Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210604/bezopasnost-1735582563.html
Алексей Серко: МЧС РФ предлагает ввести уроки о поведении на пожаре
Алексей Серко: МЧС РФ предлагает ввести уроки о поведении на пожаре - РИА Новости, 04.06.2021
Алексей Серко: МЧС РФ предлагает ввести уроки о поведении на пожаре
Статс-секретарь – замглавы МЧС России Алексей Серко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал РИА Новости, какие ведомство... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:00
2021-06-04T12:18
россия
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
торгово-промышленная палата рф
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735564508_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_c0f5cc3d98185c59565aaecdcb034d51.jpg
Статс-секретарь – замглавы МЧС России Алексей Серко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал РИА Новости, какие ведомство готовит изменения в законодательстве, чтобы снизить число пожаров. Среди них – инициатива законодательно обязать персонал торговых центров и охранников ЧОП изучать нормы противопожарной безопасности, а также ввести аналогичные часы в вузах и школах.– Алексей Михайлович, как вы считаете, исходя из сегодняшней ситуации, стоит ли увеличить полномочия МЧС по проникновению на объекты для проверки, насколько они безопасны?– За эти годы мы уже многого достигли, есть определенный прогресс. В первую очередь нам необходимо вернуть часть полномочий, которые мы потеряли в 2006 году. И такой законопроект есть в Государственной думе. Он инициирован депутатами, а нами полностью поддержан. Законопроектом вводятся определения "объект с массовым пребыванием людей" и "помещение с массовым пребыванием людей". Кроме того устанавливается, что на объектах с массовым пребыванием людей государственный строительный надзор осуществляется с участием должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Одновременно, законопроектом предлагается предусмотреть участие специалистов МЧС России в аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации в области пожарной безопасности. Чтобы изначально проектировщиками и строителями были учтены все требования пожарной безопасности. Сейчас этот законопроект подготовлен ко второму чтению. Необходимо, чтобы он был максимально быстро рассмотрен и принят.– А сколько всего МЧС России планирует в этом году разработать законопроектов? На решение каких проблем они будут направлены?– У нас ведется работа более чем над десятком законопроектов. Один из приоритетных у нас – об оправданном риске, чтобы защитить наших спасателей при выполнении ими своих обязанностей. Также у нас законопроект, который определяет дублирование сигналов о пожаре, чтобы независимо от того, когда произошел пожар или возгорание, сигнал о нем в автоматическом режиме поступал в пожарную часть. Такими системами у нас, к примеру, оборудованы все социальные объекты. Вообще, в последние годы МЧС на передовой в этом отношении.Кроме того, МЧС идет навстречу бизнесу. У нас налажено хорошее взаимодействие с бизнесом, с уполномоченным по правам предпринимателей, Опорой России, РСПП, ТПП и иными общественными организациями. Идет постоянный диалог. Мы учитываем мнение предпринимателей и всех бизнес-сообществ. Но при этом требуем от них отдачи – добросовестного выполнения требований пожарной безопасности. Бизнес должен понимать, когда мы идем на какие-то уступки, это не значит, что им можно все. Предприниматели должны понимать – у них есть возможность рисковать своим имуществом, но не жизнями и здоровьем работников или посетителей.Также в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" подготовлены изменения в Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, которые направлены на систематизацию обязательных требований, исключение устаревших, избыточных и дублирующих положений, а также расширение условий соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.Кроме того планируется принятие изменений в Кодекс об административных правонарушениях о нарушении правил пожарной безопасности в лесах, приводящих к лесным пожарам. Пожары происходят в большинстве своем из-за того, что на местах не выполняются установленные требования пожарной безопасности. Хотя они не несут больших затрат. При этом, тушение лесного пожара намного более затратно и проблематично, нежели осуществление комплекса мер по его недопущению. Если коротко, то предлагается ужесточить ответственность, увеличить штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, приводящих к пожарам. Предлагаемые изменения будут мотивировать тех, кто работает с лесом, на соблюдение элементарных правил.