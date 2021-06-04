https://ria.ru/20210604/brechalov-1735560723.html

Бречалов на ПМЭФ предложил дать преференции предприятиям ОПК

Бречалов на ПМЭФ предложил дать преференции предприятиям ОПК - РИА Новости, 04.06.2021

Бречалов на ПМЭФ предложил дать преференции предприятиям ОПК

Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вышел с инициативой о предоставлении преференции... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:18

2021-06-04T10:18

2021-06-04T10:28

удмуртская республика

пмэф

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр бречалов

евразийская экономическая комиссия

экономика

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УФА, 4 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вышел с инициативой о предоставлении преференции предприятиям оборонно-промышленного комплекса, выходящим в качестве поставщиков на государственные закупки с гражданской продукцией, сообщили в пресс-службе руководителя региона.В пресс-службе уточнили, что заявление было сделано в рамках стратегической сессии ПМЭФ "Системообразующие отрасли: инвестиционная привлекательность и экспортный потенциал"."Наше предложение — предоставить предприятиям ОПК возможность повышать стоимость закупки своей гражданской продукции на 15% выше предложенной, но не больше максимальной суммы, которую готов потратить заказчик. Это будет хорошей мотивацией быстрее переходить на гражданку", ― цитирует пресс-служба слова Бречалова.По данным пресс-службы, в настоящее время эта преференция доступна только для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированных некоммерческих организаций.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/fradkov-1735472346.html

https://ria.ru/20210601/brechalov-1735046142.html

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пмэф, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр бречалов, евразийская экономическая комиссия, экономика