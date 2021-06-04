https://ria.ru/20210604/bezopasnost-1735566842.html

МЧС призвало ввести уроки противопожарной безопасности в школах и вузах

МЧС призвало ввести уроки противопожарной безопасности в школах и вузах - РИА Новости, 04.06.2021

МЧС призвало ввести уроки противопожарной безопасности в школах и вузах

МЧС России направило в Минпросвещения и Минобрнауки предложения ввести в школах и вузах отдельные часы по изучению правил противопожарной безопасности, сообщил... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:42

2021-06-04T10:42

2021-06-04T10:44

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. МЧС России направило в Минпросвещения и Минобрнауки предложения ввести в школах и вузах отдельные часы по изучению правил противопожарной безопасности, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замглавы МЧС России Алексей Серко на Петербургском международном экономическом форуме."Мы развиваем инициативу, чтобы в образовательных учреждениях внесли обязательные часы, где будут рассказывать правила поведения при пожаре и о мерах, которые надо принимать при тушении пожара в быту. Мы внесли предложение в Минпросвещения и Минобрнауки, чтобы такие тематические часы входили в курсы ОБЖ и БЖД отдельной темой о пожарной безопасности. Элементарные правила пожарной безопасности жизненно необходимо знать с детства. И обязанность нас, взрослых, научить им наших детей. Студентам надо преподавать чуть больше: как оказать первую помощь, что надо делать при пожаре и т.д. Если удастся все это реализовать, сократится количество пожаров, снизится гибель наших граждан", - сказал Серко.По его словам, только каждый пятый человек умеет пользоваться огнетушителем. Если элементарным правилам пожарной безопасности обучать с детства, то человек уже никогда не допустит ошибки, его действия будут грамотными в случае опасности, пояснил СеркоПетербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210514/obzh-1732331159.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)