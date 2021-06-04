Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210604/blinken-1735536001.html
Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории - РИА Новости, 04.06.2021
Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью испанской службе CNN заявил, что Россия обязана прекратить кибератаки, которые, по мнению Вашингтона, ведутся с ее... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T01:39
2021-06-04T02:17
colonial pipeline
вашингтон (город)
россия
энтони блинкен
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098425_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_0ac56e49ca1a75f81f7d08d4accf4d74.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью испанской службе CNN заявил, что Россия обязана прекратить кибератаки, которые, по мнению Вашингтона, ведутся с ее территории. Текст беседы распространен на сайте Госдепа.По его словам, властям и американскому частному сектору США необходимо укрепить защиту от кибератак."Но нам также нужно, чтобы страны по всему миру дали обязательства и затем выполнили эти обязательства — не укрывать преступные сообщества, которые занимаются подобными атаками, а, напротив, разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности", — добавил Блинкен.Ранее оператор Colonial Pipeline временно закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки. Потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита, что привело к росту цен. Впоследствии работу трубопровода удалось восстановить, однако, по сообщениям СМИ, компании пришлось заплатить хакерам до четырех миллионов долларов выкупа.Colonial Pipeline подвергся кибератаке седьмого мая. Как заявило ФБР, компанию атаковали с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден отметил, что, по данным спецслужб, хакеры находились в России, но власти страны к этому не причастны.
https://ria.ru/20210602/obvineniya-1735334442.html
https://ria.ru/20210602/ataka-1735316988.html
вашингтон (город)
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098425_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_bfb5d351b09d9b442118606018450efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
colonial pipeline, вашингтон (город), россия, энтони блинкен, сша, в мире

Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории

01:39 04.06.2021 (обновлено: 02:17 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью испанской службе CNN заявил, что Россия обязана прекратить кибератаки, которые, по мнению Вашингтона, ведутся с ее территории. Текст беседы распространен на сайте Госдепа.

"Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Группировка, которая была ответственна за эту атаку и ее главари находились в России и находятся в России. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось", — сказал Блинкен.

По его словам, властям и американскому частному сектору США необходимо укрепить защиту от кибератак.
"Но нам также нужно, чтобы страны по всему миру дали обязательства и затем выполнили эти обязательства — не укрывать преступные сообщества, которые занимаются подобными атаками, а, напротив, разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности", — добавил Блинкен.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 21:06
Байден прокомментировал обвинения в адрес России в кибератаках
Ранее оператор Colonial Pipeline временно закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки. Потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита, что привело к росту цен. Впоследствии работу трубопровода удалось восстановить, однако, по сообщениям СМИ, компании пришлось заплатить хакерам до четырех миллионов долларов выкупа.
Colonial Pipeline подвергся кибератаке седьмого мая. Как заявило ФБР, компанию атаковали с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден отметил, что, по данным спецслужб, хакеры находились в России, но власти страны к этому не причастны.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 18:34
Управление пароходства в США сообщило о хакерской атаке
 
Colonial PipelineВашингтон (город)РоссияЭнтони БлинкенСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:18Бречалов на ПМЭФ предложил дать преференции предприятиям ОПК
10:17Шамсутдинова этапировали в исправительную колонию в Тюмени
10:15В США призвали Китай обнародовать записи заболевших в лаборатории в Ухане
10:10Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
10:08В Госдуме рассказали, как превратить США в "самую нищую страну"
10:05Новак прокомментировал угрозы остановить "Ямал-Европа"
10:01В Роспатенте оценили идею отказа от патента на вакцины от COVID-19
09:57Сбежавшего из Басманного суда обвиняемого в убийстве задержали
09:55Рогозин рассказал о стоимости будущей российской орбитальной станции
09:54Рогозин рассказал о военных экспериментах астронавтов на МКС
09:50Семьи с детьми составляют более 80% бедных в России, заявили в Минтруде
09:48После гибели ребенка при падении из окна в Москве завели дело
09:48Песков предостерег США от попыток диктата в отношениях с Россией
09:44Песков назвал встречу Путина и Байдена "положительным шагом"
09:41"Роскосмос" скоро представит правительству план создания новой станции
09:41На оборонном предприятии в Сербии прогремели взрывы
09:40Рогозин рассказал, как Путин отнесся к идее новой орбитальной станции
09:38Песков рассказал о планируемой встрече Путина и Байдена
09:36ГП призвала провести "донастройку законов" для бизнеса
09:34Песков призвал не ожидать подвижек в отношениях России и США
Лента новостейМолния