– Когда-то на слуху была инициатива МЧС, чтобы охранников и персонал торговых центров обязать изучать требования пожарной безопасности. Какова его судьба? Будут ли данные сотрудники проходить обязательное обучение?– Действительно, после случая в "Зимней вишне", в 2018 году мы внесли предложения по изменению законодательства. Там есть требование, чтобы частные охранные предприятия обязательно обучали сотрудников мерам противопожарной безопасности. Необходимо чтобы охранник знал, что делать при пожаре, что можно, что недопустимо. Практика показывает, что в случае чрезвычайной ситуации на объектах с массовым пребыванием людей первыми приходят на помощь охранники и персонал. Повторюсь, что законопроект сейчас находится в Госдуме и ожидает второе чтение. Мы очень надеемся, что законопроект будет принят в текущем году.– Какие еще есть инициативы?– Мы также развиваем инициативу, чтобы в образовательных учреждениях ввели обязательные часы, где будут рассказывать правила поведения при пожаре и о мерах, которые надо принимать при тушении пожара в быту. В настоящее время только каждый пятый человек умеет пользоваться огнетушителем. Если элементарным правилам пожарной безопасности обучать с детства, то человек уже никогда не допустит ошибки, его действия будут грамотными в случае опасности. Мы внесли предложение в Минпросвещения и Минобрнауки, чтобы такие тематические часы входили в курсы ОБЖ и БЖД отдельной темой о пожарной безопасности. Элементарные правила пожарной безопасности жизненно необходимо знать с детства. И обязанность нас, взрослых, научить им наших детей. Студентам надо преподавать чуть больше: как оказать первую помощь, что надо делать при пожаре и так далее. Если удастся все это реализовать, сократится количество пожаров, снизится гибель наших граждан.
https://ria.ru/20210427/mchs-1730154150.html
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731972666.html
https://ria.ru/20210527/sud-1734433709.html
https://ria.ru/20210604/bezopasnost-1735566842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735564508_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d5c2e56686792b960bbabafd9dbe499f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), торгово-промышленная палата рф, интервью

Алексей Серко: МЧС РФ предлагает ввести уроки о поведении на пожаре

12:00 04.06.2021 (обновлено: 12:18 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтатс-секретарь - заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко у стенда МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ - 2021
Статс-секретарь - заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко у стенда МИА Россия сегодня на ПМЭФ - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Статс-секретарь – замглавы МЧС России Алексей Серко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал РИА Новости, какие ведомство готовит изменения в законодательстве, чтобы снизить число пожаров. Среди них – инициатива законодательно обязать персонал торговых центров и охранников ЧОП изучать нормы противопожарной безопасности, а также ввести аналогичные часы в вузах и школах.
– Алексей Михайлович, как вы считаете, исходя из сегодняшней ситуации, стоит ли увеличить полномочия МЧС по проникновению на объекты для проверки, насколько они безопасны?
– За эти годы мы уже многого достигли, есть определенный прогресс. В первую очередь нам необходимо вернуть часть полномочий, которые мы потеряли в 2006 году. И такой законопроект есть в Государственной думе. Он инициирован депутатами, а нами полностью поддержан. Законопроектом вводятся определения "объект с массовым пребыванием людей" и "помещение с массовым пребыванием людей". Кроме того устанавливается, что на объектах с массовым пребыванием людей государственный строительный надзор осуществляется с участием должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Одновременно, законопроектом предлагается предусмотреть участие специалистов МЧС России в аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации в области пожарной безопасности. Чтобы изначально проектировщиками и строителями были учтены все требования пожарной безопасности. Сейчас этот законопроект подготовлен ко второму чтению. Необходимо, чтобы он был максимально быстро рассмотрен и принят.
Тушение пожара в Красноборском районе в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 14:54
Россияне смогут узнавать и сообщать о пожарах через приложение МЧС
– А сколько всего МЧС России планирует в этом году разработать законопроектов? На решение каких проблем они будут направлены?
