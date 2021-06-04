Путин оценил ситуацию с безработицей в России
14:40 04.06.2021 (обновлено: 21:01 04.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии подписания на ПМЭФ
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране увеличилась безработица, доходы "припали", но никакой катастрофы не произошло.
"Да, здесь есть проблемы. И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали", - заявил он, выступая на ПМЭФ.
15 марта, 00:00ИнфографикаРейтинг российских регионов по уровню безработицы
Правительству РФ следует усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица еще высока, сказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Правительству следует усилить программы содействия занятости в тех субъектах федерации, где безработица пока еще высока. При этом подчеркну: нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона", - сказал он.
"Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежного предпринимательства", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ-2021 поручил запустить в ближайшее время постоянно действующую программу молодежной занятости, включая предпринимательство.
"В масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая содействие молодежному предпринимательству", - сказал Путин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.