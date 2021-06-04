https://ria.ru/20210604/belgiya-1735642149.html

Бельгия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

Бельгия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов - РИА Новости, 04.06.2021

Бельгия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

Федеральное правительство Бельгии запретило белорусским самолетам использовать воздушное пространство, не дожидаясь вступления в силу официальных европейских... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:13

2021-06-04T15:13

2021-06-04T15:13

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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Федеральное правительство Бельгии запретило белорусским самолетам использовать воздушное пространство, не дожидаясь вступления в силу официальных европейских указаний."Федеральное правительство приняло решение закрыть бельгийское воздушное пространство для белорусских самолетов на основании предложения вице-премьера, министра транспорта Жоржа Жилькине, решило присоединиться к общеевропейским мерам", - говорится в сообщении телеканала RTBF.Ранее представитель национального бельгийского перевозчика Brussels Airlines сообщил РИА Новости, что в настоящее время компания не выполняет полеты в Россию и страны Азии, соответственно "не пересекает воздушное пространство Белоруссии".

https://ria.ru/20210604/evrosoyuz-1735585935.html

бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, бельгия, белоруссия, в мире