– У нас ведется работа более чем над десятком законопроектов. Один из приоритетных у нас – об оправданном риске, чтобы защитить наших спасателей при выполнении ими своих обязанностей. Также у нас законопроект, который определяет дублирование сигналов о пожаре, чтобы независимо от того, когда произошел пожар или возгорание, сигнал о нем в автоматическом режиме поступал в пожарную часть. Такими системами у нас, к примеру, оборудованы все социальные объекты. Вообще, в последние годы МЧС на передовой в этом отношении.
Кроме того, МЧС идет навстречу бизнесу. У нас налажено хорошее взаимодействие с бизнесом, с уполномоченным по правам предпринимателей, Опорой России, РСПП, ТПП и иными общественными организациями. Идет постоянный диалог. Мы учитываем мнение предпринимателей и всех бизнес-сообществ. Но при этом требуем от них отдачи – добросовестного выполнения требований пожарной безопасности. Бизнес должен понимать, когда мы идем на какие-то уступки, это не значит, что им можно все. Предприниматели должны понимать – у них есть возможность рисковать своим имуществом, но не жизнями и здоровьем работников или посетителей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 15:36
Мишустин назвал число отмененных в рамках "регуляторной гильотины" актов
Также в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" подготовлены изменения в Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, которые направлены на систематизацию обязательных требований, исключение устаревших, избыточных и дублирующих положений, а также расширение условий соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.
Кроме того планируется принятие изменений в Кодекс об административных правонарушениях о нарушении правил пожарной безопасности в лесах, приводящих к лесным пожарам. Пожары происходят в большинстве своем из-за того, что на местах не выполняются установленные требования пожарной безопасности. Хотя они не несут больших затрат. При этом, тушение лесного пожара намного более затратно и проблематично, нежели осуществление комплекса мер по его недопущению. Если коротко, то предлагается ужесточить ответственность, увеличить штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, приводящих к пожарам. Предлагаемые изменения будут мотивировать тех, кто работает с лесом, на соблюдение элементарных правил.
Сквер Парк ангелов, построенный в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 15:19
Защита попросила оправдать охранника "Зимней вишни"
– Когда-то на слуху была инициатива МЧС, чтобы охранников и персонал торговых центров обязать изучать требования пожарной безопасности. Какова его судьба? Будут ли данные сотрудники проходить обязательное обучение?
– Действительно, после случая в "Зимней вишне", в 2018 году мы внесли предложения по изменению законодательства. Там есть требование, чтобы частные охранные предприятия обязательно обучали сотрудников мерам противопожарной безопасности. Необходимо чтобы охранник знал, что делать при пожаре, что можно, что недопустимо. Практика показывает, что в случае чрезвычайной ситуации на объектах с массовым пребыванием людей первыми приходят на помощь охранники и персонал. Повторюсь, что законопроект сейчас находится в Госдуме и ожидает второе чтение. Мы очень надеемся, что законопроект будет принят в текущем году.
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
10:42Петербургский международный экономический форум
МЧС призвало ввести уроки противопожарной безопасности в школах и вузах
– Какие еще есть инициативы?
– Мы также развиваем инициативу, чтобы в образовательных учреждениях ввели обязательные часы, где будут рассказывать правила поведения при пожаре и о мерах, которые надо принимать при тушении пожара в быту. В настоящее время только каждый пятый человек умеет пользоваться огнетушителем. Если элементарным правилам пожарной безопасности обучать с детства, то человек уже никогда не допустит ошибки, его действия будут грамотными в случае опасности. Мы внесли предложение в Минпросвещения и Минобрнауки, чтобы такие тематические часы входили в курсы ОБЖ и БЖД отдельной темой о пожарной безопасности. Элементарные правила пожарной безопасности жизненно необходимо знать с детства. И обязанность нас, взрослых, научить им наших детей. Студентам надо преподавать чуть больше: как оказать первую помощь, что надо делать при пожаре и так далее. Если удастся все это реализовать, сократится количество пожаров, снизится гибель наших граждан.
 
РоссияГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Торгово-промышленная палата РФИнтервью
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
22:55Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Лента новостейМолния