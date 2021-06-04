Facebook рассказал, когда разблокирует аккаунты Трампа
19:48 04.06.2021 (обновлено: 19:59 04.06.2021)
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Facebook объявил, что блокировка аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа продлится не бессрочно, а будет ограничена двумя годами, начиная с 7 января 2021 года.
"С учетом серьезности обстоятельств, которые привели к блокировке (аккаунтов) Трампа, мы полагаем, что его действия были серьезным нарушением наших правил, которое требует наиболее серьезного наказания, которое возможно в соответствии с новыми протоколами. Мы приостанавливаем действие его аккаунтов на два года, начиная с даты первоначальной приостановки 7 января этого года", - говорится в заявлении компании.
Facebook объявил, что блокировка аккаунтов Трампа по прошествии двух лет может быть продлена, если эксперты увидят "серьезный риск для общественной безопасности".
"Когда приостановка действия в конечном итоге будет отменена, будет действовать строгий перечень санкций, которые будут применены, если Трамп совершит дальнейшие нарушения, вплоть до безвозвратного удаления его страниц и аккаунтов", - говорится в заявлении.
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