https://ria.ru/20210604/blinken-1735536001.html

Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории

Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории - РИА Новости, 04.06.2021

Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью испанской службе CNN заявил, что Россия обязана прекратить кибератаки, которые, по мнению Вашингтона, ведутся с ее... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T01:39

2021-06-04T01:39

2021-06-04T02:17

colonial pipeline

вашингтон (город)

россия

энтони блинкен

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью испанской службе CNN заявил, что Россия обязана прекратить кибератаки, которые, по мнению Вашингтона, ведутся с ее территории. Текст беседы распространен на сайте Госдепа.По его словам, властям и американскому частному сектору США необходимо укрепить защиту от кибератак."Но нам также нужно, чтобы страны по всему миру дали обязательства и затем выполнили эти обязательства — не укрывать преступные сообщества, которые занимаются подобными атаками, а, напротив, разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности", — добавил Блинкен.Ранее оператор Colonial Pipeline временно закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки. Потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита, что привело к росту цен. Впоследствии работу трубопровода удалось восстановить, однако, по сообщениям СМИ, компании пришлось заплатить хакерам до четырех миллионов долларов выкупа.Colonial Pipeline подвергся кибератаке седьмого мая. Как заявило ФБР, компанию атаковали с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден отметил, что, по данным спецслужб, хакеры находились в России, но власти страны к этому не причастны.

https://ria.ru/20210602/obvineniya-1735334442.html

https://ria.ru/20210602/ataka-1735316988.html

вашингтон (город)

россия

сша

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colonial pipeline, вашингтон (город), россия, энтони блинкен, сша, в мире