"Алмаз-Антей" намерен создать собственную линейку беспилотников

"Мы сейчас, думаю, будем развивать в плане гражданского значения беспилотный транспорт. И морской, и наземный, и воздушный. Для разных направлений деятельности. Мы рассчитываем, что такая программа стартует, и мы сможем удивить мир своими изобретениями. Не могу предугадывать. Я рассчитываю, что эта программа будет утверждена и начнется ее реализация", - сказал Подвязников.