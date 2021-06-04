https://ria.ru/20210604/blokirovka-1735716843.html

Facebook рассказал, когда разблокирует аккаунты Трампа

Facebook рассказал, когда разблокирует аккаунты Трампа - РИА Новости, 04.06.2021

Facebook рассказал, когда разблокирует аккаунты Трампа

Facebook объявил, что блокировка аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа продлится не бессрочно, а будет ограничена двумя годами, начиная с 7 января 2021... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T19:48

2021-06-04T19:48

2021-06-04T19:59

facebook

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Facebook объявил, что блокировка аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа продлится не бессрочно, а будет ограничена двумя годами, начиная с 7 января 2021 года.Facebook объявил, что блокировка аккаунтов Трампа по прошествии двух лет может быть продлена, если эксперты увидят "серьезный риск для общественной безопасности"."Когда приостановка действия в конечном итоге будет отменена, будет действовать строгий перечень санкций, которые будут применены, если Трамп совершит дальнейшие нарушения, вплоть до безвозвратного удаления его страниц и аккаунтов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210602/tramp-1735324751.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, дональд трамп, в мире