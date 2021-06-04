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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/bezrabotitsa-1735631305.html
Путин оценил ситуацию с безработицей в России
Путин оценил ситуацию с безработицей в России - РИА Новости, 04.06.2021
Путин оценил ситуацию с безработицей в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране увеличилась безработица, доходы "припали", но никакой катастрофы не произошло. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:40
2021-06-04T21:01
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
безработица
экономика
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране увеличилась безработица, доходы "припали", но никакой катастрофы не произошло."Да, здесь есть проблемы. И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали", - заявил он, выступая на ПМЭФ.Правительству РФ следует усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица еще высока, сказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежного предпринимательства", - сказал президент.Президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ-2021 поручил запустить в ближайшее время постоянно действующую программу молодежной занятости, включая предпринимательство.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, безработица, экономика, россия

Путин оценил ситуацию с безработицей в России

14:40 04.06.2021 (обновлено: 21:01 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии подписания на ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии подписания на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране увеличилась безработица, доходы "припали", но никакой катастрофы не произошло.
"Да, здесь есть проблемы. И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали", - заявил он, выступая на ПМЭФ.
Рейтинг российских регионов по уровню безработицы
15 марта, 00:00Инфографика
Рейтинг российских регионов по уровню безработицы
Правительству РФ следует усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица еще высока, сказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Правительству следует усилить программы содействия занятости в тех субъектах федерации, где безработица пока еще высока. При этом подчеркну: нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона", - сказал он.
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"Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежного предпринимательства", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ-2021 поручил запустить в ближайшее время постоянно действующую программу молодежной занятости, включая предпринимательство.
"В масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая содействие молодежному предпринимательству", - сказал Путин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинБезработицаЭкономикаРоссия
 
 
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