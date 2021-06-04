https://ria.ru/20210604/bezopasnost-1735582563.html

Алексей Серко: МЧС РФ предлагает ввести уроки о поведении на пожаре

Алексей Серко: МЧС РФ предлагает ввести уроки о поведении на пожаре - РИА Новости, 04.06.2021

Алексей Серко: МЧС РФ предлагает ввести уроки о поведении на пожаре

Статс-секретарь – замглавы МЧС России Алексей Серко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал РИА Новости, какие ведомство... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:00

2021-06-04T12:00

2021-06-04T12:18

россия

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

торгово-промышленная палата рф

интервью

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Статс-секретарь – замглавы МЧС России Алексей Серко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал РИА Новости, какие ведомство готовит изменения в законодательстве, чтобы снизить число пожаров. Среди них – инициатива законодательно обязать персонал торговых центров и охранников ЧОП изучать нормы противопожарной безопасности, а также ввести аналогичные часы в вузах и школах.– Алексей Михайлович, как вы считаете, исходя из сегодняшней ситуации, стоит ли увеличить полномочия МЧС по проникновению на объекты для проверки, насколько они безопасны?– За эти годы мы уже многого достигли, есть определенный прогресс. В первую очередь нам необходимо вернуть часть полномочий, которые мы потеряли в 2006 году. И такой законопроект есть в Государственной думе. Он инициирован депутатами, а нами полностью поддержан. Законопроектом вводятся определения "объект с массовым пребыванием людей" и "помещение с массовым пребыванием людей". Кроме того устанавливается, что на объектах с массовым пребыванием людей государственный строительный надзор осуществляется с участием должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Одновременно, законопроектом предлагается предусмотреть участие специалистов МЧС России в аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации в области пожарной безопасности. Чтобы изначально проектировщиками и строителями были учтены все требования пожарной безопасности. Сейчас этот законопроект подготовлен ко второму чтению. Необходимо, чтобы он был максимально быстро рассмотрен и принят.– А сколько всего МЧС России планирует в этом году разработать законопроектов? На решение каких проблем они будут направлены?– У нас ведется работа более чем над десятком законопроектов. Один из приоритетных у нас – об оправданном риске, чтобы защитить наших спасателей при выполнении ими своих обязанностей. Также у нас законопроект, который определяет дублирование сигналов о пожаре, чтобы независимо от того, когда произошел пожар или возгорание, сигнал о нем в автоматическом режиме поступал в пожарную часть. Такими системами у нас, к примеру, оборудованы все социальные объекты. Вообще, в последние годы МЧС на передовой в этом отношении.Кроме того, МЧС идет навстречу бизнесу. У нас налажено хорошее взаимодействие с бизнесом, с уполномоченным по правам предпринимателей, Опорой России, РСПП, ТПП и иными общественными организациями. Идет постоянный диалог. Мы учитываем мнение предпринимателей и всех бизнес-сообществ. Но при этом требуем от них отдачи – добросовестного выполнения требований пожарной безопасности. Бизнес должен понимать, когда мы идем на какие-то уступки, это не значит, что им можно все. Предприниматели должны понимать – у них есть возможность рисковать своим имуществом, но не жизнями и здоровьем работников или посетителей.Также в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" подготовлены изменения в Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, которые направлены на систематизацию обязательных требований, исключение устаревших, избыточных и дублирующих положений, а также расширение условий соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.Кроме того планируется принятие изменений в Кодекс об административных правонарушениях о нарушении правил пожарной безопасности в лесах, приводящих к лесным пожарам. Пожары происходят в большинстве своем из-за того, что на местах не выполняются установленные требования пожарной безопасности. Хотя они не несут больших затрат. При этом, тушение лесного пожара намного более затратно и проблематично, нежели осуществление комплекса мер по его недопущению. Если коротко, то предлагается ужесточить ответственность, увеличить штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, приводящих к пожарам. Предлагаемые изменения будут мотивировать тех, кто работает с лесом, на соблюдение элементарных правил.– Когда-то на слуху была инициатива МЧС, чтобы охранников и персонал торговых центров обязать изучать требования пожарной безопасности. Какова его судьба? Будут ли данные сотрудники проходить обязательное обучение?– Действительно, после случая в "Зимней вишне", в 2018 году мы внесли предложения по изменению законодательства. Там есть требование, чтобы частные охранные предприятия обязательно обучали сотрудников мерам противопожарной безопасности. Необходимо чтобы охранник знал, что делать при пожаре, что можно, что недопустимо. Практика показывает, что в случае чрезвычайной ситуации на объектах с массовым пребыванием людей первыми приходят на помощь охранники и персонал. Повторюсь, что законопроект сейчас находится в Госдуме и ожидает второе чтение. Мы очень надеемся, что законопроект будет принят в текущем году.– Какие еще есть инициативы?– Мы также развиваем инициативу, чтобы в образовательных учреждениях ввели обязательные часы, где будут рассказывать правила поведения при пожаре и о мерах, которые надо принимать при тушении пожара в быту. В настоящее время только каждый пятый человек умеет пользоваться огнетушителем. Если элементарным правилам пожарной безопасности обучать с детства, то человек уже никогда не допустит ошибки, его действия будут грамотными в случае опасности. Мы внесли предложение в Минпросвещения и Минобрнауки, чтобы такие тематические часы входили в курсы ОБЖ и БЖД отдельной темой о пожарной безопасности. Элементарные правила пожарной безопасности жизненно необходимо знать с детства. И обязанность нас, взрослых, научить им наших детей. Студентам надо преподавать чуть больше: как оказать первую помощь, что надо делать при пожаре и так далее. Если удастся все это реализовать, сократится количество пожаров, снизится гибель наших граждан.

https://ria.ru/20210427/mchs-1730154150.html

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731972666.html

https://ria.ru/20210527/sud-1734433709.html

https://ria.ru/20210604/bezopasnost-1735566842.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), торгово-промышленная палата рф, интервью