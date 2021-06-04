Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:39 04.06.2021 (обновлено: 02:17 04.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью испанской службе CNN заявил, что Россия обязана прекратить кибератаки, которые, по мнению Вашингтона, ведутся с ее территории. Текст беседы распространен на сайте Госдепа.
"Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Группировка, которая была ответственна за эту атаку и ее главари находились в России и находятся в России. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось", — сказал Блинкен.
По его словам, властям и американскому частному сектору США необходимо укрепить защиту от кибератак.
"Но нам также нужно, чтобы страны по всему миру дали обязательства и затем выполнили эти обязательства — не укрывать преступные сообщества, которые занимаются подобными атаками, а, напротив, разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности", — добавил Блинкен.
Ранее оператор Colonial Pipeline временно закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки. Потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита, что привело к росту цен. Впоследствии работу трубопровода удалось восстановить, однако, по сообщениям СМИ, компании пришлось заплатить хакерам до четырех миллионов долларов выкупа.
Colonial Pipeline подвергся кибератаке седьмого мая. Как заявило ФБР, компанию атаковали с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден отметил, что, по данным спецслужб, хакеры находились в России, но власти страны к этому не причастны.