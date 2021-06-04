https://ria.ru/20210604/bezrabotitsa-1735631305.html

Путин оценил ситуацию с безработицей в России

Путин оценил ситуацию с безработицей в России - РИА Новости, 04.06.2021

Путин оценил ситуацию с безработицей в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране увеличилась безработица, доходы "припали", но никакой катастрофы не произошло. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:40

2021-06-04T14:40

2021-06-04T21:01

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

безработица

экономика

россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране увеличилась безработица, доходы "припали", но никакой катастрофы не произошло."Да, здесь есть проблемы. И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали", - заявил он, выступая на ПМЭФ.Правительству РФ следует усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица еще высока, сказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежного предпринимательства", - сказал президент.Президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ-2021 поручил запустить в ближайшее время постоянно действующую программу молодежной занятости, включая предпринимательство.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210315/bezrabotitsa-1601181760.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/zhirinovskiy-1731995509.html

https://ria.ru/20210413/posobie-1728119822.html

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петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, безработица, экономика, россия