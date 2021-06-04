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МЧС призвало ввести уроки противопожарной безопасности в школах и вузах
МЧС призвало ввести уроки противопожарной безопасности в школах и вузах - РИА Новости, 04.06.2021
МЧС призвало ввести уроки противопожарной безопасности в школах и вузах
МЧС России направило в Минпросвещения и Минобрнауки предложения ввести в школах и вузах отдельные часы по изучению правил противопожарной безопасности, сообщил... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:42
2021-06-04T10:44
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. МЧС России направило в Минпросвещения и Минобрнауки предложения ввести в школах и вузах отдельные часы по изучению правил противопожарной безопасности, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замглавы МЧС России Алексей Серко на Петербургском международном экономическом форуме."Мы развиваем инициативу, чтобы в образовательных учреждениях внесли обязательные часы, где будут рассказывать правила поведения при пожаре и о мерах, которые надо принимать при тушении пожара в быту. Мы внесли предложение в Минпросвещения и Минобрнауки, чтобы такие тематические часы входили в курсы ОБЖ и БЖД отдельной темой о пожарной безопасности. Элементарные правила пожарной безопасности жизненно необходимо знать с детства. И обязанность нас, взрослых, научить им наших детей. Студентам надо преподавать чуть больше: как оказать первую помощь, что надо делать при пожаре и т.д. Если удастся все это реализовать, сократится количество пожаров, снизится гибель наших граждан", - сказал Серко.По его словам, только каждый пятый человек умеет пользоваться огнетушителем. Если элементарным правилам пожарной безопасности обучать с детства, то человек уже никогда не допустит ошибки, его действия будут грамотными в случае опасности, пояснил СеркоПетербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

МЧС призвало ввести уроки противопожарной безопасности в школах и вузах

10:42 04.06.2021 (обновлено: 10:44 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОгнетушитель
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. МЧС России направило в Минпросвещения и Минобрнауки предложения ввести в школах и вузах отдельные часы по изучению правил противопожарной безопасности, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замглавы МЧС России Алексей Серко на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы развиваем инициативу, чтобы в образовательных учреждениях внесли обязательные часы, где будут рассказывать правила поведения при пожаре и о мерах, которые надо принимать при тушении пожара в быту. Мы внесли предложение в Минпросвещения и Минобрнауки, чтобы такие тематические часы входили в курсы ОБЖ и БЖД отдельной темой о пожарной безопасности. Элементарные правила пожарной безопасности жизненно необходимо знать с детства. И обязанность нас, взрослых, научить им наших детей. Студентам надо преподавать чуть больше: как оказать первую помощь, что надо делать при пожаре и т.д. Если удастся все это реализовать, сократится количество пожаров, снизится гибель наших граждан", - сказал Серко.
По его словам, только каждый пятый человек умеет пользоваться огнетушителем. Если элементарным правилам пожарной безопасности обучать с детства, то человек уже никогда не допустит ошибки, его действия будут грамотными в случае опасности, пояснил Серко
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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