarlinBrothers, посвященного фильмам о "Гарри Поттере" и другим популярным картинам, выяснили, кем на самом деле могла быть миссис Норрис — кошка смотрителя Хогвартса Аргуса Филча.
Ведущий канала озвучил теорию о том, что питомица Филча — Маледиктус — женщина-ведьма, на которой с рождения лежит заклятие. Из-за него она через какое-то время навсегда превращается в животное.
В качестве доказательства блогер приводит тот факт, что миссис Норрис — единственное животное, которое когда-либо появлялось на Карте Мародеров. Пример тому третья книга "Гарри Поттер и узник Азкабана". В ней есть такой фрагмент:

"Точка в верхнем левом углу указывала, что профессор Дамблдор ходил по своему кабинету. Кошка смотрителя, миссис Норрис, бродила по второму этажу, а полтергейст Пивз носился по комнате с трофеями".

Затем в видеоролике ведущий задает вопрос: почему писательница не упомянула Фоукса — феникса Дамболдора?
"В отрывке конкретно упоминается миссис Норрис и Дамболдор, но не Фоукс, который тоже был в кабинете профессора. Вывод: миссис Норрис — не животное", — заключил блогер.
Он добавил, что имя бывшей ведьмы, должно быть, когда-то было записано в Книгу допуска Хогвартса. Поэтому она все еще отображалась на Карте Мародеров.
И хотя многие зрители согласились с этой теорией, отметив, что теперь будут с большим интересом читать книги о "Гарри Поттере", некоторые выдвинули еще одну версию возникновения кошки Филча.

"Может, она пыталась незаконно стать анимагом (волшебник, который по собственному желанию может превращаться в животное, как, например, профессор Минерва Макгонагалл. — Прим. ред.), но все пошло не так, и теперь она не знает, как снова стать человеком", — прокомментировала tristin wright.

Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
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