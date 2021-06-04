https://ria.ru/20210604/bilet-1735618615.html
Ленобласть внедрит карту "Тройка"
Ленобласть внедрит карту "Тройка" - РИА Новости, 04.06.2021
Ленобласть внедрит карту "Тройка"
Карта "Тройка" как единый билетный носитель для Москвы и Ленинградской области для оплаты проезда в пассажирском транспорте будет внедряться в регионе начиная с РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:59
2021-06-04T13:59
2021-06-04T13:59
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф
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С.—ПЕТЕРБУРГ,4 июн —РИА Новости. Карта "Тройка" как единый билетный носитель для Москвы и Ленинградской области для оплаты проезда в пассажирском транспорте будет внедряться в регионе начиная с 2021 года - соглашение о реализации проекта подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума.Таким образом, правительство Москвы будет взаимодействовать с Ленинградской областью в части внедрения проверенного решения по приему единой транспортной карты "Тройка", как первого шага к запуску современных цифровых сервисов на пассажирском транспорте Ленинградской области."Карта "Тройка" предоставит ряд преимуществ: удобные способы оплаты проезда для жителей Ленинградской области, снижение времени обработки платежей перевозчиками и прозрачность совершаемых оплат проезда. Коллеги из Москвы будут нашими партнерами в вопросах внедрения современных цифровых сервисов на пассажирском транспорте", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Процесс реализации проекта в Ленинградской области разделен на десять этапов со сроком выполнения до 30 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20210604/proizvodstvo-1735570712.html
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александр дрозденко, пмэф
С.—ПЕТЕРБУРГ,4 июн —РИА Новости
. Карта "Тройка" как единый билетный носитель для Москвы и Ленинградской области для оплаты проезда в пассажирском транспорте будет внедряться в регионе начиная с 2021 года - соглашение о реализации проекта подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
и мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума.
Таким образом, правительство Москвы будет взаимодействовать с Ленинградской областью в части внедрения проверенного решения по приему единой транспортной карты "Тройка", как первого шага к запуску современных цифровых сервисов на пассажирском транспорте Ленинградской области.
"Карта "Тройка" предоставит ряд преимуществ: удобные способы оплаты проезда для жителей Ленинградской области, снижение времени обработки платежей перевозчиками и прозрачность совершаемых оплат проезда. Коллеги из Москвы будут нашими партнерами в вопросах внедрения современных цифровых сервисов на пассажирском транспорте", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Процесс реализации проекта в Ленинградской области разделен на десять этапов со сроком выполнения до 30 декабря 2021 года.