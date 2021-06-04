https://ria.ru/20210604/bilet-1735618615.html

Ленобласть внедрит карту "Тройка"

Ленобласть внедрит карту "Тройка" - РИА Новости, 04.06.2021

Ленобласть внедрит карту "Тройка"

Карта "Тройка" как единый билетный носитель для Москвы и Ленинградской области для оплаты проезда в пассажирском транспорте будет внедряться в регионе начиная с РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:59

2021-06-04T13:59

2021-06-04T13:59

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф

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С.—ПЕТЕРБУРГ,4 июн —РИА Новости. Карта "Тройка" как единый билетный носитель для Москвы и Ленинградской области для оплаты проезда в пассажирском транспорте будет внедряться в регионе начиная с 2021 года - соглашение о реализации проекта подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума.Таким образом, правительство Москвы будет взаимодействовать с Ленинградской областью в части внедрения проверенного решения по приему единой транспортной карты "Тройка", как первого шага к запуску современных цифровых сервисов на пассажирском транспорте Ленинградской области."Карта "Тройка" предоставит ряд преимуществ: удобные способы оплаты проезда для жителей Ленинградской области, снижение времени обработки платежей перевозчиками и прозрачность совершаемых оплат проезда. Коллеги из Москвы будут нашими партнерами в вопросах внедрения современных цифровых сервисов на пассажирском транспорте", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Процесс реализации проекта в Ленинградской области разделен на десять этапов со сроком выполнения до 30 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20210604/proizvodstvo-1735570712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, пмэф