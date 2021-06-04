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Курс биткоина обрушился после твита Илона Маска

Курс биткоина обрушился после твита Илона Маска - РИА Новости, 04.06.2021

Курс биткоина обрушился после твита Илона Маска

Стоимость биткоина упала более чем на тысячу долларов после твита Илона Маска об этой криптовалюте с шуткой о расставании, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:10

2021-06-04T09:10

2021-06-04T09:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

илон маск

биткоин

европа

экономика

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Стоимость биткоина упала более чем на тысячу долларов после твита Илона Маска об этой криптовалюте с шуткой о расставании, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.42 мск снижалась в цене на 5,5%, до 36,58 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 5,1%, до 36,74 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Маск ранее опубликовал твит с упоминанием биткоина и эмодзи с разбитым сердцем, прикрепив картинку с шуткой о расставании и немного измененной цитатой из песни группы Linkin Park "In the End": "То есть в конце концов это было не важно?"В результате криптовалюта подешевела примерно с 38,5 тысячи долларов до 37,3 тысячи. Через некоторое время биткоин вернулся к уровню в 38 тысяч долларов, но теперь вновь снижается.Ранее твиты Илона Маска в поддержку биткоина сильно влияли на котировки криптовалюты, в том числе когда Маск упомянул биткоин в своей подписи на страничке в Twitter в январе этого года. Но позднее Илон Маск стал чаще упоминать криптовалюту Dogecoin, что поспособствовало ее росту.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, биткоин, европа, экономика